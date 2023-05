Expresidente PS califica de “patético” llamado de Boric a republicanos tras elección de consejeros y propone incorporar a Evópoli al gobierno

El exdiputado y expresidente del PS, Osvaldo Andrade, calificó de “patético” el llamado del Presidente Gabriel Boric al Partido Republicano tras el contundente triunfo en las urnas el pasado domingo, que los llevó a posicionarse como la principal fuerza político al interior del Consejo Constitucional.

“El proceso anterior, y debemos decirlo, fracasó, entre otras cosas, porque no supimos escucharnos entre quienes pensábamos distinto. Quiero invitar desde ya al Partido Republicano, que ha obtenido una primera mayoría incuestionable en esta elección, a no cometer el mismo error que cometimos nosotros en su momento”, manifestó este domingo el Mandatario después de ratificarse los resultados.

En la otra vereda, el pacto que reunió al Frente Amplio, PS y PC solo obtuvo 16 escaños, lejos de los necesarios para alcanzar los 2/3 del Consejo que entregaba cierto margen de acción y decisión al interior del órgano. Mientras que la otra alianza del oficialismo -que convocó al PPD y el PR sumado a la DC- no logró ningún consejero electo.

A raíz de ese pobre desempeño electoral, el también exministro del Trabajo durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, Osvaldo Andrade, en conversación con Biobío analizó los resultados y descartó que se trate de una debacle electoral “desde el punto de vista de que sea algo definitivo”.

Acto seguido, en su análisis el extimonel PS lanzó un dardo al Presidente Boric: “Creo que es algo que se puede remontar en la medida en que se cumplan ciertas cosas, que no dependen de la derecha. A mí me ha sorprendido que en el último tiempo uno escucha -me parece algo patético- llamados a la derecha, que los republicanos se porten así, que hagan esto otro y lo primero que tenemos que preguntarnos es qué tenemos que hacer nosotros. Y esa pregunta no se contesta diciendo que vamos a ratificar el programa, es un poco más contundente que eso”.

Tomás Mosciatti, quien entrevistaba a Andrade, le retrucó: “Pero eso es lo que dijo Gabriel Boric la noche del domingo de las elecciones”. Frente a ello, el exdiputado PS reafirmó el punto: “Me parece patético que el gobierno, su presidente y sus autoridades, hagan este tipo de llamados a la derecha”.

Invitar a Evópoli

En la conversación, Osvaldo Andrade también se refirió a la composición del oficialismo y a la posible llegada de la DC al gobierno, asegurando que llamaría a alguien de Evópoli al gobierno

“Invitaría a alguien de Evópoli, tomaría esa decisión, es muy compleja la situación como para estar fijándose en muchas cosas y no tendría ningún problema en hacerlo”, planteó.

“El presidente tiene que tener la capacidad de configurar un conjunto de decisiones que invitan a ser respaldadas por una mayoría. Yo creo que debe entenderse con alguien de Republicanos directamente. Esta teoría de que el puente va a ser la UDI o RN es una soberana tontera”, cerró Andrade.