Gestiones con parlamentarios y llamado a la disciplina de Tohá: la arremetida final de La Moneda para salvar la reforma previsional

Este miércoles, el gobierno del Presidente Gabriel Boric se jugará parte importante de lo que aspiran sea su “legado”. Esto, porque en la Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas se votará la idea de legislar la reforma previsional, medida eje de esta administración para la cual necesitan 78 votos.

Es por ello que el Ejecutivo intensificó este lunes sus gestiones ad portas de la votación. Para aprobar en general la iniciativa, el gobierno parte desde la base de 67 respaldos, considerando a algunos independientes que suelen alinearse con el oficialismo, como Camila Musante, Félix González o Viviana Delgado. La oposición parte desde la misma base, por lo que la balanza la inclinarán los partidos “no alineados”.

En ese grupo entran los cinco parlamentarios de la Democracia Cristiana, los seis de Demócratas y un integrante del subcomité del PDG, Rubén Oyarzo. Con eso, el Ejecutivo tendría 79 votos, uno más del necesario para sacar adelante la reforma de pensiones, que pasaría al Senado. Pero en el oficialismo advierten que en política los escenarios pueden cambiar en el último momento.

Esto, además, en un contexto en que la derecha también está haciendo sus tratativas con el objetivo de convencer a esos sectores de rechazar la votación en general.

En este escenario, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, se desplegó este lunes en el Congreso para asegurar los votos, ya que si se rechaza la idea de legislar, el gobierno quedará atado de manos por un año en dicha materia, tal como ocurrió en marzo de 2023 con la reforma tributaria.

Y la única alternativa que tendrían -según remarcó la propia UDI, para justificar su rechazo a la idea de legislar- es ingresar indicaciones a un proyecto de ley de la administración de Sebastián Piñera, el cual ya se encuentra en el Senado.

Durante la tarde, Jara estuvo en la cafetería de la Cámara con el diputado Roberto Arroyo, un ex-PDG con quien habló largamente y que hoy se ubica en el mapa político junto al Partido Social Cristiano. También se juntó con los diputados Cristián Labbé (UDI) y Rubén Oyarzo (PDG).

Además, la titular del Trabajo tendrá que reunirse este martes con la bancada de Demócratas, ya que el respaldo de sus seis diputados a la idea de legislar -algo que hasta el fin de semana el gobierno daba por sentado- se encuentra en vilo luego de que en La Moneda abrazaran a una de las propuestas del comité de independientes y del PPD: un seguro de longevidad.

“Lo que está proponiendo hoy día el gobierno con el PPD es justamente algo voluntario, una tercera opción de jubilarse. No son los retiros programados (de) renta vitalicia, sino esta opción y, por lo tanto, no lo hace viable y creo que está jugando por los chilenos, jugando con las pensiones y las expectativas porque lamentablemente, en esta mala propuesta del gobierno, las pensiones no van a subir”, dijo este lunes la diputada Joanna Pérez, jefa de bancada del comité de Demócratas.

Los enfrentamientos que ha tenido esta bancada con algunos personeros del oficialismo también, creen algunos en el sector, podrían complicar más el escenario. Por ejemplo, el diputado de RD Jaime Sáez acusó un “giro inentendible” de Demócratas.

Uno de los líderes de ese sector, Miguel Ángel Calisto, salió a responder, en referencia a Jaime Sáez, que la “ministra Jara ojalá pueda ordenar a sus partidarios. La funa nunca nos hará flexibilizar, el diálogo siempre”.

Luego de que este lunes la reforma se aprobara en la comisión de Hacienda de la Cámara, la titular del Trabajo habló en el Congreso y aseguró que “si no nos ponemos de acuerdo siquiera en la idea de legislar es como que le estuviésemos diciendo a los miles de chilenos y chilenas que viven muy mal, que no alcanzan a llegar a fin de mes y que sus pensiones realmente son muy bajas, que este tema para el sistema político no resulta tan importante o tan prioritario como en realidad lo es para cada uno de ellos en sus vidas”.

Y agregó: “Nosotros nos vamos a volver a reunir con todos los partidos porque aquí hasta última hora hay que estar pendiente de todos los votos, porque nosotros sabemos que esta es una votación de quórum”.

El emplazamiento de Vallejo y despliegue oficialista

Desde La Moneda, quien también se refirió al tema fue la vocera del gobierno, Camila Vallejo. “Nadie podría entender que se rechazara la idea de legislar (la reforma) este día miércoles en la Cámara de Diputados y Diputadas”, indicó la ministra en su habitual vocería de los lunes en Palacio.

Junto con ello, endureció el tono y llamó a la ciudadanía a involucrarse en la discusión y que “los pensionados y pensionadas le pregunten a sus parlamentarios cómo van a votar y por qué, porque son los jubilados y jubiladas quienes votaron y eligieron a su representante en el Congreso. Por lo tanto, tienen no solamente el deber, sino que el derecho de ser partícipes de esta discusión”, manifestó.

El tema se tomó la jornada en La Moneda. Entendiendo que será la discusión que marcará la semana, la jefa del gabinete, Carolina Tohá, instó en el comité político ampliado de este lunes, según presentes, a que los presidentes de partido alineen a sus parlamentarios y que actúen con disciplina.

A ese espacio concurrieron los timoneles del PC, Lautaro Carmona; del PS, Paulina Vodanovic; de RD, Diego Vela; del PL, Juan Carlo Urzúa; y el representante de los Regionalistas Verdes, Jaime Mulet. En la cita, según las mismas fuentes, la ministra del Interior también habría asegurado que los votos para aprobar la idea de legislar están, pero que será una votación demasiado ajustada.

Por lo mismo, Tohá agregó en el comité político que serían vitales todos los votos del oficialismo, por lo que no podría haber ausencias ni descuelgues en el sector. Así, también se acordó que los presidentes de las 10 colectividades de gobierno asuman un rol protagónico el miércoles y viajen al Congreso para ordenar a sus parlamentarios y evitar el fracaso.

“En este tema tan relevante conversamos de actuar muy cohesionadamente los partidos entre nosotros y los partidos por el gobierno para asegurar la votación de un proyecto tan relevante para los jubilados y jubiladas”, dijo tras el encuentro el diputado Mulet.