Gobierno y oficialismo rebaten dichos de Vivanco sobre devolución de excedentes de isapres: “No calzan con el fallo”

Sorpresa y malestar provocaron en el Ejecutivo las declaraciones de la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, quien en entrevista con La Tercera Domingo señaló que el fallo de noviembre de 2022 de la Tercera Sala del máximo tribunal, que puso en jaque al sistema de salud privado, obliga a las isapres a restituir los cobros en exceso por las tablas de factores solo a los usuarios que demandaron a las aseguradores y no a toda la cartera de cotizantes.

Ante las declaraciones, el domingo desde el gobierno confirmaron que solicitarán un recurso de aclaración a la Corte Suprema, que será ingresado este martes, según ratificó durante la tarde de este lunes el superintendente de Salud, Víctor Torres, tras acudir a la comisión de Salud del Senado.

Torres, de esta forma, confirmó lo ya expresado ayer por las ministras Carolina Tohá (Interior) y Camila Vallejo (vocería), además del Presidente Gabriel Boric, quien en entrevista con Chilevisión se reconoció sorprendido ante los dichos de la vocera del máximo tribunal y confirmó el curso de acción sugerido por Tohá.

Es por ello que este lunes, los ministros del comité político salieron “en bloque” a expresar su sorpresa por los dichos de Vivanco y a cuestionar que sus declaraciones “no son coincidentes” con lo que ella misma expresó en entrevistas anteriores y que “controvierten parte de la sentencia ya señalada”.

“En el fallo de la Corte Suprema se había señalado textualmente que la aplicación del fallo era de carácter general y así se leyó por parte de los organismos durante mucho tiempo. Dicho esto, no basta con las solicitudes de aclaración presentadas por el Ejecutivo, no es primera vez que se presenta un recurso de aplicación, ya se ingresó uno en enero y por lo tanto lo que corresponde es insistir en la precisión que se requiere a propósito de las últimas declaraciones, que como lo ha señalado nuestro ministro de Justicia, no calzan con el fallo conocido por todos y que generan consecuencias distintas”, expresó la vocera de gobierno, Camila Vallejo.

En la misma línea, esta mañana el ministro de Justicia, Luis Cordero, aseguró que “la aclaración se hace indispensable primero, porque el tenor de las declaraciones, en algún sentido, controvierte parte de la sentencia ya señalada”.

“Cuando se resolvió en el mes de noviembre, la Corte explícitamente dijo, si me permiten la cita específica: ‘para dar adecuada protección al recurrente y a todos los afectados con la aplicación de la tabla de factores empleada por la recurrida a sus planes, con pleno respeto’. Entonces eso decide acoger y lo decide acoger no solo para el recurrente, sino que también para todas las personas que tenían contratos con esa Isapre en el caso concreto”, recordó el ministro en entrevista con Radio Duna.

Por su parte, el titular de la Segpres, Álvaro Elizalde, refrendó lo expresado por el Presidente Boric y los demás ministros del comité político. “Las declaraciones de la ministra no son del todo coincidentes con lo que ella misma dijo en entrevistas anteriores. Ahora, los tribunales hablan a través de sus fallos y por lo tanto se va a solicitar una aclaración a la Corte Suprema a través de un recurso, de manera de establecer la correcta interpretación de su fallo, porque las declaraciones de prensa no son una fuente de derecho en nuestro país”, cuestionó.

Incluso el jefe de Hacienda, Mario Marcel, acotó que “es claro que las declaraciones de la ministra Vivanco son distintas a cómo se había venido entendiendo hasta el momento el tema de las compensaciones y el gobierno está pidiendo las aclaraciones correspondientes a la Corte Suprema, porque en una materia jurídica lo importante es el pronunciamiento del tribunal respectivo, más allá de lo que se pueda decir por la prensa”.

La discusión abierta por la magistrada fue parte de los temas abordados en el comité político con los representantes del oficialismo Natalia Piergentili (PPD), Lautaro Carmona (PC), Leonardo Cubillos (PR) y Patricio Rosas (Unir), quienes respaldaron la postura del Ejecutivo sin matices.

“Es una opinión legítima de la señora Ángela Vivanco. Pero por lo mismo el gobierno, a pesar de que nosotros tenemos una interpretación de cómo se debe cumplir el fallo, que es lo que ha estado trabajando la Superintendencia de Salud, ha decidido la propia Superintendencia pedir un recurso de aclaración para despejar cualquier duda. Lo mismo se les ha pedido a las isapres que lo hagan, desde el día uno. Hasta el día de hoy, no lo han hecho”, comentó el jefe de RD, Juan Ignacio Latorre, tras un encuentro en La Moneda.

Superintendente presenta hoy recurso de aclaración

En tanto, durante la sesión de la Comisión de Salud del Senado y luego en un punto de prensa, el superintendente de Salud, Víctor Torres, confirmó que este martes a más tardar presentará un recurso de aclaración a la Corte Suprema.

En su alocución ante los senadores y otros invitados, como la ministra de Salud, Ximena Aguilera, y el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simón, Torres destacó que “el tenor literal del fallo es bien claro” y aclaró que serían 725 mil los contratos sujetos a devoluciones y rebajas, “al aplicar dos elementos que se han considerado, que es por una parte la aplicación de las tablas (no la tabla única de la superintendencia) y por otro lado los menores de dos años”.

El superintendente agregó que, dados los dichos de Vivanco, “ingresaremos un recurso de aclaración a la Corte Suprema, a pesar de no ser ni recurridos ni recurrentes, a fin de que sea el propio tribunal el que zanje las inquietudes que se han generado”, en relación a quiénes se les devuelven los cobros en exceso y qué sucede con el resto de los afiliados, por cuanto podrían -o no- exigir a las isapres ajustes de sus planes hacia adelante.

“Entonces, no entendemos -y ahí hay que aclarar- si efectivamente debemos dar una instrucción de carácter general, o será por la vía de los reclamos en la superintendencia, o de recursos ante la Corte Suprema, que los ciudadanos podrán reclamar hacia adelante las rebajas”, dijo Torres.

Luego, en las afueras del excongreso, reiteró que “en la lectura y aplicación literal del fallo, ya que nosotros no podemos interpretarlo, daba cuenta de un número que ya hemos informado de aproximadamente 725.000 contratos y con la cifra aproximada de 1.400 millones de dólares. No obstante eso se va a presentar un recurso de aclaración, ya que a la luz de las declaraciones que se han comentado en las últimas horas por parte de la ministra Ángela Vivanco, es necesario poder clarificar elementos como si es efectivamente esto es respecto de las personas que han recurrido a la justicia. Por lo tanto, necesitamos saber quiénes son”.

Y añadió: “En segundo lugar se establece que las personas podrán reclamar respecto de la rebaja de los planes a futuro, entonces queremos saber también si es que la instrucción que tenemos que dar es también de efecto general o va a ser respecto a los casos que puedan ir llegando a la superintendencia o eventualmente a los que vayan llegando a la corte; qué pasa con los menores de dos años, etc... Hay una serie de elementos que obviamente hoy día se plantean como diferentes a la luz de los hechos”.