La airada reacción del contralor frente a reparos por “demora” en fiscalizaciones: acusa “crítica injusta y manida”

De forma airada reaccionó el contralor general, Jorge Bermúdez, ante las críticas que han surgido desde la oposición, quienes acusan que la Contraloría General de la República se ha demorado en reaccionar a los requerimientos por intervencionismo, en el marco de la campaña para el plebiscito constitucional.

Desde que comenzó el periodo de propaganda, diferentes partidos de oposición han acudido al ente fiscalizador para solicitar pronunciamientos en torno a diversas acciones que ha realizado el gobierno, así también municipios, en las que -aseguran- no se ha respetado el deber de prescindencia.

Durante un punto de prensa, este miércoles Bermúdez respondió a las críticas y las calificó como “manidas” e “injustas”. Además, apuntó a respetar los plazos de investigación para emitir dictámenes e hizo un llamado a la calma.

“Es tan manida esa crítica y tan injusta, porque si tu revisas los tiempos de la Contraloría sustantivamente, año a año, han ido disminuyendo, pero aquí hay una cierta ritualidad y eso significa ciertos plazos que hay que respetar”, señaló el contralor.

En ese marco, detalló que “cada vez que se pide un informe a un servicio público, ese servicio tiene 10 días hábiles, es decir dos semanas, para responder”, eso en el caso de que no se solicite una prórroga. Si es el caso, “ahí ya tienes inmediatamente medio mes usado solo en esperar la respuesta. Esos son los tiempos que aquí existe”.

“Por lo tanto, pedir que aquí no exista bilateralidad, que no se escuche al otro, que no se pondere, evidentemente que es no conocer cómo funciona la administración del Estado”, continuó diciendo.

Asimismo, hizo un llamado a la calma y remarcó que son funcionarios públicos y no políticos.

“Hay que llamar un poquito a la clama, nosotros somos funcionarios públicos, hacemos lo que podemos con nuestros recursos y, por lo tanto, no nos exijan que actuemos intempestivamente. No somos políticos, somos funcionarios públicos”, enfatizó y sentenció diciendo que “esta es una discusión política”.