Ministra Uriarte rectifica sus dichos por declaraciones de diputado republicano sobre presupuesto para búsqueda de detenidos desaparecidos

La ministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Ana Lya Uriarte debió salir a rectificar sus dichos luego de que en un punto de prensa en el Congreso, respondiera las palabras del diputado republicano Cristián Araya que acusó la “supuesta búsqueda de detenidos desaparecidos (DD.DD)”, donde dio a entender que el legislador negó la existencia de los detenidos desaparecidos durante la dictadura militar.

Las palabras del diputado Araya se dieron durante este lunes en la discusión presupuestaria 2023 y durante la intervención del legislador, este cuestionó los montos entregados a materias relativas a Derechos Humanos, como el presupuesto para el Museo de la Memoria y “$900 millones para la supuesta búsqueda de detenidos desaparecidos”, lo que motivó la indignación y enojo en los sectores oficialistas y donde, en medio de los gritos, el presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, pedía sin resultados que retornara el orden al hemiciclo.

Tales palabras motivaron la respuesta de la secretaria de Estado, que luego debió salir a rectificar.

En primera instancia, la ministra dijo que los dichos del diputado Araya “están fuera del diálogo democrático y de guardar las formas, el proferir palabras que se sabe son provocativas, son dolorosas, que infieren un nuevo dolor a personas que ya han sufrido suficiente”. La titular de la Segpres agregó que “en ese sentido quisiera señalar que lamentamos profundamente que hoy, en el año 2022 aún tengamos que escuchar palabras como la de la existencia de ‘supuestos’ detenidos desaparecidos. Eso ofende la memoria y la historia de Chile”.

Sin embargo, más tarde, la ministra Ana Lya Uriarte salió a rectificar sus dichos, afirmando que “tuve un error de comprensión respecto de unos dichos de algunos diputados del Partidos Republicano sobre de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos”.

“Para nosotros y con eso me refiero al progresismo y a la izquierda chilena, ese es un tema realmente de una sensibilidad altísima. Mal entendí el hecho de que diputados del Partido Republicano hubieran negado la existencia de detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos, porque no fue eso lo que dijeron”, se corrigió la ministra Uriarte.

En ese sentido detalló que “lo que dijeron los diputados del Partido Republicano fue ‘la supuesta búsqueda’ de detenidos desaparecidos”.

“He querido corregir de inmediato mis dichos, porque no es mi intención imputarles a determinados diputados, a ninguno, dichos que no corresponde a lo que ellos efectivamente manifestaron (...) los diputados no hicieron referencia a una no existencia de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos”, explicó la secretaria de Estado.

El diputado Cristián Araya destacó la rectificación de la secretaria de Estado. “En nombre de los diputados Republicanos afectados por este error de la ministra Ana Lya Uriarte, queremos valorar que la ministra reconociera inmediatamente por un error de desinformación. Se dejó llevar por la información que circulaba, tergiversada por parte del Partido Comunista de que nosotros habíamos negado la existencia de detenidos desaparecidos”.

“El Partido Republicano está absolutamente comprometido con los Derechos Humanos y eso exige que seamos muy claros a la hora de hablar en esta temática. Pero también significa que vamos a cuidar de forma muy meticulosa el uso de los recursos económicos, especialmente con materias tan sensibles”, añadió el legislador.