Ministro Bellolio por acusación constitucional contra el Presidente Piñera: “Pretende manchar las actuales elecciones”

A 24 horas de que el Senado revise la acusación constitucional en contra del Presidente Sebastián Piñera, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa, aseguró que no existen razones para que sea aprobada. En tanto, el vocero del Ejecutivo dijo que espera que el rechazo sea unánime y sostuvo que la acción, que en caso de ser aprobada el significaría la destitución del Mandatario, pretende manchar las actuales elecciones”.

“Esperamos que se oiga la acusación y se oiga a la defensa. Nosotros vimos en la Cámara de Diputados un debate muy poco reflexivo, vimos un show, vimos una forma de hacer campañas políticas. Vimos parlamentarios que entraban clandestinos con un PCR pendiente. Entonces la verdad que esperamos del Senado algo distinto”, sostuvo el ministro Ossa, recordando lo ocurrido con el diputado DC Jorge Sabag, que ingresó al Congreso a votar, pese a que tenía pendiente el resultado de un PCR que se hizo por presentar síntomas asociados al coronavirus.

Ossa explicó que la Cámara de Diputados no resuelve la acusación, propiamente tal, sino que la declara admisible y la envía al Senado, por la Cámara Alta la que se ocupa de “todo el juicio”, “lo conoce, lo pondera y luego lo resuelve”.

“Esperamos de los senadores que no emitan opiniones durante el día, en forma previa, eso no se corresponde con el deber de jurado que deben tener. Respecto de las votaciones nosotros esperamos siempre contar con la máxima capacidad de persuasión y esperamos que en base a la reflexión, a escuchar los alegatos, puedan tenerse el máximo de votos posibles, pero naturalmente hacer una proyección no creo que sea una buena manera de enfrentar las próximas horas”, advirtió.

La autoridad de gobierno enfatizó que “nosotros no vemos ninguna razón para que hubiesen votos a favor en general. Se trata de una acusación infundada, que está basada en hechos falsos, que está basada en hechos que ocurrieron el año 2011, que está basada en suposiciones, que asume ciertos hechos que son completamente incorrectos como han sido mañosamente relatados y en consecuencia, tomando eso en consideración y habiéndose todo eso acreditado esperaos contar con el máximo de votos posibles para rechazar la acusación”.

Vocero: ojalá rechazo fuese unánime

A su vez, el ministro de la Secretaría General de Gobierno, Jaime Bellolio, reiteró su cuestionamiento a lo ocurrido con la acusación en la Cámara de Diputados, con la exposición de 14 horas del diputado Jaime Naranjo, para posibilitar la llegada de Giorgio Jackson y completar los votos que requerían.

“Lo único que se quería hacer era extender artificialmente ese tiempo de manera que llegara un diputado que estaba en cuarentena -y que llegó a eso de la una y media de la mañana- y que llegara otro que debió estar en cuarentena y que entró subrepticiamente, entró escondido, entró eludiendo lo que debía hacer con su responsabilidad y con la dignidad del cargo”, afirmó, señalando que “nos mostraron que en 14 horas se puede hablar y no decir nada”.

El vocero del Ejecutivo destacó que “al Senado le toca otra pega y esa pega es de ser jurado y por lo tanto lo que debe hacer cada uno de los senadores y senadoras es escuchar los alegatos y en torno a eso tomar una definición”. En caso de que la Cámara Alta apruebe la acusación, algo que en el Ejecutivo consideran poco probable, el Presidente Piñera sería destituido de su cargo.

“Esperamos que no solamente los parlamentarios de Chile Vamos, sino que mucho más allá, ojalá que fuese unánime en rechazar esta acusación absolutamente infundada, absolutamente falsa y que pretende manchar las actuales elecciones y que pretende impedir que los chilenos puedan tener un traspaso del mando republicano y democrático como ha sido nuestra tradición”, recalcó el titular de la Segegob.

En octubre de este año, en el marco de la investigación periodística internacional de los Pandora Papers se dieron a conocer nuevos datos del negocio de compraventa de minera Dominga entre la familia Piñera Morel y el empresario Carlos Alberto Délano en el año 2010. La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, investiga si Piñera realizó u omitió gestiones, en su calidad de funcionario público, relacionadas a la tercera cláusula del contrato de compraventa firmado en Islas Vírgenes Británicas. El martes 9 de noviembre la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la admisibilidad de la acusación constitucional presentada en contra del Mandatario, en la que se le adjudica “haber infringido abiertamente la constitución y las leyes” y “haber comprometido gravemente el honor de la nación”.

Entre las 09.00 y las 13.30 horas de este martes 16 de noviembre, se desarrollará en la Cámara Alta la sesión en la que se escuchará la relación que efectuará el secretario general del Senado y seguidamente, se oirá a los miembros de la comisión designada por la Cámara de Diputados para formalizar la acusación y se escuchará a la defensa del acusado. Luego, los diputados acusadores podrán realizar la réplica y, posteriormente, la defensa podrá hacer su dúplica. A partir de las 15.00 horas, en tanto, y hasta el total despacho de este asunto, tendrá lugar la sesión en la que cada senadora y senador podrá fundamentar su voto respecto de los dos capítulos del libelo acusatorio, hasta por quince minutos en total. Terminados dichos fundamentos, se pondrá en votación separada cada uno de los capítulos de la acusación.