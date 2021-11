Control de Seremi de Salud, “maniobra distractiva” y la indignación oficialista: la polémica llegada de Sabag al Congreso para votar acusación constitucional contra Piñera

En el acceso principal del Congreso Nacional se encontraba esta noche personal de la Seremi de Salud de Valparaíso a la espera de la llegada el diputado DC Jorge Sabag.

Esto, luego que desde Chillán, el parlamentario falangista le había anunciado en una primera instancia a sus pares a través de un chat en WhatsApp que no concurriría a la votación de la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera, debido a haber presentado molestias por las que se realizó un test PCR.

La eventual ausencia de Sabag convertía en estériles los esfuerzos opositores para que llegara el diputado RD Giorgio Jackson -quien finalizó su cuarentena por ser contacto estrecho de Gabriel Boric a la medianoche y partió rumbo a Valparaíso-, con cuyo voto se esperaba lograr la aprobación del libelo, que ha significado una maratónica intervención del diputado Jaime Naranjo, la que se ha extendido por más de 14 horas.

No obstante, finalmente desde la DC anunciaron en la tarde que Sabag llegaría al Congreso para votar a favor del libelo contra Piñera. Este hecho generó la reacción del seremi de Salud (s) de Ñuble, Erick Jiménez, quien señaló que de existir síntomas, el diputado debería haber iniciado una cuarentena preventiva.

“Una persona cuando se realiza su PCR preventivo y manifiesta tener alguna sintomatología es importante que guarde alguna cuarentena preventiva hasta tener el resultado de su PCR, porque si no, puede contagiar a más personas si por ejemplo realiza una actividad social”, manifestó Jiménez, quien agregó que “ninguna persona está por encima de los protocolos.

Minutos antes de la medianoche, el vehículo en el que se trasladó el diputado desde la Región de Ñuble aparecía en el acceso principal del Parlamento. Bajo la atenta mirada de las cámaras de los medios de comunicación, un equipo de la Seremi de Salud de Valparaíso se encontraba en el lugar a la espera del legislador para hacerle un control. No obstante, al interior del automóvil no se encontraba Sabag, sino que el jefe de la bancada DC, Gabriel Ascencio, en compañía de un asesor. Ambos, se habrían encontrado a una cuadra del recinto con Sabag, quien bajó del vehículo e ingresó por una entrada secundaria a pie.

De acuerdo a Ascencio al bajar del vehículo, se trató una “maniobra distractiva” para impedir que su par fuera controlado por personal de la Seremi.

“Jorge (Sabag) está adentro hace rato y esto es una manera de quitarnos de encima a aquellas personas que no pueden hacer lo que estaban haciendo. Es una ilegalidad lo que estaban haciendo”, señaló Ascencio, quien acusó a la autoridad sanitaria de tratar de impedir que Sabag votara.

La molestia oficialista

Tras la llegada de Sabag y el episodio protagonizado por Ascencio, parlamentarios oficialistas realizaron un punto de prensa para manifestar su indignación po rlo ocurrido.

El diputado RN Diego Schalper apuntó a Ascencio: “Usted tampoco está por sobre la ley. Y lo que usted hizo hoy día en la entrada, de hacer una artimaña para burlar el control sanitario es saltarse la ley. Y lo hago responsable de antemano, que si esta persona (Sabag) padece de alguna enfermedad que afecte al resto, lo hago a usted responsable de esa situación”.

“No es posible que acá un jefe de bancada se preste para permitir ingresar una persona con un PCR pendiente, poniendo en riesgo a los trabajadores de esta corporación (...) Su candidata se juega todo esta noche y entiendo que quiere tener los votos de la DC cuadraditos para responderle a su candidata, pero no todo vale diputado Ascencio. El diputado Sabag no está por sobre la ley”, agregó Schalper.

Por su parte, Luciano Cruz-Coke (Evópoli) recalcó que “el seremi del Ñuble ha señalado que a él (Sabag) le correspondería hacer una cuarentena preventiva, dado que ha tenido síntomas. Si esa persona se siente mal y es diputado, y viene a un edificio donde hay personas mayores de 80 años, más de tres diputados que no están vacunados y una serie de funcionarios que están sujetos a protocolos sanitarios, me parece que es una irresponsabilidad enorme exponer imprudentemente, no solo a las personas que trabajan en este edificio sino a las personas de la prensa que están aquí presentes, a un eventual contagio”.

Seremi de Salud

Tras el episodio, el seremi de Salud de Valparaíso, Georg Hübner, entró al recinto y se reunió con el presidente de la Cámara, Diego Paulsen. A la par diputados, oficialistas realizaron un punto de prensa manifestando su molestia por el ingreso de Sabag al Congreso.

A su salida, Hübner señaló que se ofició a Paulsen por la presencia de Sabag en el recinto para que tome las acciones correspondientes. “Nosotros hemos tomado constancia de la presencia del diputado (Sabag) acá en la sesión, por lo cual se ofició al presidente de la Cámara de Diputados de la condición de salud que tenía el diputado Sabag y por lo cual al ser caso sospechoso no debería presentarse en la Cámara”, puntualizó.

De acuerdo al seremi, Sabag se expone a un sumario sanitario con las multas que están establecidas en la normativa.