Ministro Jackson se reúne con bancada de senadores del PS tras críticas por proyecto de ley de amnistía: “Fue una muy buena conversación, franca”

En medio de las tensiones al interior de la coalición de gobierno del Presidente, Gabriel Boric, este miércoles el ministro Secretario General de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson, llegó hasta el Congreso para sostener una reunión-almuerzo con la bancada de senadores del Partido Socialista (PS).

“Fue una muy buena conversación, una conversación franca”, dijo el titular de la Segpres brevemente tras la reunión con los socialistas.

El anuncio realizado el lunes pasado por el Secretario de Estado respecto a ponerle “suma urgencia” al proyecto de amnistía a los presos del estallido social de octubre de 2019 generó una serie de recriminaciones por parte de los legisladores del Socialismo Democrático (PS y PPD).

Desde ambas bancadas cuestionaron al titular de la Segpres por no haber conversado el tema con las bancadas antes de anunciarlo públicamente.

De hecho, algunos parlamentarios, como el socialista Fidel Espinoza, acusaron al ministro de querer “dejar mal a la institución (Senado) ante el proceso constituyente”. Cuestionamientos a los que se sumó su compañero de partido, Alfonso de Urresti: “Se comete un nuevo error por parte del ministro Giorgio Jackson al no coordinar, al no trabajar con las distintas bancadas”, indicó. Esto ya que en en el Senado hay incertidumbre respecto al futuro de la iniciativa, ya que, inicialmente, no se contaría con los votos necesarios para su aprobación.

Ante esos cuestionamientos, es que el mismo Jackson aseguró este martes en el Congreso que “no tengo ningún problema en mejorar los canales de comunicación para que todas y todos se informen al mismo tiempo”. Y anunció que se juntaría a almorzar con los senadores del PS.

Pero además, dichas críticas de socialistas y del PPD generaron molestia en la principal coalición de gobierno: Apruebo Dignidad. “Me atrevería a decir que para algunos senadores oficialistas es un hobby criticar a los ministros del Presidente Boric”, dijo el senador del PC, Daniel Núñez y agregó: “Si algunos senadores de partidos de gobierno, el PS -PDD creen que solo van a recibir los beneficios y no van a ser solidarios de ninguna decisión del gobierno, creo que lo lógico es que se cuestionen si amerita ser gobierno en esas condiciones. Me parece que es algo inviable”.

PS tras reunión: “Gran parte de las dudas y problemas que existían se han aclarado”

Concluida la reunión, el jefe de bancada de los senadores PS, José Miguel Insulza valoró el encuentro con el titular de la Segpres.

“Hemos tenido una muy buena reunión con el ministro Jackson, yo diría que gran parte de las dudas y problemas que existían se han aclarado. Naturalmente son roces propios de los primeros días en que todo el mundo está recién acostumbrándose a funcionar, pero crepo que vamos a seguir marchando de buen acuerdo”, indicó.