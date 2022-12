Nueva Constitución: Ibáñez (CS) dice que hay “una vocación de tenerle miedo a la democracia” por rechazo de la oposición a órgano 100% electo

A esta hora, los representantes de los partidos políticos siguen reunidos en la cita convocada a las 9 de este lunes, para intentar destrabar el mecanismo para redactar una nueva Constitución, punto que ha sido la piedra de tope en las últimas semanas para arribar a un acuerdo en las negociaciones que se extienden ya por más de tres meses.

Entre oficialismo y oposición existen posturas pétreas en torno al mecanismo, posiciones que mantienen las conversaciones estancadas entre las partes y que hoy -esperan ambas fuerzas- puedan arribar a un consenso pese a las diferencias que han sostenido públicamente.

Por un lado, desde Chile Vamos empujan una fórmula mixta de 50 integrantes electos y 50 expertos designados por el Congreso y, por el lado de las fuerzas oficialistas, mayoritariamente continúan en la idea de que el órgano que redacte la nueva Constitución sea elegido de forma íntegra.

Uno de los defensores más férreos de esta última postura -respaldado por el mismo jefe de Estado, Gabriel Boric- es el presidente de Convergencia Social, el diputado Diego Ibáñez, quien el pasado viernes en la reunión del comité político ampliado en La Moneda manifestó que “no nos vamos a mover un pelo del órgano 100% electo”.

Esta mañana en conversación con Radio Duna, antes de asistir a la reunión convocada precisamente para abordar el mecanismo, el diputado Ibáñez reafirmó su postura y emplazó a Chile Vamos a abrirse a la fórmula que defienden en el oficialismo.

“Creo que vamos a llegar a un acuerdo esta semana, pero me da la impresión de que aquí hay una vocación de tenerle miedo a la democracia, no puedo explicarme cómo la senadora Núñez viniendo de un órgano 100% electo, es capaz de señalar que un órgano así no garantiza estabilidad y moderación, cuando justamente es el principio en el cual se defiende cualquier república”, señaló el parlamentario, aludiendo a las declaraciones de la senadora Paulina Núñez (RN), quien manifestó que un órgano 100% electo no da “garantías de prudencia al país”.

Además, a juicio del timonel de Convergencia Social, “el debate que estamos dando sobre cómo redactar la Constitución dice mucho de los actores que están en juego, y me da la impresión de que hay una centroderecha que está siendo carcomida -y lo digo responsablemente- por el ultraconservadurismo del Partido Republicano, creo que hay que abrir ese debate”.

En la misma línea, aseguró que “la ciudadanía tiene derecho saber cuáles son nuestras posturas, es importante que las posiciones se puedan manifestar abiertamente”.

Al igual que la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, el diputado Ibáñez manifestó su optimismo respecto a las negociaciones y sostuvo que “esta semana vamos a llegar a un acuerdo”.