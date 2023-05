Timonel del Partido Republicano dice que respetarán las normas del proceso constituyente: “Dentro de ellas están los 12 bordes”

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, se refirió este miércoles al rol que tomará la colectividad en el proceso constituyente -tras sostener un encuentro con los consejeros constitucionales electos en Valparaíso- y aseguró que la tienda respetará las normas, dentro de las que se cuentan los 12 bordes consensuados por el oficialismo y la oposición para la elaboración de una futura Carta Magna.

La polémica surgió la jornada anterior cuando el diputado republicano Johannes Kaiser puso en duda el apoyo a los 12 puntos que resguardan el nuevo proceso constitucional. “Nosotros no firmamos nada. Cuando usted me dice ‘¿usted va a respetar?’, eso significaría que nosotros estamos comprometidos a eso, y no lo estamos porque no nos comprometimos nosotros”, afirmó el legislador en el programa Sin Filtro.

“Aquí el tema es relativamente sencillo: los 12 bordes en la medida en que efectivamente estén de acuerdo con lo que es la actual Constitución, no tengo ningún problema. Ahora, los bordes que pretenden imponer un Estado social demócrata en este país no lo vamos a compartir y no los vamos a defender”, añadió el legislador.

Consultado al respecto, el presidente del partido, Arturo Squella, quien en Valparaíso sostuvo un encuentro con los consejeros electos, afirmó que el partido respetará la institucionalidad.

“Hay a quienes no les gustan el contenido que tuvieron en su momento porque estuvieron en el marco de un proceso, que bien saben, nosotros nunca compartimos. Nosotros siempre sostuvimos que lo importante, es que siempre estamos disponible en el fondo para reformar la Constitución, para trabajar, para conversar sobre los cambios que se pueden hacer a la misma, pero no era conveniente hacer un órgano paralelo al Congreso Nacional”, afirmó Squella.

El timonel añadió que “una vez que se aprueba a través de una reforma constitucional, por cierto, que lo que corresponde es y que tomando la decisión en definitiva de participar, es respetar las normas, dentro de ellas están precisamente los 12 bordes. Hay algunos que nos gustan más que otros, por supuesto, pero los iremos enfrentando con argumentos, con astucia, con la capacidad de convencer, porque estoy convencido de que tenemos buenos elementos para sostener y para llegar a una buena redacción para mostrarle a los chilenos en diciembre”.

Requerido por la posibilidad o no de apoyar la instauración de un Estado social y democrático de derecho, que fue lo cuestionado por el diputado Kaiser, Squella manifestó que “sin duda es una de las (normas) más complejas, la más delicadas, pero a su vez y por lo mismo debe haber sido bastante folclórico por así decirlo en la manera en que llegan a esa declaración de Estado social y democrático de derecho, pero por otra parte hablan de la provisión por parte de los particulares, de los privados”.

“Entonces por cierto, se entiende que trataron de reflejar lo que ocurre en Chile desde el punto de vista de cuál es la función del Estado, y eso es para largo, es para debate más bien técnico que político y se lo vamos a dejar a los expertos, a nuestros consejeros en la medida en que empiece a funcionar el Consejo Constitucional”, sostuvo el timonel republicano.