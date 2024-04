Presidentes del PS y PPD defienden “manifiesto del Socialismo Democrático” y afirman que no tiene relación con la discusión electoral

Este martes, la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic y el timonel del PPD, Jaime Quintana, se refirieron al documento entendido como el “manifiesto del Socialismo Democrático (coalición que componen el PS, el PPD, el Partido Liberal y el Partido Radical)” que fue presentado ayer en la mesa del PS y que delinea la ruta del proyecto político. Al respecto, los timoneles oficialistas aseguraron que el manifiesto “no es una discusión electoral”, y que, por tanto no tendría “impacto en una negociación” de cara a las elecciones municipales de octubre.

Vodanovic aseguró que no se trata de “una discusión electoral, tiene que ver con el país que queremos, con pensar en futuro y por lo tanto no tiene impacto en una negociación. No tiene que ver con las listas, con nada de aquello, por el contrario, tiene que ver con algo de mucho más largo plazo”, dijo la también senadora.

En esa línea, la líder del PS explicó que el documento se compartió “en forma privada, no era para la difusión pública porque evidentemente es algo que no se ha hecho dentro de las orgánicas de los partidos”.

Además, aseguró que ni ella ni el presidente del PPD, Jaime Quintana, participaron en la redacción del documento. “Han sido personas más bien ligadas a la intelectualidad de nuestro sector quienes han dado un marco de referencia para iniciar un proceso de discusión, esto tiene que ver con hacer política, con discutir de política y no solamente estar en la contingencia. Tiene que ver con el proyecto de país que queremos cuál es el proyecto de largo plazo que queremos sustentar y que es necesario también darle contenido y no solo reglas o medidas coyunturales, sino más bien una visión de largo plazo”, sostuvo.

“Esto es el inicio de una discusión de cuál es el rol del Socialismo Democrático, es algo por lo demás, que se discute en otras partes del mundo, cuál es el rol que nos corresponde a nosotros desde el PS tener a la sociedad actual chilena, cuales son los desafíos del siglo XXI para los cuales no estamos preparados como sociedad y también los partidos políticos tenemos que hacer esa difusión. Esto es un proceso que se abre, el Partido Liberal, el Partido Radical y que estuvieron disponibles a también comenzar a comentarlo dentro de sus propias orgánicas y sobre todo es algo que tiene que estar abierto a la opinión pública. Esta no es una discusión de los partidos”, indicó.

Por su parte, Jaime Quintana, expuso que se trata de un “documento que se ha trabajado durante largos meses, muy transversal, que está buscando ser un sorbo para la discusión más profunda. Esto no tiene que ver con los ciclos electorales venideros, ni siquiera gubernamental, esto trasciende este gobierno”.

“Durante mucho tiempo la centroizquierda y en general la política se le ha criticado, incluso nos hemos autocriticado, porque la política es una lucha del poder por el poder. Creo que es necesario ir más allá, no solo se trata de llenar espacios (…) se trata también de mirar hacia el futuro y por eso que temas como el crecimiento, temas como la seguridad, temas como derechos sociales, son temas centrales en esta conversación, a la cual también quisiéramos invitar a nuestros aliados en el gobierno, pero también a las fuerzas de la oposición”, indicó.

“Hay algunos aspectos puntuales en donde también este documento aspira a salirse un poco de las miradas tan identitarias y volver a los conceptos más universales, a las ideas más profundas, porque el futuro tiene que ver con eso también”, sostuvo.