Representantes de Aprueba x Chile inscribieron ante el Servel la campaña oficial del Apruebo para el plebiscito de salida

Hasta las dependencias del Servicio Electoral (Servel) llegaron durante la noche de este jueves los personeros de diversos partidos políticos y organizaciones sociales para inscribir la campaña “Aprueba x Chile” en la propaganda y franja electoral, a poco menos de dos meses de que se lleve a efecto el plebiscito de salida de la propuesta de nueva Carta Fundamental, redactada por la Convención Constitucional.

A poco más de tres horas del vencimiento del plazo legal para llevar a cabo el referido trámite –hasta las 00:00 horas-, los últimos en constituirse en el lugar de manera presencial, fueron los representantes del oficialismo, tales como del Partido Socialista (PS), Partido Liberal (PL), Partido Comunista (PC), Independientes No Neutrales (INN), Comunes, Acción Humanista (AH) Federación Regionalista Verde Social (FRVS), entre otras colectividades, que registraron un comando unitario.

Pese a ello, tendrán franjas televisivas separadas, siendo por una parte Apruebo Dignidad y por otra al Socialismo Democrático. No obstante, acordaron que más allá de las diferencias, el énfasis se centrará en el trabajo en terreno conjuntamente

Al respecto, el vocero de Aprueba x Chile, Ezio Costa explicó que “esta campaña va a tener un rostro ciudadano, se va a centrar desde un comienzo en organizaciones y personas que han sido las que han movido las banderas para legar a este momento de superación democrática de Chile, un momento que anhelamos tantos y tantas, y que por fin estamos cerca de conseguir”.

Por su parte, el timonel del PC, Guillermo Teillier, destacó la unión entre las colectividades para concretar este proceso

“Hemos logrado conformar y es un primer éxito en este trabajo por el Apruebo, el haber alcanzado en la diversidad un tremendo conglomerado unitario, tal vez el más grande que se haya logrado en los últimos tiempos y esto es gracias al pueblo de Chile que abrió las puertas al proceso constituyente y que ha demandado el contenido que está en la Constitución. Nosotros como Partido Comunista nos debemos a eso y estamos muy contentos de colaborar, de ser contribuyentes a estas demandas sociales y a todas aquellas organizaciones que están participando”, sostuvo.

En tanto, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, se abrió a la posibilidad de que personeros de la DC formen parte de esta campaña, anunciando que “todos quienes quieran integrarse van a ser bienvenidos, porque lo que nos une hoy es la opción del Apruebo y ese es el ánimo que tenemos todas y todos”.

“El espíritu que nos anima hoy es este, el de alegría, de hacer una campaña participativa donde estamos en contacto con la ciudadanía y le demos a entender con ejemplos prácticos y concretos cómo el cambio de una Constitución, que hoy tenemos, que consagra un Estado subsidiario, donde el Estado está ausente, va a pasar a ser un Estado presente, fuerte, vigoroso que va a poder cumplir con las necesidades de la gente en materia de salud, educación y vivienda”, complementó.

Desde Independientes No Neutrales, que definió recién este jueves unirse a este comando, Patricio Vargas declaró que “este grupo de independientes se organizó hace más de dos años para trabajar por una nueva Constitución y queremos decir que vamos a aprobar esta nueva Constitución, en la cual hemos trabajado y que se construyó a través del diálogo, de la conversación democrática, y por lo cual creemos que es una mejor Constitución para Chile, que nos permite tener un Chile más democrático, más justo y más dialogante”.

En el mismo contexto, Patricio Morales, líder del PL, remarcó que “este es un momento para abrir el diálogo para seguirlo manteniendo y esperamos que este sea un momento histórico y donde el país se dé una nueva oportunidad para seguir avanzando. El Apruebo es un avance (…) No está fácil, porque a veces las mentiras corren más rápido que las verdades, pero nos vamos a preocupar estos dos meses de llevar la verdad por delante, porque es importante que todos sepan que este texto se hizo buscando un futuro, no buscando un retroceso, no olvidemos eso. El Rechazo es un retroceso”.

Finalmente, Tomás Hirsch, de Acción Humanista, relató que “para quienes hemos luchado por más de 40 años, primero contra la dictadura y para tener una Constitución democrática, y para quienes, desde las nuevas generaciones han impulsado esta lucha, sobre todo a partir desde el 18 de octubre, hoy estamos viviendo un momento histórico, un hito único que recordará nuestro país por decenas de años. Porque estamos construyendo la Constitución que nos va a permitir avanzar hacia un futuro con justicia social, con democracia, con derechos para todos y todas, con respeto y valoración de los pueblos originarios. Una Constitución construida en paridad por primera vez en la historia de nuestro país y del mundo”.

Cabe indicar que el pasado martes, el colectivo Movimientos Sociales Constituyentes (MSC) determinó no ser parte de este comando, para conformar uno propio llamado Comando Nacional de Movimientos Sociales, con el fin de conseguir al menos un minuto de franja, y apuntando a “un grupo objetivo distinto” al cual convocar. Para ello, sumaron a más de 50 organizaciones sociales, como agrupaciones de vivienda ligadas a la protección del medioambiente, entre otras. Además, desde este grupo adelantaron que, de conseguir un espacio en la franja, la expresidenta de la Convención, María Elisa Quinteros sería parte de ella.

Asimismo, esta misma jornada, las colectividades de Chile Vamos (UDI, RN, Evópoli) junto con el Partido Republicano inscribieron, a través de internet, su campaña oficial en la que cederán sus minutos de franja a organizaciones de la sociedad civil, para que sean éstas las voces que salgan por el Rechazo.