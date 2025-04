Rodrigo Galilea (RN): “Vamos a insistir en primarias amplias hasta el final, pero si no se puede, el trabajo de Matthei va a seguir inalterable”

Los últimos días terminaron siendo una prueba de fuego para Chile Vamos. Aún lejos del plazo para cerrar la definición sobre si realizar (o no) primarias en el sector, el ultimátum del exalcalde de La Florida Rodolfo Carter y el descarte de la carta de Demócratas, Ximena Rincón, obligaron a que la discusión girara en torno al tema durante toda la semana. Y, en esas conversaciones, Renovación Nacional (RN) fue el menos convencido de impulsar una primaria entre Evelyn Matthei versus el independiente. La respuesta para el exjefe comunal no fue la esperada.

“Nuestros tiempos no están condicionados por plazos que tenga Rodolfo Carter”, dice el senador y timonel de RN, Rodrigo Galilea, quien argumenta: “No le hacemos un favor a nadie generando solo liderazgos independientes que no responden a nadie”.

Aunque es sincero respecto a que la opción de una primaria se aleja cada vez más, adelanta que como Chile Vamos harán un último llamado a José Antonio Kast (Partido Republicano) y Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario).

Las dificultades de Demócratas para constituirse, la negativa de Johannes Kaiser y de José Antonio Kast y el plazo que puso el exalcalde Rodolfo Carter ¿desechan definitivamente la idea de una primaria?

Para RN, las primarias son un ejercicio de profundización de la democracia entre partidos políticos. En ese contexto, la participación de independientes es una excepcionalidad total. Por lo mismo, aun cuando un independiente tenga un liderazgo muy interesante, para nosotros presenta una situación de excepcionalidad (…). Sobre las posibilidades, vemos una dificultad objetiva entre los partidos que no quieren participar y otros, como Demócratas, que están aproblemados por el criterio del Servel. Siendo realistas, la posibilidad de hacerlas en el modo que nosotros siempre las imaginamos es muy difícil.

Como Chile Vamos, ¿ya entregaron una respuesta a Carter?

Me reuní con Rodolfo Carter el jueves y conversamos largamente del tema primarias. Los partidos estamos haciendo los últimos esfuerzos para convencer a otros partidos de generar una buena primaria y solo cuando eso esté agotado vamos a responder a quienes sigan interesados en este proceso. Si Rodolfo Carter, por compromisos que él tiene o por plazos que se autoimpuso, no puede esperar más, eso es una decisión propia.

Los plazos de Chile Vamos no están amarrados a la definición del exalcalde, entonces.

Nuestros tiempos no están condicionados por plazos que tenga Rodolfo Carter.

Si bien Carter es independiente, ha estado ligado por años a Chile Vamos, ¿no le convence su eventual comportamiento en una primaria?

No creo en una democracia sin partidos políticos fuertes y sólidos. Y, por lo tanto, las candidaturas a la Presidencia de la República idealmente deben provenir de candidaturas de partidos. Si nosotros miramos al oficialismo, ¿qué tenemos? A Jara, por el PC; A Winter, por el FA (…). Esos son domicilios políticos claros. No le hacemos un favor a nadie generando solo liderazgos independientes que no responden a nadie.

Veo que la experiencia pasada con Sebastián Sichel fue un aprendizaje a fuego.

Probablemente, una de las causas de que Sebastián Sichel no pasara a segunda vuelta fue ese cierto desarraigo de los partidos, de las militancias y de él mismo, quizás porque estas cosas son en alguna medida recíprocas.

Alguien podría decir que este argumento del fortalecimiento de los partidos políticos parece más una excusa.

Jamás va a ser una excusa una convicción profunda y de la que hemos dado testimonio constantemente. Hemos presentado reformas constitucionales para fortalecer que Chile tenga partidos políticos mucho más consolidados de los que tiene hoy.

La UDI y Evópoli mostraron más apertura a esa primaria entre los dos. ¿Se tensionó la coalición entre esas dos posturas?

Para nada. Tenemos muy buena relación con Guillermo Ramírez y con Juan Manuel Santa Cruz. Esta determinación, cuando se tome, será unánime.

¿Hasta cuándo sigue siendo razonable convocar a Kaiser y a Kast? A esta altura parece un ejercicio poco realista.

Para nosotros es tan importante el ejercicio de primarias que hasta el último instante vamos a intentar hacerlo. Evópoli y RN hicimos un ejercicio democrático interno importante, que fue resolver apoyar a una candidata que no era de nuestras filas (…). Nos cuesta entender que otros partidos no hagan lo mismo. No les pedimos que proclamen a Evelyn Matthei, pero sí al menos que hagan el ejercicio democrático de participar en una primaria y generar una candidatura común en primera vuelta. Algunos podrán pensar que a esta altura es utópico, pero aunque sea a último minuto, si es que esa posibilidad se abre, nosotros vamos a estar llanos a generarla.

¿No se arriesga el liderazgo de Evelyn Matthei si no va a la primaria mientras al frente asoma una primaria competitiva?

Vamos a insistir en primarias amplias hasta el final, pero si no se puede, el trabajo de Matthei va a seguir inalterable, recorriendo Chile, acompañando a alcaldes, haciendo propuestas.

¿Harán un último llamado a republicanos y libertarios como Chile Vamos?

Haremos todo lo que parezca prudente y sensato para ver si podemos tener una última reflexión sobre este tema. Eso lo veremos en distintas reuniones que tenemos planificadas en los próximos días.

¿Cuánto pesa el desestimar la opción de Carter que él haya adelantado que si queda fuera no competirá a la Presidencia, sino que al Senado con republicanos?

El único argumento nuestro es que las primarias deben ser un ejercicio de fortalecimiento de la democracia que permita tener mejores partidos. Esa misma posibilidad en Chile Vamos (de ir al Senado) siempre ha estado abierta y se le ha dicho expresamente. Por lo mismo, no logro entender bien su decisión. Si yo siento que toda la vida he sido cercano a un determinado grupo de partidos, que yo diga ‘me voy de este lugar porque no me dan lo que yo quiero, y me voy con un partido que nunca me ha representado’, apunta justamente a nuestra inquietud de fondo: los liderazgos que deben perseverar en el tiempo son aquellos que entienden que a veces las cosas se dan, a veces no se dan, pero uno permanece fiel a su ideario.