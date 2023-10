Sebastián Soto, vicepresidente de la Comisión Experta: “No va a haber un pacto de izquierda a derecha”

50 votaciones por hora. Ese es el cálculo que aproxima el vicepresidente de la Comisión Experta, Sebastián Soto (Ind.-RN), para la jornada de este jueves, donde el organismo comenzará a votar a partir de las 12.30 horas las observaciones de los comisionados al texto evacuado por el Consejo Constitucional, que deberán ser aprobadas por 3/5 de sus miembros.

Tras cinco días de discusión, los comisionados ingresaron 622 indicaciones al texto elaborado por el Consejo Constitucional, pero hasta ahora no se ha logrado arribar a acuerdos políticos en materias controversiales, pese a las intensas negociaciones en que se embarcaron ocho expertos del oficialismo y la oposición.

En entrevista con Tele13 Radio, el vicepresidente de la Comisión Experta y miembro activo de la mesa de ocho negociadores, Sebastián Soto (Ind.-Evópoli), descartó la posibilidad de que se alcance un acuerdo de manera transversal al interior del organismo, tal y como ocurrió en la elaboración del anteproyecto de nueva Constitución, que fue el punto de partida del Consejo Constitucional. Aunque sí se lograron entendimientos en materias técnicas, aclaró Soto.

Sebastián Soto.

“Creo que todos entendíamos que no íbamos a poder replicar ese acuerdo que se alcanzó en la Comisión Experta, porque el contexto es muy distinto y nuestro rol es muy distinto, nuestro rol era hacer algunas propuestas para matizar y para encontrar entendimientos en torno al texto del Consejo. Eso es lo que vamos a votar hoy”, explicó Soto.

Y remarcó: “No va a haber un pacto como en la Comisión Experta de izquierda a derecha, eso no va a ocurrir, la cancha que estamos jugando ahora es una cancha mucho más acotada, es una cancha que no puede confrontarse con el Consejo, sino que hacerle ciertas propuestas, matices, para validar técnicamente algunas normas”.

Una vez finalizadas las votaciones de los expertos, los comisionados harán entrega de un informe con las observaciones aprobadas por 14 de sus miembros al Consejo Constitucional, para que así el próximo lunes 16 comience la fase mixta del proceso, donde los consejeros someterán a votación también por 3/5 las indicaciones de los expertos.

Sobre los puntos en común alcanzados por los expertos, Soto señaló que permitían alcanzar un texto “más consolidado hacia el futuro”.

“No digo para que haya un entendimiento, que creo que yo no va a no va a ocurrir, sino que puede permitir una consolidación distinta de un texto hacia el futuro. No creo que con estas indicaciones o algunas de estas enmiendas de Chile Vamos vaya a cambiar las pasiones de la franja, pero sí pueden cambiar la forma en que un texto se consolida hacia el futuro”, insistió.