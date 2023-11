Tohá asegura que ingresos irregulares bajaron 29% este año y defiende cifra ante cuestionamientos de oposición

En la sala Manuel Bustos, en el tercer nivel del Congreso en Valparaíso, desde las 15.40 horas de este lunes sesionó la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, fue citada a la instancia para abordar las cifras de los delitos más violentos en el país, en especial en la Región de Valparaíso, ante la advertencia de la Embajada de Estados Unidos en Chile a los ciudadanos de ese país que visiten Valparaíso y Viña del Mar por la “creciente tendencia criminal” en la zona. También estaba contemplada la presencia del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y el fiscal nacional, Ángel Valencia, y ambas autoridades no pudieron asistir.

En la sesión, de carácter presencial, se iba a iniciar la discusión del proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública.

El 19 de junio pasado, por 38 votos a favor, cero en contra y cinco abstenciones, el Senado aprobó el proyecto que busca, en lo sustancial, entregar a esta nueva cartera las funciones de seguridad interior y orden. Con ello, la iniciativa pasó a su segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados.

Por tiempo, la sesión se abocó a escuchar la exposición de la ministra Tohá. La autoridad dijo que tenía una presentación para hacer una bajada del tema -con foco en la Región de Valparaíso- y que antes de eso haría una lectura panorámica para dar cuenta de dónde se insertaban los datos que iba a exponer.

Así, dijo que el orden público era una de las grandes temáticas en materia de seguridad que han concentrado la atención del país en los años recientes.

Reducción “significativa” de ingresos irregulares

“Otro tema es el descontrol migratorio”, expuso Tohá, explicando que es un problema porque se producen con esto delitos adicionales y “en el tráfico migratorio irregular ingresan al país criminales”.

Destacando acciones de inversión en seguridad en frontera para mejorar las capacidades de control, la autoridad aseguró que “en ese tema el país ha tenido en los últimos 12 meses una reducción bastante significativa de la afluencia de personas por pasos irregulares”.

“Comparando lo que va del año con año anterior, tenemos 29% menos de ingresos irregulares al país”, afirmó.

Tohá sostuvo que se estaba hablando de un incremento en ingresos irregulares utilizando las cifras de personas que se han auto denunciado.

“Ese es un dato erróneo porque las personas que se auto denuncian no son personas que entraron en el año”, planteó Tohá, acusando una “total distorsión” al usar esas cifras, considerando que se hizo un llamado a empadronamiento.

Homicidios y secuestros

“El país ha ido recuperando los niveles delictuales que tenía antes de 2020, aunque todavía está por debajo”, afirmó Tohá, explicando que durante la pandemia hubo un brusco descenso en los delitos de mayor connotación social por los confinamientos y que en la actualidad los números no son mayores que los que había antes de la llegada del coronavirus.

“Sin embargo, hay algunos delitos que escapan de esa tendencia. El más preocupante es el de los homicidios. Lo mismo sucede con los secuestros. Delitos que no siguen la tendencia de los delitos generales, sino que han tenido un alza que va en otra dirección y que tienen otra magnitud”, manifestó.

Al finalizar la sesión, la ministra se refirió a cuestionamientos expresados por diputados de oposición a los números sobre ingresos irregulares que había reportado.

“Una cosa que no vamos a aceptar es que Chile se transforme en esos países donde se discuten y se ponen en duda las cifras oficiales. Las cifras que da el gobierno de Chile son cifras de las policías, no son cifras que hacemos las autoridades políticas en nuestro escritorio”, sentenció, haciendo hincapié en que aunque en años anteriores se consideraron también las autodenuncias al hacer la evaluación, este año ese dato no es comparable por el proceso de empadronamiento que se está impulsando.