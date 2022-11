Tras alta cifra de deserción escolar en Chile, Boric afirma que “la recuperación educativa pasa a ser prioridad del gobierno”

Preocupación causó las cifras reveladas a principios de mes en que se dio cuenta que entre 2021 y 2022 más de 50 mil estudiantes habían dejado de asistir a establecimientos educaciones.

Según el Centro de Estudios del Mineduc, en específico son 50.529 alumnos que abandonaron el sistema escolar, una cifra que representa un 24% más respecto a lo que había en 2019 previo a la pandemia.

En ese sentido, este jueves, en el marco de su gira a México y su visita la Escuela Primaria Maestra Gabriela Mistral en Coyoacán, Ciudad de México, el Presidente Gabriel Boric, aseguró que para su administración la recuperación educativa pasaría a ser una prioridad.

“Gabriela Mistral escribió mucho y escribió mucho pensando en los niños y niñas del mundo y en un momento dijo lo siguiente: ‘Muchas de las cosas de las cuales los adultos tenemos urgencia pueden esperar; el niño y la niña, no, no pueden esperar. El niño y la niña están haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él, a ella, no se les puede responder mañana, ustedes se llaman ahora’”, dijo en su discurso desde el colegio azteca.

Agregó que “por eso, no hay tiempo que perder, los desafíos de la educación, particularmente después de la pandemia, en donde veo todavía que están con las mascarillas que no nos permiten ver sus bocas, son tremendos. Y tenemos que aprender de las experiencias que están llevando adelante en México, porque en Chile la pandemia nos pegó muy fuerte y quienes más afectados van a estar por ello son los niños y las niñas”.

“Por eso, quiero que para nuestro gobierno y lo digo desde acá (...) que la recuperación educativa pasa a ser de las prioridades de nuestro gobierno, por el compromiso que vemos y por lo que decía Gabriela, que los niños y niñas de Chile, de México y el mundo, son ahora, no mañana”.

Sobre las altas cifras de deserción, el ministro de Educación Marco Antonio Ávila indicó el pasado 16 de noviembre que “creemos que este es un desafío país, una cosa importante, esto no puede tener hoy día una dimensión de color político, sino que más bien tiene que ser una orientación general”.

“Desde el Ministerio de Educación, mi preocupación, la preocupación del gobierno es que impulsemos acciones en conjunto con el financiamiento disponible y con la voluntad de avanzar en este gran desafío que significa traer a nuestros niños a las escuelas, hacer que los niños aprendan y claramente mejorar las condiciones para ese aprendizaje”, complementó.

El alto número de estudiantes que han dejado el sistema tampoco dejó indiferente al mundo político. Dicha situación motivó a la UDI a dar un “ultimátum” a Ávila para presentar plan concreto por la deserción escolar y aseguraron que podría “susceptible de una acusación constitucional en la medida que no se haga cargo de los jóvenes y niños que tienen que volver a la sala de clases”.