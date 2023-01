10 grandes ofertas de esta semana: especial freidoras de aire (con hasta un 44% de descuento)

Por estos días, el mercado se ha puesto de acuerdo y muchas tiendas y marcas se lanzaron a ofertar sus freidoras de aire. El producto estrella de la pandemia, artículo de primera necesidad en departamentos de gente soltera y gran aliado para combatir el impagable precio del aceite, se volvió un electrodoméstico muy preciado en los últimos dos años, y por ello sus precios solo subían.

Pero el frenazo que se está pegando el consumo al parecer afectó también sus ventas, y ahora mismo casi no hay marca ni modelo que no esté con algún descuento. Pero ante tantas opciones y rebajas, ¿cuál elegir para hacer papas fritas sin aceites ni culpas?

Basándonos en nuestras reseñas y en el ranking que elaboramos con los comentarios y valoraciones de los consumidores, elegimos las 10 ofertas de freidoras de aire más interesantes y convenientes de estos días.

Freidora de aire EasyWays Multitouch 3,7 litros - 41%

Aunque no se trata de este modelo, una freidora de aire EasyWays figura en nuestro ranking de las mejor evaluadas del mercado. Eso nos lleva a incluir aquí esta oferta de la MultiTouch de 3,7 litros, una capacidad ideal para 3 o 4 porciones —o un kilo de papas fritas— y que cuenta con tres modos aparte del de fritura: hornea (puede hacer queques y galletas), asa (carnes y verduras) y calienta. Está casi a la mitad de su valor. Precio normal: $89.990.

Freidora de aire Instant Vortex Mini 1,9 litros - 24%

La marca mejor evaluada en nuestro ranking es la Instant Vortex, que solo acumula buenos comentarios entre sus clientes. Con una nota promedio de 4,8 entre más de 600 reseñas, difícil sería que esta pequeña freidora decepcione. Ideal para una persona, tiene cuatro funciones —freír, asar, hornear y recalentar—, panel digital y un tamaño que cabe en cualquier cocina. Nunca estuvo tan barata como hoy. Precio anterior: $65.990.

Freidora de aire Tefal Actifry Genius+ 1,2 litros - 44%

Tefal es famosa por sus sartenes y ollas antiadherentes, pero sus electrodomésticos tampoco están nada de mal. Hace un tiempo reseñamos su interesante horno con freidora, y hoy está en oferta una freidora a secas, aunque con una interesante novedad: una paleta giratoria que mueve suavemente los alimentos para que queden uniformemente cocidos, sin necesidad de darlos vuelta. Precio normal: $159.990.

Freidora de aire Recco RFA-LEGGERO 1,5 litros - 30%

Este modelo Recco, a pesar de su bajo precio —hoy más barata que nunca— tiene buenas calificaciones. Por volumen no puede cocinar más de 2 porciones de lo que sea, pero eso no impide que las cosas salgan bien (al menos en los primeros usos): los productos congelados, dicen sus clientes, resultan bien cocidos y sin apenas emitir olores. ¿Lo malo? Su materialidad, un plástico que claramente no durará demasiado tiempo. Algunos usuarios se quejan de que el revestimiento antiadherente de la rejilla a los pocos meses comenzó a desprenderse. Precio normal: $29.990.

Freidora de aire FDV Airflow 3,5 litros - 20%

Un puntaje casi perfecto tiene la freidora de aire Airflow de FDV. Elegante en su diseño, con un sobrio panel digital y una canasta estandar pero de resistente materialidad, sus resultados al parecer son igual de prolijos que su apariencia. Tercera en nuestro ranking de freidoras de capacidad intermedia, tiene ocho programas automáticos y un panel digital para regular tiempo y temperatura. Precio normal: $72.990.

Freidora de aire Xiaomi Mi Smart Air Fryer 3.5 litros - 20%

Cuando tuvimos la oportunidad de probar la freidora de aire de Xiaomi, nos sorprendió que una marca conocida por sus celulares y gadgets también tuviera buen rendimiento en un aparato de cocina. En cuanto a sus preparaciones, la experiencia fue impecable, con papas fritas, hamburguesas y empanadas de queso sin complicaciones. Tiene un modo manual, donde los tiempos, modos y temperaturas se controlan a través de una gran perilla central, y otra cien por ciento digital, que se maneja desde el teléfono. Precio normal: $99.990.

Freidora de aire Oster CKSTAF68T 6,8 litros - 22%

Muy popular entre las freidoras con gran capacidad —casi llega a los 7 litros—, este modelo de Oster figura segundo en nuestra ranking. Tiene solo dos perillas: una para controlar el tiempo —máximo 60 minutos— y otra para la temperatura —máximo 200ºC. Algunos clientes se quejan de que no trae un recetario, pero otros responden que es cosa de buscar tutoriales en YouTube. Lo que sí parece tener es un gran rendimiento, sobre todo para las papas fritas: es capaz de hacer unos cuatro kilos en una sola tanda, con resultados crocantes, sabrosos y casi sin aceite. Precio normal: $139.990.

Freidora de aire Thomas TH-AF60MI 5 litros - 26%

Casi unánimes elogios acumula esta freidora de aire Thomas en sus reseñas. Partiendo por su impecable diseño cromado, que no disrumpe en ninguna cocina, y seguido por su confiable rendimiento, que según sus usuarios deja las comidas “como si estuvieran fritas”. Su buena capacidad, además, alcanza para saciar a tres o cuatro comensales bien angustiados. Precio normal: $129.990.

Horno con freidora de aire Oster TSSTTVFDMAF 42 litros - 18%

Aunque se trata en rigor de un horno eléctrico —de ahí su forma y tamaño—, entre sus cinco funciones predeterminadas —que se suman a hornear, hornear por convección, asar y tostar— se incluye la de freír sin aceite. Y después de probarlo durante unas semanas, concluimos que es una de las freidoras de aire más amigables que nos ha tocado manejar. Además de su gran tamaño, la diferencia con otros modelos está en su puerta doble y transparente, que deja mirar los alimentos mientras se cocinan y se puede abrir fácilmente. Precio normal: $169.990.

Freidora de aire Mouvair Gourmet 5,5 litros - 19%

“La Mouvair funciona perfecto para freír productos congelados, como hamburguesas y papas fritas, por lo que se hace muy recomendable si uno consume este tipo de alimentos”, escribió Álvaro Peralta tras probarla durante unas semanas. “Las temperaturas y tiempos de cocción predeterminados, más su panel digital, hacen de esta máquina un aparato de verdad muy sencillo de usar”. Precio normal: $109.990.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 23 de enero de 2023. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.