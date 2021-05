Calzado minimalista: el formato ideal para volver a moverse después del confinamiento

Tras un estudio hecho el 2012, un equipo de psicólogos de la Universidad de Kansas concluyó que el zapato podría ser una especie de radiografía de la personalidad de cada persona. Según la investigación, solo con la información que entrega este accesorio —marca, modelo, color, estilo, material, costo, etc.— es posible calcular la edad, género, nivel socioeconómico y cultura a la que pertenece quien las usa. ¿Qué dirían mis zapatillas de lona? Que soy un millennial que no quiere crecer, probablemente fanático en su adolescencia de algún grupo con tintes emo-pop como Panic! At the Disco.

Eso sí, también soy fanático de andar descalzo, y el teletrabajo fue el escenario perfecto para circular a pata pelada por toda la casa las 24 horas. Sin embargo, mi relajo tuvo consecuencias y con el paso de los meses empecé a sentir malestares en la planta del pie. Tanto así que tuve que ir al doctor y la respuesta estaba allí.

Así como yo me acostumbraba lentamente a vivir en el encierro, mis pies necesitaban apoyo externo. Ahí el especialista me dijo que “los zapatos se inventaron por algo”, y tuve que cubrirme los pies con unas zapatillas de buena suela. Me diagnosticaron fascitis plantar, una inflamación del tejido de la planta que une el talón con los dedos. La idea es que el calzado me quede cómodo, que me amortigüe y que, además, aisle levemente la temperatura. En mi caso, guiado por el especialista, compré las Nike Revolution 5, que tienen buena amortiguación y una horma cómoda para los dedos del pie.

Lo mismo le pasó a Ignacia Gómez (27), fanática de las zapatillas de lona. Para ella, estas son un accesorio obligatorio en su día a día, y que usa desde que era adolescente. “Todas las bandas que me gustaban de chica usaban Converse negras. Entonces yo también, y después las encontré versátiles y las usé hasta el año pasado”, cuenta.

Pero en junio de 2020 Ignacia empezó a sentir un dolor muy fuerte en la planta de los pies. “Me dolía mucho caminar, tanto así que pensé que tenía un esguince o algo más complicado. Tuve miedo”, dice. Pidió una hora por telemedicina, pero finalmente tuvo que ir de manera presencial para que le diagnosticaran fascitis plantar.

Además de antiinflamatorios y terapia de ejercicios en casa, a Ignacia le prohibieron andar descalza de manera prolongada y usar un calzado con una suela que pronunciara el arco de su planta. Junto a sus pósters de My Chemical Romance arrinconados en el olvido, quedaron también sus zapatillas de lona negras.

Entonces, ¿qué calzado usar puertas adentro ahora que la vida es remota? Francisco Viveros Díaz, kinesiólogo y co fundador de Healthy Move, aconseja una opción nueva y revolucionaria. Al parecer quedaron atrás las zapatillas convencionales y lo que la lleva hoy es el calzado minimal. Eso sí, el primer mito que caza es el de los resfríos por andar con la planta descubierta.

“Más allá de los resfríos, que poco o nada tienen que ver con andar a pata pelada, todos los pies de los pacientes necesitan un poco de contexto e información”, dice el especialista. “Si pasaste de usar tacos toda la semana a andar descalza o en calcetines, el pie se verá sometido a otro tipo de estímulo, que terminará jugándole en contra. En ese sentido, el cambio debe ser paulatino”, dice.

La industria del calzado, según él, omite la idea de que cada cuerpo es diferente, y está generando en masa millones de zapatos y zapatillas que no se ajustarán ni a la forma natural del pie, ni a las necesidades particulares. Y eso sí que podría generar daños.

Por eso es que Viveros recomienda el calzado que hoy es conocido como minimal: de suela plana, que le permite a los dedos de los pies extenderse y donde se fortalecen al mismo tiempo los músculos de esta extremidad y la conexión nerviosa entre el cerebro y el pie. La marca que él recomendó es la de la pyme chilena Wild Foot Minimalista, que tiene precios que van desde los $29.990 a los $49.990.

Otra opción es la marca norteamericana Joe Nimble, una de las pioneras en poner en el mercado este tipo de zapatos.Y aunque puede ser difícil encontrarlos en Chile, Saha.cl tienen un amplio catálogo, con modelos como los NimbleToes blancos, que según el sitio promete un peso ultra ligero que respeta la forma del pie y favorece la movilidad de forma muy natural. Una excelente alternativa para usarlos bajo techo y también fáciles de combinar si se quiere salir.

Ahora, si las personas buscan volver a las actividades outdoor con las transiciones de cuarentena y las franjas deportivas, los RambleToes están diseñados para realizar caminatas largas y recorridos menos exigentes.

En este regreso al ejercicio es donde el experto llama a poner atención. Con la creciente cifra de chilenos y chilenas saliendo a la calle en horario deportivo, algunos por primera vez después de muchos meses, hay que tener precauciones.

“Mucha gente está tomando o retomando rutinas deportivas y no es tan fácil. Si quiero volver a estar activo, hay que partir siempre progresivamente, de menos a más. Si vas a salir a trotar, trata de hacerlo en superficies de más amortiguación, como el pasto o la tierra, y después a la calle. Primero por poco tiempo y a bajo ritmo, y de a poco ir subiendo” aconseja.

En ese caso, unas zapatillas convencionales pero con buena amortiguación, son esenciales. Las Puma para hacer running, de la colección ZONE XT, por ejemplo, tienen una suela externa de goma que facilita la reinserción al mundo después del teletrabajo. “Hay que mantenerse cómodo y no someter al pie a un cambio brusco de exigencias”, dice el especialista.

Volviendo con lo minimal: para los que prefieren tener un tono más tradicional y oficinista, aún estando en casa, todo es posible. Cardinale tiene su propia línea de zapatos de este estilo. Son de cuero y base de goma, y por estos días se puede aprovechar su oferta online, donde bajan de $54.990 a $29.990. Además, son combinables con cualquier tenida doméstica o de oficina. Es como estar fuera de la casa, pero con un calzado que nos va a fortalecer los pies.

“Nunca debemos descuidar los pies”, dice Vivanco. “Son una parte fundamental de nuestro cuerpo pero a la que pocas veces le damos la atención que se merece. Debemos elongarlos como corresponde y hacer ejercicios que fortalezcan su musculatura”. En cuanto al calzado, no hay leyes rígidas: “cada uno tiene que buscar la comodidad, sea de la marca que sea, pero sí hay que evitar hacer cambios bruscos”. Y repite: “los pies se acostumbran a un tipo de calzado, para bien o para mal, por lo tanto si de pronto andamos descalzos o cambiamos las rutinas, los sometemos a un estrés importante. Allí, cuando llegan el dolor y las molestias, solo queda tomar las medidas y tener paciencia”, aconseja.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 24 de mayo de 2021. Los valores y disponibilidad pueden cambiar.