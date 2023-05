Día de la Madre: 11 regalos tecnológicos (y no tan caros) para regalarle a mamá

No solo de chocolates, libros, flores o experiencias relajantes viven las madres en su día. ¿Qué pasa con aquellas que gozan con la tecnología, disfrutan de estar conectadas y poco les fascina más que un novedoso gadget entre sus manos? Un regalo a la altura de sus digitales expectativas no tiene por qué salir un ojo de la cara. Si bien requieren de una inversión algo más elevada que el último best-seller o una caja de bombones, tampoco es necesario gastar demasiado para darles un obsequio funcional, útil y tecnológico.

La siguiente lista está conformada exclusivamente con productos que hemos probado, nos han recomendado directamente o figuran como los mejores evaluados en sus categorías. Aquí no hay baratijas: si no cuestan demasiado dinero es porque no son modelos premium; más bien buscan llegar a un público masivo, quizá sacrificando algo de diseño o de terminaciones por precios accesibles, sin por ello ver afectados sus rendimientos.

Cualquiera servirá para mejorarle su experiencia digital, facilitarle tareas, ampliar su entretenimiento y, muy probablemente, hacerla un poco más feliz.

Audífonos inalámbricos Xiaomi Redmi Buds 4 Pro

Los audífonos inalámbricos TWS —sigla para referirse a aquellos que están separados y se introducen en la oreja— se están volviendo un estándar entre los usuarios: los usa la mayoría de la gente, ya sea en la calle, en los autos o en las oficinas. Y aunque hay algunos muy caros, por menos de 80 mil pesos es posible conseguir un par que suena bien, tiene cancelación de ruido, batería duradera y gran conectividad. Son estos de Xiaomi, que pasaron con éxito nuestras exigentes pruebas.

Reloj inteligente Samsung Galaxy Watch5

Alejandro Alaluf, nuestro especialista en gadgets, acaba de hacer un listado con los mejores relojes inteligentes del mercado. En él, por supuesto, figura el último modelo de Samsung, el Galaxy Watch5, que a pesar de su novedad tiene un precio bastante conveniente. Si bien no tiene enormes diferencias con la versión 4, “las funciones y la ejecución de apps mejoraron un poco”, escribe Alaluf, “junto con buenísimos focos de medición de actividad física —incluyendo la posibilidad de importar rutas de entrenamiento—, un nuevo estilo de correa, monitoreo de salud y navegación paso a paso”. Por ese precio, imposible tener un mejor smartwatch.

Smartphone Motorola Moto E13

Por suerte para todos, tener un buen smartphone, funcional pero a la vez actualizado, dejó de ser sinónimo de grandes deudas, infinitas cuotas o seis enormes dígitos. Hay interesantes teléfonos móviles baratos, que de seguro no subirán tu estatus al dejarlo sobre la mesa ni sacarán fotos para enmarcar, pero son ideales para gente no necesita demostrarle nada a nadie, tampoco hacer alardes ni menos llamar la atención de extraños: o sea, perfectos para muchas mamás. Como este Moto E13 de 6,5 pulgadas, que viene con Android 13, tiene una gran batería y 64GB de almacenamiento. Todo por menos de 90 mil pesos.

Parlante inalámbrico Tribit XSound Go

No hemos tenido aún la posibilidad de probar este parlante inalámbrico, pero Wirecutter, el sitio de reseñas de productos del New York Times, lo catalogó como el mejor modelo económico de su tipo. “Claramente supera a casi todos sus competidores de precio similar con su potente y envolvente sonido”, dicen. “Es suficientemente pequeño como para caber en cualquier mochila, su carga de batería —por USB-C— dura 10,5 horas y tiene certificación IPX7, por lo que puede sobrevivir hasta media hora bajo un metro de agua”. Perfecto para mamás que escuchan música hasta en la ducha.

Pulsera inteligente Xiaomi Mi Band 7

Silenciosamente, Xiaomi se ha encargado de fabricar y desarrollar las mejores pulseras inteligentes. No solo por sus prestaciones —pantalla AMOLED, amplia duración de batería, cómoda correa, una app intuitiva y docenas de eficientes funciones— sino principalmente por su precio: es realmente un producto premium a un precio masivo. Se enlaza fácilmente a cualquier teléfono móvil, su batería dura más de una semana y su pantalla es visible incluso en un despejado mediodía de verano. Perfecta para cualquier persona, incluida tu mamá.

Aspiradora robot Eufy Robovac 25C

Entre las mejores aspiradoras robot del mercado, según las reseñas de quienes las han comprado y usado, está la Robovac 25C de Eufy, una máquina muy eficiente, que hace poco ruido y que además puede conectarse a internet. Esto significa que es controlable desde una app en el teléfono. Capaz de aspirar pelos y todo tipo de mugre, navega por su cuenta y su batería alcanza para unos 90 minutos de trabajo. Dicen que regalarle electrodomésticos a la mamá es de mal gusto, pero en este caso nos parece lo contrario: es un aparato que no da trabajo sino que lo quita.

Tablet Amazon Fire HD 10

No es la tablet más versátil, tampoco la más poderosa, ni de cerca es la más resistente o estilosa, pero si queremos una pantalla que cumpla, cuya batería dure más de 12 horas de uso y sea cómoda de llevar, entonces una gran opción es la Fire HD 10 de Amazon. Muy económica, duradera y a prueba de niños —el hijo de uno de los miembros de Práctico tiene una, y sigue ahí—, puede dar la entretención y conectividad que tu mamá necesita. Alaluf, además, la incluyó entre las mejores del 2021.

Localizador Apple AirTag

¿Qué otra falsa necesidad nos trae Apple aquí? ¿Qué invento que nadie pidió nos vienen a vender? Cierto es que no se trata de algo que la gente estuviera clamando por tener, ni tampoco ha sido un gran éxito de ventas, pero el Apple AirTag, un localizador para quienes siempre pierden llaves, bolsos, billeteras o incluso el auto, puede ser bastante útil. Aquí explicamos cómo funcionan y por qué el modelo de la manzana —si tienes un iPhone— es el más interesante.

Xiaomi Redmi Note 10 5G

Otro celular económico, aunque esta vez un poco más avanzado —y también más caro— que el Moto E13. Es el Redmi Note 10 de Xiaomi, cuya principal gracia es que es capaz de conectarse a las redes 5G. Eso, en resumen, significa una mayor velocidad de internet móvil, más capacidad para cargar o descargar información y mejor estabilidad en la conexión. Si tu mamá trabaja con su teléfono, o lo usa mucho, este modelo le vendrá muy bien, ya que además cuenta con una gran batería de 5000 mAh.

Reproductor de streaming Google Chromecast 4

Nuestro editor, apretado como tuerca de muelle, no quiere invertir en una smart tv, y en su habitación aún tiene un viejo televisor LCD. Pero como no se pudo resistir a la oferta del streaming, compró el Google Chromecast 4, un pequeño aparato que se conecta al wifi, se enchufa por HDMI a la tele y trae todo el abanico de apps de Google Play —YouTube, Netflix, HBO Max, Star+, Spotify y muchas más— sin tener que renovar la pantalla. Fácil de usar y configurar, es lo mejor que le puede pasar a una mamá tan fanática de las series y las películas como de su antiguo televisor.

Smart TV Caixun C43V1UA UHD 4K 43″

Pero si tu mamá necesita sí o sí una TV nueva, entonces te sugerimos este modelo de Caixun, recomendado por Alaluf en su último listado de smart TVs. Es la más económica de ese ranking, pero eso no deja de ser un gran aparato de 43 pulgadas. “Cuenta con resolución 4K, UHD y todos los elementos que debe tener un televisor inteligente: Android TV como sistema operativo, acceso a Google Play para descarga de apps, Bluetooth, conexión de equipos externos, escalamiento de imágenes vía inteligencia artificial, certificación Dolby y mucho más”.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 2 de mayo de 2023. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.