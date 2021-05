Qué puedo hacer (y qué no) si ya recibí la vacuna contra el coronavirus

Publicado originalmente el 6 de abril de 2021. Actualizado el 16 de mayo de 2021.

“Si no se comparte, no hace efecto”. Es la frase que muchas de las personas vacunadas han compartido en redes sociales, junto a la fotografía del carnet de vacunación. A pesar de la rápida velocidad con la que se ha ejecutado la campaña de inoculación, en abril Chile vivió una segunda ola de contagios, mucho más intensa que la primera, llegando a superar los 10 mil casos nuevos diarios. Pero tras esas difíciles semanas, el creciente porcentaje de vacunados parece estar reflejándose en la baja de infecciones y de ocupación hospitaliara.

Hasta el cierre de esta edición —el domingo 16 de mayo—, el proceso de vacunación contra la covid-19 contaba con 9.074.158 de personas con primera dosis, mientras que con dos dosis el número llega a 7.491.484 millones, el 49% de la población objetivo. Por el momento son tres las vacunas que han recibido la aprobación de emergencia: la Pfizer/BioNTech, la CoronaVac (elaborada por Sinovac) y la desarrollada por AstraZeneca/Oxford.

Estemos en cuarentena o no, el proceso de vacunación tiene un calendario que debe seguirse al pie de la letra. Esto quiere decir que toda persona que reciba una vacuna debe pertener al grupo objetivo que se pretende inocular según la estrategia que está siguiendo la entidad de salud.

Aquí no hay atajos, solo se debe tener paciencia. Mientras te encuentras a la espera de ser vacunaod, o si ya tuviste la suerte de recibir las dosis, conversamos con algunos especialistas que aclaran algunas dudas principales —y otras muy específicas— sobre este proceso.

1. Me vacunaron, ¿es seguro abrazar a mis papás?

“Puedes abrazar a tu círculo íntimo con el que vives”, dice Inia Pérez, jefa de infectología de Clínica Alemana. Pero en caso de no vivir con tus papás, “aunque se esté vacunado, se deben respetar las medidas de distanciamiento, para cuidarse uno mismo y a los demás”.

“Si me vacunaron con las dos dosis y ya pasaron dos semanas, y mis papás también están vacunados con dos dosis y ya pasaron dos semanas, el riesgo es bastante bajo, pero no es cero”, comenta Claudia Cortés, infectóloga de Clínica Santa María. “La vacuna está diseñada para no enfermar grave y no morir, pero no para no contagiarse”. Es decir, aunque uno esté vacunado, existe la posibilidad de contagio.

2. ¿Con qué tipo de barreras es apropiado asistir a los recintos de vacunación?

“Se debe ir con mascarilla, bien ubicada en el rostro, que tape la nariz y la boca”, dice Erna Cona, infectóloga de Clínica Indisa. Eso, sumado a una apropiada higiene de manos, debería bastar.

“Esta mascarilla no hay que retirársela en ningún momento”, complementa Cortés y tampoco “hay que comer mientras esperamos que nos toque”. También sugiere asistir con anteojos, una visera o protector facial, pero siempre “usando la mascarilla, porque estos artículos no funcionan por sí solos, manteniendo siempre una distancia de al menos un metro con cada una de las personas que están esperando la vacuna”.

“Los adultos mayores deben asistir acompañados”, recuerda Pérez, y recalca que es de “especial importancia realizar la pausa de 30 minutos —para chequear que no exista ninguna reacción adversa— antes de retirarse del lugar de vacunación”.

3. ¿Me puedo vacunar si estoy resfriado/a?

“Sí, no hay contraindicación de vacunas estando resfriado”, afirma Cortés. “Si uno tiene solo un poquito de mocos —rinorrea, decimos nosotros en la medicina—, sin malestar general y sin fiebre, te puedes vacunar sin problema”, agrega Cona.

4. Si yo me vacuné y mi amigo también está vacunado, ¿es seguro vernos?

“Ahí hay un tema”, responde Cona. “Resulta que la vacuna protege de la gama de infección que va desde el asintomático hasta el covid grave, con un cincuenta por ciento de efectividad contra el contagio”. Eso quiere decir que la mitad de los vacunados se pueden infectar.

“Pueden ser portadores asintomáticos, o hacer una infección leve, pero igual pueden contagiar a otra persona”, apunta. Por lo tanto, “aunque estén vacunados, igual es importante usar las precauciones: la mascarilla, la distancia, la higiene de manos”.

Uno de los puntos más preocupantes que destaca la infectóloga “es que hay nuevas cepas circulantes, nuevas variantes, que no sabemos bien el comportamiento que tienen con la vacuna que estamos administrando, como por ejemplo la variante brasileña que ya ingresó al país”. Aún no hay estudios de eficacia específica contra estas nuevas mutaciones, por lo tanto “no podemos decir sí, es igual de eficaz”.

5. ¿Una persona alérgica debe tomar algún resguardo antes de vacunarse?

“Las personas que tienen antecedentes de alergias graves —anafilaxia— deben entregar ese dato al momento de vacunarse, para que el equipo esté al tanto y sepa cómo actuar si se presenta un fenómeno alérgico severo”, afirma Roberto Olivares, jefe de Infectología de Clínica Dávila. También se le indicará a la persona que “debe esperar al menos 30 minutos en el recinto después de haberse vacunado”.

“La alergia al maní, los mariscos o a la penicilina no son contraindicaciones de la vacuna”, complementa Cortés.

6. Estoy embarazada, ¿puedo recibir la vacuna de coronavirus?

“La vacuna en la población de mujeres embarazadas aún no está aceptada por la autoridad sanitaria”, dice la Magdalena Honorato, gineco-obstetra de Clínica Alemana. “Está en período de discusión si serán incluidas próximamente en el calendario de vacunación”, explica.

“Los estudios están en curso para saber la seguridad y eficacia de la vacuna en mujeres embarazadas”, afirma Cortés. “Lo más probable es que una vez que tengamos la información científica disponible, se va a autorizar”, agrega Cona.

7. ¿Pueden ser inoculadas las mujeres en periodo de lactancia?

“No hay ninguna contraindicación y se han visto beneficios al inocularse”, afirma Honorato. Pero recalca que “este proceso es muy dinámico y hay que estar atentos a nuevos anuncios”. Cortés añade que “sí pueden vacunarse y no tienen que suspender la lactancia”.

8. Si tengo coronavirus y es mi turno de vacunarme de acuerdo al calendario, ¿puedo hacerlo?

“Si tiene covid-19, no puede vacunarse”, dice Olivares. “Debe esperar a que pase el cuadro y completes el periodo de cuarentena para poder vacunarse”, explica. “Debes dejar pasar dos semanas entre el fin de los síntomas y la vacuna”, complementa la infectóloga de Clínica Santa María.

9. Si tuve covid-19 en el pasado y me recuperé, ¿es necesario vacunarse?

“Todas las personas que hayan tenido covid-19 deben vacunarse”, asegura Cortés, porque “es una enfermedad que no me exceptúa de la necesidad de una vacuna”. Es decir, aunque estés vacunado, puedes contagiarte de coronavirus otra vez.

La vacuna CoronaVac, de la biofarmacéutica china Sinovac está siendo probada paralelamente en otros países, como Indonesia, Turquía y Brasil, donde están en etapas más avanzadas.

10. A horas de vacunarme, ¿es normal sentir el cuerpo pesado?

“La verdad es que la vacuna produce en algunas personas un pequeño malestar general. A veces da dolor de cabeza y un poco de decaimiento, casi siempre en las primeras 48 horas”, comenta Cona.

“Hay algunos efectos adversos conocidos y menores, entre ellos el cansancio o, a veces, una sensación de leve resfrío”, dice Cortés. Todos esos efectos durarían entre 24 y 48 horas, “y por lo general son transitorios, pasajeros y menores”.

“Lo más frecuente es el dolor en el sitio de la inyección, que se puede manejar con frío local y algún analgésico. Otros que son más sistémicos —y no solo del brazo— pueden ser fiebre, decaimiento o somnolencia”, puntualiza.

En un artículo pasado sobre instrucciones previas a la inoculación, identificaron a los siguientes síntomas como los más comunes:

—Dolor en la zona de inoculación. La mayoría de la gente, en especial con la vacuna Pfizer/BioNtech, sintió dolor después de recibir ambas dosis de la vacuna. A algunos, la molestia les impidió hacer algunas actividades durante el día.

—Enrojecimiento o hinchazón. Muy pocos sufrieron estos síntomas en el lugar donde recibieron la dosis.

—Fiebre. En cuanto a la vacuna Pfizer/BioNtech, alrededor de un quinto de las personas sufrió una leve fiebre después de ser vacunados. Un tercio de ellos tuvo temperaturas que llegaban a los 38º y el resto tuvo entre 38º y 38.8º.

—Fatiga. Casi la mitad de los vacunados se sintió fatigado tras recibir la inoculación, aunque resultaba más común en la segunda dosis que en la primera.

—Escalofríos. Una de las reacciones más comunes fue sentir escalofríos.

—Dolor de cabeza o muscular. No tan frecuente fueron estos efectos secundarios, que en la mayoría se resolvieron antes de las 36 horas.

11. Mi pareja está vacunada y yo no, ¿debemos tener algún resguardo?

“No, no necesitas separar camas”, asegura Cortés, pero “las dos personas tienen que seguir cuidándose, seguir usando mascarilla, lavarse las manos y evitar las aglomeraciones”.

Nuevamente, la especialista reitera que la persona que se vacunó también “tiene riesgo de enfermarse, más bajo, pero lo tiene, y puede contagiar al que no está vacunado y al revés también: si un no vacunado se enferma, le puede transmitir a un vacunado”.

12. ¿Qué tipo de actividades pueden ser riesgosas ante un posible contagio?

“Todas aquellas actividades que involucren la participación de dos o más personas”, advierte Pérez, como por ejemplo “las aglomeraciones propias de las ferias o supermercados”. Otro punto que destaca es “la contaminación entre familiares al visitarse en los hogares”, a pesar de que “hoy esa actividad está prohibida”, debido a las cuarentenas. El principio que se debe seguir y practicar es “hay que cuidarse hoy para poder reunirnos mañana”, dice la especialista.

“Las actividades de riesgo tienen relación con no mantener adecuadamente las medidas de distancia social”, analiza el jefe de infectología de Clínica Dávila, es decir, “no usar o usar inadecuadamente la mascarilla, no lavarse las manos con frecuencia y no cumplir con mantener distancias de 1 a 2 metros entre las personas, sobre todo en espacios cerrados y con inadecuada ventilación”.

“Lamentablemente, la vacuna no es 100% efectiva, protege la mitad de los contagios”, recuerda Cona, aunque destaca que “es muy buena, porque de alguna manera nos asegura que prácticamente en el cien por ciento nos vamos a librar de no tener un cuadro de covid-19 severo o que nos conecten a un ventilador mecánico”.

13. ¿Por qué es bueno que te vacunes contra el coronavirus?

“El hecho de que estés vacunado es bueno porque asegura, de alguna forma, que no vas a tener un caso de covid-19 grave, que te lleve a la muerte o a usar un ventilador mecánico”, afirma Cona. Pero recalca que “no vas a estar libre de infectar a otros y tampoco estás libre de infectarte tú”.

“Las medidas —distanciamiento, lavado de manos frecuente y uso de mascarilla— se tienen que seguir tomando hasta que tengamos una inmunidad rebaño. Si uno piensa objetivamente, y con la globalización, la inmunidad rebaño no tiene que ser solamente en tu casa, sino que a nivel mundial, porque dónde te muevas los riesgos son los mismos”, analiza la especialista.

Para acceder al calendario de vacunación de coronavirus, debes ingresar al sitio del Minsal, a la sección Calendario de vacunación masiva contra COVID-19.

14. ¿Cuánto tiempo se debe esperar, después de la vacuna contra el coronavirus, para ser inoculado contra la influenza?

“Si me vacuno contra la covid-19, debo dejar pasar dos semanas antes de vacunarme contra la influenza”, afirma la infectóloga Claudia Cortés. Para recibir la vacuna de influenza, debes fijarte bien en el otro calendario de vacunación con respecto a esta campaña.