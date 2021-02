Instrucciones para recibir la vacuna contra el covid-19

Hoy, miércoles 3 de febrero, comienza el proceso masivo de vacunación contra la covid-19 en Chile. Los primeros en recibirla —además del personal de salud— serán los adultos mayores, comenzando estos días con los que tengan 90 años o más. A pesar de los esfuerzos por convencer a la población de la seguridad que tienen las tres vacunas adquiridas por el gobierno —Sinovac, Oxford/AstraZeneca y Pfizer/BioNtech, todas con altísimos porcentajes de seguridad y cobertura según los estudios previos—, sigue existiendo mucha desinformación al respecto.

“El exceso de toxicidad informativa”, dice Pablo Gallardo, director del Instituto Nacional de Geriatría (Inger), “hace difícil ordenar a la población respecto de lo que es bueno y es malo. Y el adulto mayor no se escapa del comentario genérico respecto a esta temática”. Según él, en general los adultos mayores no le tienen miedo a la vacunación, “pero como dependen o están muy asociados a su red de apoyo, que son principalmente los hijos, estas muchas veces influencian sus decisiones”.

El geriatra tiene a la mano, por ejemplo, la evidencia científica de la vacuna Sinovac, desarrollada en China pero cuyos estudios se hicieron también con personas en Chile. “Tiene un 78% de eficacia, más de un 50% de la población estudiada se inmunizó en un 100%, un 73% no expresó ningún tipo de síntoma y el 100% de los vacunados no murió por el contagio de covid-19”, explica Gallardo.

“Los estudios en Chile, además, confirmaron que esta vacuna funciona de la misma manera con adultos mayores que con personas menores de 60 años”. Aunque la fórmula Pfizer/BioNtech demostró una efectividad mayor —95%— que la Sinovac y la AstraZeneca —74%—, el director del Instituto de Salud Pública, Heriberto García, dijo que “las tres son igualmente de eficaces para evitar que las personas no se enfermen ni requieran atención médica”.

Gallardo cuenta que esta semana un paciente le dijo: doctor, ¿cómo quiere que me vacune si tengo hipertensión, diabetes, obesidad? “¡Pues justamente por eso!”, le respondió. “Las personas con morbilidades como esas, o incluso los enfermos crónicos o inmunodeprimidos son las prioritarias para recibir la vacuna, ya que tienen más posibilidades de sufrir e incluso de morir por el coronavirus. Hay suficiente evidencia de que no existe ninguna contraindicación de vacunarse para ellos”.

Quién no puede vacunarse

Los únicos casos en los que no se recomienda la vacuna son en mujeres embarazadas y en quienes hayan tenido reacciones alérgicas graves a otra vacuna o padezcan de anafilaxia. Pablo Gallardo tampoco sugiere que se vacunen quienes estén padeciendo en el momento una enfermedad aguda y aconseja que los alérgicos a la proteína del huevo “primero lo consulten con su médico”.

“De todas formas”, agrega el director del Inger, “en todos los centros de vacunación habrá una sala de observación, donde todos quienes reciban la dosis deberán permanecer entre 15 y 30 minutos, y así controlar cualquier reacción adversa”.

Qué hacer antes de recibir la primera dosis

No hay que realizar nada especial previo a la vacunación. Simplemente asistir al centro más cercano, siempre con cédula de identidad —o credencial que acredite la actividad, en caso de quienes ejerzan funciones esenciales—, y si es posible sin la compañía de otra persona. “En las zonas de vacunación se respetarán las distancias y se contará con ayuda y asistencia para todos”, dice Gallardo. “Quienes no tengan antecedentes médicos o problemas de movilidad es mejor que no vayan acompañados”.

Cuáles son los efectos secundarios

Después de la primera dosis, y principalmente durante las primeras 72 horas, es probable que surjan algunos síntomas o reacciones leves, que se aliviarán sin necesidad de atención médica. “El 99% de estos efectos secundarios ocurre en este rango, pero hay casos donde los síntomas se manifestaron durante los primeros 20 días”.

Las más comunes son:

—Dolor en la zona de inoculación. La mayoría de la gente, en especial con la vacuna Pfizer/BioNtech, sintió dolor después de recibir ambas dosis de la vacuna. A algunos, la molestia les impidió hacer algunas actividades durante el día.

—Enrojecimiento o hinchazón. Muy pocos sufrieron estos síntomas en el lugar donde recibieron la dosis.

—Fiebre. En cuanto a la vacuna Pfizer/BioNtech, alrededor de un quinto de las personas sufrió una leve fiebre después de ser vacunados. Un tercio de ellos tuvo temperaturas que llegaban a los 38º y el resto tuvo entre 38º y 38.8º.

—Fatiga. Casi la mitad de los vacunados se sintió fatigado tras recibir la inoculación, aunque resultaba más común en la segunda dosis que en la primera.

—Escalofrios. Una de las reacciones más comunes fue sentir escalofríos.

—Dolor de cabeza o muscular. No tan frecuente fueron estos efectos secundarios, que en la mayoría se resolvieron antes de las 36 horas.

Si ya tuve covid-19, ¿necesito vacunarme?

Sí. La Clínica Mayo dice que “como la reinfección es posible, y la covid-19 puede causar complicaciones graves de salud, se recomienda que las personas que ya hayan tenido la enfermedad se den la vacuna”.

Lo importante es no vacunarse cuando se estén sufriendo los síntomas del coronavirus, y hacerlo cuando se cuente con un examen PCR negativo y se hayan cumplido todos los días de cuarentena.

Este es calendario de vacunación establecido por el Gobierno para el mes de febrero. Más información en el sitio YoMeVacuno.