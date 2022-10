Todo lo que necesitas saber (y tener) para limpiar correctamente tu piscina

Para que dos personas celebren un simbólico contrato que las decrete como amigas, debe existir entre ellas simpatía, vinculación afectiva, lealtad, confianza, quizá intereses comunes, a lo mejor una escala de valores semejante, cariño y respeto. Y en verano, ojalá, una piscina.

En esa estación del año, este último ítem puede reemplazar una, dos o incluso casi todas las características indicadas anteriormente. Sino, no sería tan habitual leer en las historias de Instagram a gente en busca de amistades con piscina. Durante los meses de calor, ese hoyo lleno de agua fría puede hacer toda la diferencia entre un asfixiante domingo de sol a una exquisita jornada con olor a coqueto protector solar.

Pero tal como la amistad es una plantita que necesita regado y cuidado para permanecer sana, una piscina es un activo que también requiere de dedicación para mantenerse fresca y transparente. Un trabajo arduo que puede tornarse insoportable si no se manejan los conocimientos y secretos piscineros. Investigamos y le consultamos a expertos en agua, filtros y químicos para saber todo lo necesario para limpiar, clorar y mantener tu pileta soñada.

Que no se ponga verde

Patricio Castro es un ingeniero electrónico en telecomunicaciones, apasionado por la ciencia y también un perfeccionista. Por eso, cuando se construyó una piscina, la hizo de 8 metros de largo, 4 de ancho y una profundidad pareja de 1,30, para evitar accidentes, poder nadar y además practicar deportes como el voleibol acuático.

Mientras mira su piscina cristalina, confiesa que simplemente mirar el agua es una fuente de placer para él. “Hay que usar lentes de sol eso sí”, advierte, porque tan prístina está que el reflejo le daña la vista.

Hace nueve años, luego de encontrar poco eficiente el servicio de limpieza que tenía, decidió ponerse manos a la obra. Investigó y descubrió que existían los robot limpiapiscina Dolphin. Entonces creó Cribepa y se convirtió en importador y distribuidor oficial de estas coquetas máquinas acuáticas, que en algún momento la prensa incluso comparó con Wall-E. “Con el robot se ahorra agua, químicos y electricidad. También es más seguro, sustentable y ecológico”, asegura.

Pero el error más común que la gente comete con sus piscinas, dice Castro, es que no considera el pH del agua. Con esas dos letras se refiere a la acidez que presenta el líquido, lo que determinará su capacidad para repeler la reproducción de microorganismos que la vuelven verdosa.

Esa agua tiene mucho trabajo detrás. Foto: Juan Patlan.

“Muchas personas piensan que simplemente echando cloro el agua se mantiene limpia”, explica. “Pero si el pH no es correcto, no sirve de nada”. Por mucho cloro que le eches, ese desilusionante tono verde no se irá.

Roberto Garcés es gerente general de Limpiafondos, tienda online especializada en piscinas que también vende equipos de limpieza y robots. Según él, un problema que se repite a menudo es que la gente descuida la piscina durante el invierno y deja que el agua se ponga verde. “Cuando eso pasa, el trabajo para recuperarla es muy largo y difícil, y hay que ponerle muchos químicos”.

Cómo mantener la piscina en verano

En la temporada estival es cuando más se usa la piscina, no solo por los humanos sino también por las algas y bacterias, “que con el calor se reproducen de forma más rápida”, dice Garcés. Por eso es que el cuidado en verano debe ser más frecuente, más aún si tiene un sistema de calefacción, como una bomba de calor o paneles solares: a mayor temperatura, exige tener más cuidado.

“La entrega o disposición de cloro debe ser en forma diaria, ya que todos los días caen algas y bacterias al agua. Muchas personas hacen un shock de cloro líquido o granulado, poniendo grandes cantidades de estos químicos solo una vez a la semana. Sin embargo, independiente de la cantidad que se le ponga, el efecto dura solo un par de días”, explica.

“Hay que asegurarse de que siempre haya un nivel mínimo de cloro, y para eso recomendamos usar tabletas de cloro”, sugiere, las que se pueden colocar tanto en flotadores especiales como en los compartimentos destinados a ello.

Tabletas de cloro (87%) Triple Acción 1 kg

“Lo más importante es regular el pH, cuyo valor correcto debe situarse entre 7,2 y 7,6″, explica Castro. Es decir, ni el agua no debe estar ni ácida (con el valor muy bajo) ni alcalina (muy alto), sino neutra.

Cuando el pH del agua es alcalino (más alto), es peligroso para los ojos y la piel, además de que el efecto en la piscina será contrario al esperado, pues el agua se enturbia y provoca daños a la pintura.

Ahora bien, si el pH está por debajo de estos números (es decir, muy ácido), también causa irritación en la piel y ojos, y se favorece la proliferación de algas.

“Para medir el pH esto existen varios test, muy fáciles de usar, que entregan los resultados de forma inmediata. Según estos, hay que agregar un químico para que suba el pH u otro para que lo baje”, agrega Garcés. Dice que, en verano, esta medición se debe hacer al menos una vez a la semana.

Set analizador de cloro y PH para piscina Humboldt

“En algunos países está prohibido usar cloro en las piscinas”, cuenta Castro. “Hay datos de que puede ocasionar daños en la piel y la salud, como asma o incluso complicaciones más graves”. Por eso, existe también la opción de mantener el agua limpia por medio de cloración salina, aunque es una inversión más importante: cuesta más de un millón de pesos instalar este sistema.

“Existen otras alternativas, como por ejemplo el bromo o los iones de cobre”, dice Garcés. Apunta que si se usa cloro en tabletas ionizadoras, rayos UV o cloradores salinos, con una revisión semanal basta y sobra. Sin embargo, si se ocupa cloro granulado o cloro líquido —que son los formatos más tradicionales— esta tarea es diaria.

Pastillas de bromo para piscinas

Seguridad ante todo

El último informe sobre seguridad en piscinas, emitido por la Mutual de Seguridad, alerta que, según la ONU los accidentes domésticos son la principal causa de muerte de niños entre 0 y 5 años en Chile. Entre esos siniestros también está la caída o ahogamiento en piscinas.

Por ello, además de la siempre-importante recomendación de usar protector solar, el informe entrega una serie de sugerencias, como estar siempre atento a los movimientos de los pequeños, porque las superficies de agua son muy atractivas para las y los niños —especialmente los menores de 4 años— y estos pueden ahogarse incluso en 30 cm de agua.

Si hay niñas o niños de esta edad en casa, “se recomienda poner rejas o barreras fijas de a lo menos 120 cm. Si tu piscina es plástica, cúbrela para evitar caídas involuntarias, y cuando dejes de nadar, quita todos los juguetes y flotadores llamativos que estén dentro de la piscina”.

El reporte también aconseja marcar las zonas profundas de las piscinas con elementos flotantes o gráficos, y no usar alargadores ni artefactos eléctricos cerca del agua. También revisar las tapas de los filtros para que no succionen las extremidades o el pelo y guardar los productos de limpieza de la piscina en un lugar seguro.

El limpiapiscinas

Roberto Garcés cuenta que entre sus clientes hay personas que, por motivos económicos, han tenido que empezar a ocuparse de sus piscinas y otras que han decidido convertir el ritual en una forma de terapia.

“La limpieza de la piscina no es solo echar cloro: tiene que ver con todo lo que hay que hacer para sacar toda la suciedad física: desde hojas, pelos y palitos que se pueden sacar con una red, hasta las algas que se murieron con el uso de productos químicos, o la tierra que está depositada en el fondo”.

Lo primero es aprender a ocuparse de la bomba y el filtro. “La bomba tiene un canastillo pre-filtro que se encarga de retener la mugre más grande. Para limpiarlo hay que sacar el canasto y retirar todo lo que haya atrapado”.

El filtro, por su parte, se encarga de retener la mugre más chica, la que queda contenida en el cuarzo, que es una arena muy fina donde la suciedad va quedando pegada”.

Los filtros tienen un sistema de autolimpieza que se llama retrolavado, un proceso que se debe hacer una vez a la semana o máximo cada dos semanas.

Además de esto, hay que tener un set mínimo de limpieza: redes para sacar hojas o suciedad mayor que quede en la superficie, escobillones para limpiar paredes, además de las pértigas, que son las largas varas que nos ayudan a acceder a todos los rincones.

El siguiente kit trae todo lo básico para una buena limpieza: un carro de aspirado con ruedas, una pértiga de tres tramos de 4,5 metros, una manguera celeste de 7,5 metros, una red plana, un escobillón de 45 cm y un test de dos parámetros para el pH.

Kit completo de limpieza de piscina Limpiafondos

Finalmente está la aspiradora o limpiafondos, que como explica Garcés “son los equipos que extraen la mugre que está en el fondo de la piscina”. Hay alternativas manuales, como el típico carrito con una manguera conectada el filtro, que la persona lo mueve con la pértiga y va decidiendo en qué sectores hace la limpieza. También está el limpiafondos automático, un equipo que se mueve solo por el fondo y las paredes de la piscina; y finalmente los robots limpiafondos, que son los equipos más avanzados para la limpieza.

Limpiafondo de piscinas Zodiac Skimper 9x5m

Los robot limpiapiscinas “son máquinas de última tecnología y una facilidad de uso muy impresionante”, dice Patricio Castro. “Hasta un niño podría echarlo a andar. Funcionan en cualquier tipo de piscina y, cual aspiradora o enceradora, limpia y deja reluciente superficies, muros y líneas de agua”, asegura.

Robot limpiapiscina Dolphin E10

Al igual que una sólida amistad, hay muchas maneras de mantener una piscina fresca y sana. Lo bueno es que asegurándote de tenerla impecable este verano, aunque seas una mala persona, no muy chistosa ni demasiado leal, vas a ser (casi) siempre un amigo bien cotizado.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 19 de octubre de 2022. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.