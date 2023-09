David Gallagher: “Hemos hecho cosas muy negativas para desalentar el crecimiento”

El exembajador de Chile en Reino Unido, David Gallagher, indicó que se debe entusiasmar al país con el crecimiento económico, y que es vital invertir en educación pública. En conversación con Icare TV, señaló además que se debe avanzar con el tema de la permisología.

“Creo que hemos hecho cosas muy negativas para desalentar el crecimiento. Creo que la reforma tributaria de Bachelet muy confusa fue muy negativa, y coincidió con la derogación del DL 600. Son muchos los elementos que tenemos que restaurar, para restaurar la confianza de los inversionistas. El crecimiento es vital en eso. Aparte de invertir en seguridad, como desafío importante, tenemos que invertir más en educación y sobre todo en educación pública. Es una vergüenza. Falta inversión, valorizar a los profesores, poner disciplina en la clase. En Chile tenemos un problema de productividad, que redunda en salarios bajos, y muchas personas tienen dificultades de llegar a fin de mes. Sin crecimiento no vamos a llegar a ninguna parte. Tenemos que entusiasmar al país en torno al crecimiento, y decir por qué es necesario. Se volvió de moda entre los jóvenes atacar el capitalismo, sin mucha idea de con qué reemplazarlo. Necesitamos un giro ideológico creo yo”, indicó Gallagher.

Y respecto a la permisología indicó que “el gobierno está tratando de enfrentar el tema y hay que ayudarlo a enfrentar el tema. Debiera haber acuerdos transversales. Una de las razones de la falta de crecimiento es por la permisología. Es una causa importante de la falta de crecimiento. La cantidad de proyectos que han sido parados, es tremendo y pasa en todos los rubros. Tenemos que llegar a un consenso al respecto de como mejorar el tema de los permisos. Hay un tema de falta de imperio de la ley, en el sentido de que se judicializan estos proyectos y a veces terminan en la tercera sala de la Corte Suprema, que saca fallos bien singulares. Es uno de los temas más importantes de este momento. Me dio gusto ver al ministro Marcel hablando de este tema”.

Otro de los aspectos que cree que es fundamental atacar es el avance del crimen organizado en Chile.

“Creo que un inversionista extranjero pregunta por temas de seguridad, y en Chile este tema ha sufrido un tremendo deterioro. Se ve crimen organizado en Chile, y eso es tremendamente preocupante, porque el imperio de la ley se rompe definitivamente. Creo que el gobierno actual está haciendo un esfuerzo en materia de seguridad, pero hay que invertir más. Tenemos que tener más expertise en seguir la ruta del dinero, y combatir el crimen organizado. La PDI ha tenido aciertos bastante grandes, después tenemos retrocesos como en Arica donde se dio a conocer el nombre de testigos protegidos. Encuentro muy curioso lo que ha pasado en Aragua, que el gobierno haya decidido desalojar esa cárcel. El crimen organizado no respeta ninguna frontera”, indicó.

Sobre la reforma tributaria, señaló que “tiene que haber un pacto fiscal en que las contrapartes son reforma al Estado y aumento de recaudación. Creo que probablemente tenemos una presión tributaria baja respecto al PIB. Debería subir quizás. No creo que baste con el crecimiento para recaudar más. El tema es cómo hacerlo, y creo que combatiendo la evasión perfecto, pero estamos fomentando evasión en muchos sentidos. Si el 6% adicional va a ir a un pool del Estado eso va a hacer que la gente evite cotizar y que crezca la economía informal. Tenemos que tener una visión holística del tema tributario. Creo que hay impuestos como el impuesto al patrimonio que es contraproducente, porque lo que logra es que se vayan los patrimonios del país”.

En cuanto a las pensiones, el exembajador es partidario de que el porcentaje adicional de cotizaciones vaya a las cuentas de cada trabajador.

“Creo que creamos un sistema de pensiones muy original, pero no se actualizó y no nos fijamos bien en las lagunas, en el tema del trabajo informal, entonces las pensiones no fueron las anticipadas y eso hay que corregirlo. Es importante que suban las cotizaciones. Estoy a favor de que el 6% vaya al cotizante, y que el Estado ponga dinero para las pensiones solidarias. Creo que por ahí va el acuerdo. Creo que es tiempo de que la oposición y el gobierno colaboren más. Espero que el gobierno termine bien. Tanto en el pacto fiscal, como pensiones hay una oportunidad ahora pasadas las peleas de los 50 años a sentarnos a llegar a acuerdos. Tiene que haber una mente más abierta de ambos lados”, señaló.

No es partidario de incluir en la Constitución el fin de las contribuciones a la primera vivienda.

“Creo que lo que necesitamos en Chile es volver a la razón, y al abandono de voluntarismos. Me parece voluntarista que se quiera poner en una Constitución un tema de impuestos a bienes raíces. Se criticaba mucho que los gobiernos de Piñera privilegiaran la gestión, como se no fuera suficiente. Pero pucha que extrañamos la gestión hoy en día. Creo que la política ha invadido todo y todo se ha politizado, y se ha perdido la capacidad de gestionar bien los problemas del país. Se criticaba que los gobiernos de derecha no tenían relato, y ahora tenemos puro relato”, sostuvo.

Por último, sobre el litio dijo que es más fácil de reemplazar que el cobre.

“Creo que el litio desgraciadamente está bastante ideologizado. Yo trataba de desdramatizar la postura del gobierno, porque están aceptado que haya inversión privada. Lo que sí necesitamos es acelerar el paso, y asegurarnos que Codelco también esté haciendo la tarea. Es una tremenda tarea negociar contratos de litio, cuando Codelco tiene muchos problemas propios. Problemas de reducción de leyes, y que tenga que enfrentar el litio al mismo tiempo es un desafío grande. Ojalá se logre. Uno tiene la imagen de Argentina, de ser un país tremendamente intervencionista, y los gobiernos peronistas han permitido que ingresen empresas extranjeras. Creo que el litio es más reemplazable en el mediano plazo que el cobre. Creo que el cobre es muy difícil de reemplazar. Una vez que esté la tecnología en régimen el hidrógeno verde tiene un futuro largo. El litio corre el riesgo de ser reemplazado mucho antes, y es una lástima que se le ponga un tapón como ha sido”, puntualizó.