El ministro Marcel reconoce que, “sin duda, la delincuencia tiene un efecto económico”

Este miércoles el Banco Mundial mejoró sus expectativas de crecimiento del PIB para nuestro país, pero alertó sobre una ola de criminalidad en la región. Ante esto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, reconoció que la delincuencia tiene un impacto en la economía.

“En cuanto al efecto que tienen la delincuencia y el crimen organizado, efectivamente es un fenómeno que se ha ido propagando por la región y no hemos estado ajenos a esa realidad. ¿Cómo incide esto sobre la actividad económica? Bueno, fundamentalmente de dos maneras: genera costos adicionales y riesgos adicionales. Las empresas tienen que invertir más en seguridad, seguros, personal. Por otro lado, al aumentar el riesgo, la rentabilidad de las inversiones se reduce. Esto no es algo repentino, es debatible la escala a la que puede llegar. Sin duda, la delincuencia tiene un efecto económico y es algo de lo cual tenemos que estar conscientes”, dijo Marcel en Radio Universo.

Y agregó que “es un riesgo, me costaría mucho ponerle números, pero es suficiente para comprometer recursos importantes en esta materia. El proyecto de cumplimiento tributario nos va a permitir aumentar los recursos para seguridad ciudadana, para completar este aumento de US$1.500 millones. A lo que voy es que las autoridades no solo tenemos que preocuparnos, sino que actuar al respecto. No es algo que esté muy cuantificado, pero eso no quiere decir que no nos preocupe”.

En cuanto a la actividad económica, afirmó que ya se ha estabilizado la economía y que ahora hay otros desafíos.

“Nos vamos acercando a un periodo de mucha mayor normalidad, donde podemos plantearnos crecer más y mejorar la situación del mercado laboral, teniendo la tranquilidad de que la tarea de estabilizar la economía ya está hecha. El tipo de problemas a los que nos enfrentamos hoy en día, el tipo de desafíos, son distintos. Tienen que ver sobre cómo impulsar más la recuperación y aumentar nuestro potencial de crecimiento a futuro”, señaló.

Por otro lado, se refirió al alza de las bencinas a contar de este jueves, y manifestó que sin el Mepco las subidas serían mucho mayores.

“Los precios han estado subiendo más porque el valor del dólar ha estado más alto, y los precios internacionales de los combustibles han estado subiendo. Como sabemos, en Chile opera el mecanismo de estabilización que modera estas alzas. Ahora que va a subir $32 el litro de bencina, si no hubiera estado este mecanismo habría subido más de $100. Con los recursos de este mecanismo se están subsidiando y conteniendo los incrementos de precios. Hay que tener claro que sin este mecanismo los incrementos serían bastante más significativos”, planteó.

Por último, valoró la aprobación del proyecto de cumplimiento tributario en la Cámara de Diputados.

“Al contribuyente que paga sus impuestos, la señal que se da es una señal de justicia. Nada es más irritante que cuando uno paga los impuestos y hay otros que no lo hacen. Hay una parte de las empresas, el sector informal que no pagan los impuestos, ya sea porque evaden o porque usan resquicios para pagar menos impuestos. El proyecto apunta a que cada uno pague lo que le corresponde”, dijo el ministro.

Asimismo, indicó que “el Estado va a poder recaudar hasta 1,5% del PIB más y con eso va a poder financiar el aumento de la PGU, los otros costos fiscales de la reforma previsional y completar todo el financiamiento que se requiere para incrementar la inversión en seguridad ciudadana que comprometió el Presidente”.