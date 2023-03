El ultimátum de Heineken para sacar a Horacio Cartes de la empresa que compartía con CCU en Paraguay

Cuando la primera advertencia de Estados Unidos saltó, en julio de 2022, cinco ejecutivos del grupo Luksic, encabezados por el propio Andrónico Luksic, viajaron a Paraguay a reunirse con el ex presidente de ese país, Horacio Cartes. La mayor potencia económica el mundo había declarado inelegible a Cartes para visitar Estados Unidos, aludiendo a actos de corrupción. Y Luksic quiso discutir aquello con su socio: CCU es dueña en partes iguales con Cartes de Bebidas del Paraguay y en una distribuidora de combustibles en la que Enex Chile tiene el 50%. Pero si Luksic controla Enex en exclusiva, en CCU es socio de la multinacional holandesa Heineken. CCU es controlada por Inversiones y Rentas S.A. (Irsa), la que es dueña del 65,87% de las acciones. Y en Irsa, Quiñenco y Heineken Chile Limitada son socios en partes iguales. Heineken ingresó a CCU en 2003, hace justo veinte años.

El caso Cartes, sin embargo, lo trató CCU, que es la socia de Bebidas del Paraguay. Heineken, desde agosto, no se involucró directamente. Hasta este año.

Cuando el 26 de enero la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América impuso sanciones drásticas contra Horacio Cartes, los Luksic anunciaron de inmediato que terminarían la alianza con el político paraguayo y le dieron un plazo de 30 días para decidir si compraba la participación de CCU. Días después actuó Heineken.

El 7 de febrero, Heineken notificó a Bebidas del Paraguay que la empresa había incumplido los términos de las licencias para representar sus marcas en ese país y le dio un plazo que termina este jueves 9 de marzo para remediarlos. De lo contrario, Heineken pondría término al Trade Mark License Agreement (TMLA) y Distribution Agreement de Heineken y al Distribution Agreement de la marca Sol, suscritos el 20 de abril de 2018, al Distribution Agreement de Amstel, del 1 de noviembre de 2019, y al Distribution Agreement de Schin.

La decisión de enero de Estados Unidos de sancionar a Cartes entregó a Heineken el argumento legal para actuar contra Bebidas del Paraguay y así lo hizo. La medida constituía una presión extra para Cartes: si compraba Bebidas del Paraguay a CCU -algo que era poco probable, dado el desembolso de recursos que involucraba- se hubiese quedado con una empresa que perdería la línea de negocios cerveceros.

Según los últimos estados financieros de CCU, la licencia de Heineken para operar en Paraguay termina en mayo de 2023 y es renovable automáticamente por tres años. Sin embargo, la presencia de Cartes en la sociedad puede activar su término anticipado.

El plazo que termina esta semana podría dejar a Bebidas del Paraguay sin las licencias de Heineken. Sin embargo, ya que CCU anunció la semana pasada una solución final a su alianza con Cartes, pero que debe ser ejecutada antes de fin de mes, el ultimátum de Heineken podría ser prorrogado.

Hace cinco días, la cervecera -y Enex- anunciaron una fórmula para poner término al joint venture con el paraguayo: CCU comprará las acciones de Sarah Cartes, hermana de Horacio Cartes, las que se acercan al 5% y con ello tomará el control de Bebidas del Paraguay. El exmandatario, a su vez, tiene hasta el 17 de marzo para vender su participación a un tercero no relacionado. Si cumplido ese plazo no materializa la venta, CCU tiene el derecho a comprar su participación y quedarse con el 100% de la filial paraguaya. En las adquisiciones de esos porcentajes -una operación que incluye a la comercializadora Distribuidora del Paraguay- Luksic desembolsaría US$ 36,6 millones.

Bebidas del Paraguay ganó $ 682 millones el año pasado, según los balances de CCU, menos que los $ 1.251 millones del 2021. Las ventas ascendieron en 2022 a $ 65.639 millones, cifra que representó tan solo un 2,4% de los ingresos consolidados de CCU, pero es el doble de lo que pesan sus negocios en Uruguay y el triple de sus actividades en Bolivia.

En la filial en Paraguay, CCU desarrolla el negocio de producción, comercialización y venta de bebidas no alcohólicas, cerveza y vinos. Según su memoria 2021, en gaseosas cuenta con la marca Pulp, en jugos, Puro Sol y en aguas, La Fuente. En néctares opera la marca Watt´s y cuenta con licencia para distribuir cerveza bajo las marcas Schneider, Heineken, Amstel, Sol, Paulaner y Kunstmann.