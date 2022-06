El último trimestre de Víctor Gutiérrez en La Red: utilidades por tipo de cambio, alza de costos y una caja disminuida

“Tal como se desprende de la lectura de los estados financieros, la sociedad presenta pérdidas recurrentes, flujo operacional negativo y déficit patrimonial (…) El accionista principal ha comprometido su apoyo financiero para enfrentar esta situación”.

El mismo mensaje, firmado por la empresa auditora Consat Auditores Consultores, acompaña los balances de los últimos tres años, 2019, 2020 y 2021. Ese análisis, así, corresponde a los dos años de gestión de Víctor Moroni Gutiérrez Prieto, gerente general, miembro del directorio y director ejecutivo de La Red desde julio de 2020, quien renunció este lunes a la estación. Pero también a cómo venía La Red desde antes de su llegada al canal. La situación económica del canal es delicada: esta semana sus trabajadores iniciaron una huelga acusando retraso en el pago de cotizaciones previsionales y sueldos.

La debilitada situación financiera de la Compañía Chilena de Televisión S.A., razón social de La Red, se agudizó en los últimos ejercicios y en 2021 fue el único canal local que sumó números rojos. El año pasado, La Red totalizó pérdidas por $ 10.009 millones, cuatro veces más que las mermas de 2020, el primer año de Gutiérrez al mando, cuando sumaron $ 2.219 millones.

Pero la profundización de las pérdidas obedeció a un asunto contable: las diferencias de cambio. Si en 2020 se benefició de un tipo de cambio a $ 734, el dólar cerró 2021 a $ 844, impulsando el costo de sus pasivos.

¿Cómo anduvo la operación? Los ingresos de La Red cerraron en 2019 en $ 4.211 millones, bajaron en 2020 a $ 4.039 millones, pero en 2021 subieron 20%, hasta $ 4.860 millones, en línea con la industria, que subieron 27% en promedio, y su recuperación pospandemia. Pero en todos los últimos cuatro años sus costos fueron superiores a su facturación, lo que dejó, en promedio, márgenes brutos negativos cercanos a $ 3.000 millones por ejercicio. Desde 2018, las pérdidas de La Red suman $ 23.562 millones. Pero las pérdidas acumuladas en total suman el doble: $ 56.212 millones.

El último trimestre de Gutiérrez

El último trimestre que dirigió Víctor Gutiérrez en La Red fue, contablemente, de ganancias. Pero otra vez influenciado por el precio del dólar. La última línea refleja que a marzo de este año el canal terminó con utilidades por $ 1.970 millones, lo que se compara con las pérdidas por $ 1.693 millones que registró al primer trimestre de 2021.

Ello, en medio de una diferencia de cambio que favoreció a la compañía con $ 2.616 millones a marzo de este año, versus el resultado negativo de $ 481 millones para este ítem en igual periodo del año anterior. En marzo pasado el 62,21% ($ 16.249 millones) de sus activos estaban en dólares, mientras el 74,62% de sus pasivos ($ 47.669 millones) estaban denominados en la moneda norteamericana.

En el primer trimestre, los ingresos subieron 51% en comparación con igual periodo de 2021, anotando $1.229 millones al tercer mes de este año. Ello, sin embargo, se vio compensado por los mayores costos que tuvo el canal en el primer trimestre de este año, que aumentaron 15% año contra año, hasta $ 1.911 millones. Así, el margen bruto sigue en rojo, pero se redujo desde una cifra negativa de los $ 855 millones que anotaba al primer trimestre de 2021, hasta $ 682 millones en marzo pasado.

Dentro de sus mayores gastos están los gastos del personal, que crecieron 76,2% en el último año. Mientras en el primer cuarto de 2021 el gasto ascendía a $ 672 millones, en el primer trimestre de 2022 sumaron $ 1.184 millones.

Lo que sí ha venido a la baja es la caja de la compañía. Si al cierre del año pasado tenían $ 203 millones en efectivo y equivalente de efectivo, al primer trimestre de este año eran solo $8 millones, con una baja de 96%.

Lo mismo ocurrió en ese periodo con los activos y pasivos, aunque en una magnitud bastante menor, ya que disminuyeron 6,7% y 5,7%, respectivamente, hasta los $ 26.121 millones y $ 63.884 millones. Y si bien el patrimonio continúa en números rojos, ahora pasó desde los $ 39.732 millones que tenía en diciembre, a $ 37.762 millones al cierre de marzo.

Al primer trimestre las provisiones que acumulaba La Red por beneficios de empleados eran de $238 millones, un poco mayor que los $ 207 millones que había provisionado al cierre de 2021.

El análisis razonado del canal recuerda que pese a las utilidades obtenidas en los primeros tres meses del año, también registra pérdidas acumuladas por $ 54.242 millones, “no obstante, a lo anterior y conforme a las proyecciones efectuadas por la administración se espera revertir la situación patrimonial a futuro, objetivo que se basa en el logro y aumento en las metas de ventas fijadas por la administración de la Sociedad en el área comercial”.

Con todo, en el los estados financieros al cierre de 2021 la compañía reportó como “hechos posteriores” que el 4 de febrero de este año realizó una junta extraordinaria de accionistas donde se acordó hacer un aumento de capital por $22.580 millones, “los cuales se encuentran ingresados a la caja social mediante la capitalización de créditos en contra de la sociedad” por parte de su accionista principal, Televideo Chile S.A., la sociedad a través de la cual el empresario mexicano Ángel González controla la estación.

Sin embargo, finalmente ese aumento de capital no se materializó, por lo que su capital registrado a marzo sigue intacto en $16.480 millones. Así lo refleja el último reporte del canal, donde señala que “la compañía no considerará los efectos de la capitalización del 4 de febrero de 2022 por no haberse cumplido con ciertas formalidades en la convocatoria a la junta extraordinaria de accionistas según los estatutos de la misma”.