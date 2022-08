Exministro de Lagos y Frei, Álvaro García: “El proyecto constitucional toma los debidos resguardos para que la economía funcione bien”

El exministro durante los primeros gobiernos de la Concertación, Álvaro García, afirma que el proyecto de nueva Constitución no genera problemas a la economía del país. No obstante, el economista no descarta que se deben hacer reformas al texto en caso de ser rectificado en el plebiscito de esta semana, y llamó a la unión tras este fin de semana para impulsar el crecimiento del país e independiente de cuál sea el resultado de la votación.

“El proyecto constitucional toma los debidos resguardos para que la economía funcione bien”, dijo el exministro de Economía, de Eduardo Frei Ruiz-Tagle en entrevista con radio Infinita, quien agregó que la incertidumbre en Chile viene antes del proceso para redactar un nuevo texto y que va a seguir tras este domingo.

En esa línea, García refuta la idea de que los economistas están de forma transversal mostrando un rechazo al proyecto de nueva Constitución.

“La nueva Constitución tiene los elementos básicos que se requieren para progresar: la responsabilidad fiscal, la autonomía del Banco Central, un calor establecimiento de los derechos propiedad, que son los elementos propios de una Constitución y creó este proyecto los tiene muy adecuadamente”, agregó.

Sin embargo, el economista precisó que se deben reformar temas como el consentimiento indígena y los derechos de agua, materias que a juicio del exsubsecretario de Planificación en el gobierno de Patricio Aylwin no deberían haber estado en la Constitución.

“Me parece más viable el camino del Apruebo porque mantiene lo central, que es el estado social democrático de derecho y existe un consenso respecto a lo que hay que modificar”, dijo García, quien ve en el Rechazo una extensión más del proceso constitucional y la redacción de leyes para la implementación de un texto futuro de forma menos clara.

Además, el exsecretario de Estado se refirió al estudio de “Estimaciones del Costo Fiscal Directo de la Propuesta de Nueva Constitución”, planteando que no se debe ver como costos vinculados al texto en particular, sino a las demandas que tienen las personas en Chile.

“Es el costo de resolver los problemas sociales que Chile tiene y creo que hay un enorme consenso en el país que hay que resolverlo, por lo tanto, lo que nos está señalando el estudio es que tenemos un gran desafío por delante con esta constitución o con la nueva”, dijo el economista.

Unión para crecer

Álvaro García invitó al gobierno del presidente Gabriel Boric que tras el plebiscito se genere una instancia de diálogo con todos los sectores para conversar sobre cómo debe avanzar hacia el desarrollo sostenible del país.

“Si no recuperamos la inversión, no va a haber crecimiento y si no hay crecimiento no van a haber derechos sociales garantizados, ese es el costo que estamos pagados. No solo por el proceso constituyente, que es una situación que afecta al país por mucho tiempo, sino porque no nos hemos puesto de acuerdo en los motores que debe tener el crecimiento económico del país.

Ante esto, el exministro apuntó que se necesitan avances en temas como la innovación tecnológica y resaltó que ningún sector por sí solo podrá impulsar “los nuevos motores” que la economía necesita.

“No basta con una reforma tributaria, es indispensable recuperar el crecimiento y lo importante es construir acuerdos en esto”, dijo el economista en relación con la necesidad de generar recursos para satisfacer las demandas sociales.