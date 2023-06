La plataforma que crearon el exconstituyente Roberto Celedón y una consultora estadounidense para exigir devolución de dineros a las isapres

El negocio de demandar a las isapres no se detiene. El abogado, premio nacional de Derechos Humanos y exconstituyente, Roberto Celedón, se sumó a la lista de profesionales que han convertido los reclamos de los afiliados en una nueva actividad. Junto a su socio histórico Matías Coll, y la estadounidense The Process Edge Consulting Group, crearon una empresa de asesoría destinada a exigir que las instituciones de salud previsional demuestren que cobraron a sus clientes lo que correspondía cobrar, mediante auditorías.

Auditesuscuentas.cl se llama el servicio lanzado hace hace algunas semanas y que, según Matías Coll, ya ha recibido más de 8 mil solicitudes de afiliados de Arica a Punta Arenas y cerca de dos mil personas se han registrado y llenado el formulario. El modelo se basa en auditorías contables y legales que buscan verificar que los cobros efectuados por las Isapres se hayan ajustado a las condiciones pactadas en los contratos de salud y las exigencias regulatorias aparecidas durante toda la vigencia del plan.

Con un grupo de peritos que han trabajado durante todos esos años revisando los recursos en contra del sistema que se tramitaban por miles en la Corte de Apelaciones buscan determinar si existen excesos de cotización que no hayan sido registrados y que deban ser devueltos. También tienen como asesores a ex funcionarios de la Superintendencia de Salud.

15 Mayo 2023 Imagenes tematicas Isapres Foto: Andres Perez

“Es un hecho público que las isapres le deben a los afiliados los excesos y excedentes acumulados retroactivamente, como también les deben a los prestadores de salud. Solicitaremos que las isapres sean fiscalizadas, velando por que cumplan con los indicadores de garantía y liquidez y si no cumplen pediremos el nombramiento de interventores a fin de garantizar la continuidad de las prestaciones y coberturas a los beneficiarios”, dijo Coll a Pulso. Él mismo descubrió que demandar a las instituciones de salud en base a una auditoría era el único camino para frenar las alzas de su plan: a uno de sus hijos y su esposa, cuenta, su isapre jamás les cambió el “factor de riesgo”, dejándolos en los tramos más riesgoso y caros, contrariando lo que indicaba la norma. Un plan con un niño menor y una mujer en edad fértil cuestan más, debido al “riesgo” de enfermedad o embarazo.

Coll sostiene que a raíz de su caso, comenzó a investigar la situación, encontrándose con que al menos, “hasta abril de 2020″ existían miles de afiliados en el mismo escenario y que la propia Superintendencia de Salud en diferentes períodos había ordenado la devolución de los cobros indebidos en más de 11.213 reclamos, “pero únicamente para quienes reclamaron, nunca para el conjunto de personas afectadas por el mismo incumplimiento de contrato”, detalla.

Cuenta que analizaron toda la documentación disponible, los archivos públicos, memorias anuales de las isapres y la jurisprudencia administrativa y judicial desde 2010, cuando el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el cobro basado en las llamadas tablas de factores, hecho que a fines de 2022 volvió a ser ratificado en el fallo de Corte Suprema que obligó al sistema a devolver una cifra aún en disputa, pero que podría superar los US$ 1.400 millones, lo que tiene en jaque al sector.

Socios

Auditesuscuentas.cl está constituida por dos sociedades: la estadounidense The Process Edge Consulting Group, que opera desde 2002 en el negocio de los seguros de salud en ese país y cuyo socio principal es el académico de Wisconsin-Madison, Kenneth Massey Richardson; y, Asesorías e Inversiones Capablanca SpA, sociedad integrada por Roberto Celedón Fernández, su hijo Ignacio Celedón Bulnes, el abogado Manuel José Retamal Leiva, y Coll, según consta en los registros públicos.

En 2020, Celedón, abogado de la Universidad de Chile, recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos por su rol como defensor en causas contra el régimen militar, y su trabajo con las comunidades indígenas. Fue elegido convencional constituyente en 2021 para el proceso que terminó con una propuesta rechazada en el plebiscito de septiembre de 2022.

La iniciativa se ha desarrollado hasta ahora con una inversión de $ 200 millones, además de tiempo y trabajo de sus socios. Funciona con una plataforma en línea basada en blockchain, que permitirá a cada cliente tener su propia wallet o billetera virtual donde se almacenará toda su información.

Una “industria” detenida

Casi detenida está la ola de reclamos contra el alza de los planes de isapres, tras la decisión de la Corte Suprema de suspender el pago de las costas en los recursos de protección, dejando a los abogados que participan en la actividad sin acceso a ese millonario pozo que en 2022 superó los $ 35 mil millones.

El poder judicial está decidido a poner fin a la judicialización del sistema, lo que ha implicado una enorme carga para las cortes de todo el país y generado una verdadera industria donde compiten decenas de estudios de abogados.

Desde que comenzaron a ingresar los primeros recursos en 2010 a la Corte de Apelaciones de Santiago, la cifra se ha disparado año tras año, llegando a contabilizarse más de un millón de recursos similares, según comentaron a Pulso abogados que participan en la actividad.

En lo que va de 2023, apenas han entrado unos cientos y con los cambios algunos estudios han debido reestructurarse para atender en vez de alzas de precios, desafiliaciones abusivas, preexistencias, salud mental, entre otros. “Personalmente, intervengo en alegatos todas las semanas. Los últimos meses han sido muy activos, ya que las isapres han comenzado a desafiliar de forma masiva a aquellos clientes que les generan un alto costo porque están en tratamientos caros o con licencias médicas”, comentó a Pulso el abogado Francisco Campos, de Conservatuplan.cl, quien reitera que la culpa del millón de recursos no recae en estos profesionales: “Esa acusación no tiene fundamento. La responsabilidad recae enteramente en los poderes Legislativo y Ejecutivo que no han sido capaces de ponerse de acuerdo en regular a las isapres” y cita como ejemplo que tras la entrevista de la ministra Ángela Vivanco en La Tercera, donde afirmó que “los excedentes se tienen que devolver a quienes demandaron”, recibieron miles de solicitudes de demandas.