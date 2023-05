La Unión Europea apunta a ocho empresas chinas en su ofensiva contra Rusia

La Unión Europea (UE) está estudiando sancionar a ocho empresas chinas por la guerra de Rusia en Ucrania, según informaron diplomáticos. El bloque busca apuntar a firmas que creen que han suministrado a Moscú artículos electrónicos, incluidos semiconductores, que pueden utilizarse con fines militares.

Los listados propuestos forman parte de un undécimo paquete de sanciones contra Rusia por su invasión. Las nuevas medidas se centran en los esfuerzos por impedir que Rusia y su ejército eludan las sanciones occidentales, un punto central en el esfuerzo de los responsables políticos europeos y estadounidenses por debilitar la economía rusa y reducir los ingresos de que dispone el Kremlin para proseguir su esfuerzo bélico.

De las ocho empresas chinas incluidas en la lista, seis tienen su sede en Hong Kong y varias ya figuran en los listados de sanciones de Estados Unidos, dijeron los diplomáticos.

Según dos de los diplomáticos, entre las empresas figuran 3HC Semiconductors, con sede en China, cuyos productos pueden ser utilizados por empresas rusas para suministrar equipos militares, y King-Pai Technology HK, de Hong Kong, que fue sancionada por las autoridades estadounidenses en marzo de 2022 por adquirir artículos extranjeros “para múltiples entidades del complejo militar-industrial de Rusia”. Los artículos microelectrónicos incluyen productos que pueden utilizarse para guiar sistemas de misiles.

Una tercera empresa, Sinno Electronics, fue sancionada por Washington el verano pasado por suministrar bienes sancionados por Occidente al gigante ruso de adquisiciones de defensa Radioavtomatika.

La UE también estudia sancionar a la empresa Asia Pacific Links Ltd, registrada en Hong Kong. Una investigación reciente del Royal United Services Institute británico, el think tank de defensa más antiguo de Gran Bretaña, Reuters e iStories, afirmó que la empresa era uno de los principales proveedores de microelectrónica a empresas rusas después de febrero de 2022, que puede utilizarse para fabricar uno de los drones más eficaces de Rusia, el Orlan-10.

Seis de las empresas que la Unión Europea estudia sancionar tienen su sede en Hong Kong. FOTO: BERTHA WANG/BLOOMBERG NEWS

No fue posible contactar de inmediato con 3HC Semiconductors, King-Pai Technology HK, Asia Pacific Links Ltd. y Sinno Electronics. La misión de China en Bruselas no hizo comentarios.

Las sanciones ya habían sido anunciadas por el Financial Times. Para entrar en vigor, deberán contar con el respaldo de los 27 Estados miembros de la UE. La Comisión Europea, el brazo ejecutivo del bloque, las presentó el viernes por la noche, y está previsto que los debates comiencen esta semana.

El lunes, en Beijing, el representante del Ministerio de Asuntos Exteriores, Wang Wenbin, advirtió a la UE de que China tomaría “medidas decididas” en respuesta a cualquier sanción europea.

“Si el informe que ha citado es cierto, la UE erosionará la confianza mutua y la cooperación con China, y agudizará la división y el enfrentamiento en el mundo, lo que es extremadamente peligroso”, afirmó.

Los objetivos chinos no son las primeras entidades no rusas que figuran en la lista de sanciones de la UE a Rusia, que incluyen una serie de restricciones financieras, comerciales, marítimas y energéticas. En los últimos meses, la UE ha apuntado a empresas y particulares iraníes por su papel en el suministro de drones al ejército ruso para su uso en la guerra.

Sin embargo, las sanciones chinas propuestas son un paso importante.

Se dirigen a un país con el que Europa mantiene importantes lazos comerciales y al que Francia y otros países de la UE esperaban incitar a desempeñar un papel constructivo en Ucrania. Las medidas se hacen eco de las advertencias de sanciones del gobierno de Joe Biden contra empresas chinas por suministrar a Rusia no sólo armas, sino productos que pueden utilizarse militarmente.

Desde hace meses hay pruebas de que China está proporcionando tecnología que el ejército de Moscú necesita para proseguir la guerra del Kremlin en Ucrania, algunos de ellos artículos de doble uso importados de Occidente. Hasta ahora, los funcionarios europeos han dicho que no hay pruebas de que China suministre armas directamente a Rusia.

Se espera que los ministros de Finanzas del Grupo de las Siete Democracias Avanzadas (G-7) debatan nuevas medidas contra la elusión de las sanciones rusas cuando se reúnan en Japón esta semana.

Las sanciones chinas propuestas también subrayan un tímido paso en Bruselas hacia las sanciones extraterritoriales de Estados Unidos, una política estadounidense que prohíbe legalmente a las empresas extranjeras comerciar con un país sancionado por Estados Unidos, independientemente de si el país de acogida de la empresa también aplica esas medidas.

Las capitales europeas, especialmente París y Berlín, se han opuesto firmemente a las sanciones extraterritoriales de Estados Unidos durante décadas y el bloque sigue evitando aplicar automáticamente sus sanciones a todas las empresas extranjeras. Pero en medio de la lucha por aislar a la economía rusa de los productos occidentales, Europa se muestra cada vez más dispuesta a sancionar a las empresas no comunitarias que suministran a Rusia productos que Bruselas ha impedido exportar a sus empresas.

La UE, EE.UU. y sus socios han estado visitando países -entre ellos Turquía, Kazajstán y los Emiratos Árabes Unidos- que han estado comerciando con Rusia, distribuyendo una lista de productos entre los que se incluyen grabadoras de videocámara, láseres y equipos de fabricación como generadores de señales, para impedir que exporten a Rusia estos artículos para un posible uso militar.

Preocupa especialmente el aumento del comercio entre Rusia y algunos de sus vecinos, desde Asia Central hasta Georgia, y los funcionarios de la UE temen que empresas de estos países importen productos prohibidos en nombre de empresas rusas.

En un paso más para golpear a las empresas extranjeras, el nuevo paquete propone establecer un régimen de prohibiciones de exportación de determinados productos a países no pertenecientes a la UE o a empresas que se crea que ayudan a Rusia a eludir las restricciones occidentales.

Desde que comenzó la guerra de Ucrania, la UE ha prohibido la venta de productos por valor de aproximadamente la mitad de las exportaciones a Rusia anteriores a la guerra y ha prohibido la importación de alrededor de dos tercios de las compras del bloque a Rusia anteriores a la guerra.

En el nuevo paquete de sanciones, Bruselas propone ampliar sus actuales prohibiciones de exportación e incluir a unas 100 nuevas personas y entidades en su lista de sanciones.

También pretende endurecer la aplicación del límite del precio del petróleo que el G-7 impuso a Rusia, una de las medidas que han contribuido a reducir drásticamente la contribución de las exportaciones energéticas a los ingresos del gobierno ruso.

Según la propuesta, la UE prohibiría la entrada en sus puertos a todos los buques que hayan infringido, o se sospeche que han infringido, la prohibición de importación de petróleo ruso impuesta por la UE o la limitación de precios de las exportaciones de petróleo ruso a terceros países. También prohibiría la entrada a todos los buques que hayan apagado ilegalmente sus transpondedores, una medida que puede utilizarse para transferir petróleo ruso no detectado de un buque a otro en alta mar.