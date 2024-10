Las tasas de interés serán más altas en el futuro, sobre todo si Trump es presidente

Hace tres semanas, la Reserva Federal (Fed) redujo su tasa de interés a corto plazo en medio punto y señaló que se producirían más recortes. Sin embargo, tras ello, los inversores han empujado el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años hasta el 4%, el más alto en dos meses.

¿Por qué suben las tasas a largo plazo mientras bajan las de la Reserva Federal? La Fed fija las tasas de interés para el futuro inmediato. Los inversores apuestan por la trayectoria de esos tipos durante la próxima década. Y por dos razones es probable que los tipos de interés sean más altos, quizás mucho más altos, en la próxima década que en la anterior.

Una de esas razones es relativamente benigna. La inflación y el crecimiento económico no serán tan bajos como antes de la pandemia. La segunda razón es mucho menos benigna. La deuda federal se encuentra en una senda insostenible, que podría volverse aún más peligrosa tras las elecciones, especialmente si gana el expresidente Donald Trump y los republicanos se hacen con el control del Congreso.

Hace más de un año, la Reserva Federal elevó su tasa de interés a su nivel más alto en 20 años, entre el 5,25% y el 5,5%, para asegurarse de que la inflación no se mantuviera por encima de su objetivo del 2%, aunque ello supusiera provocar una recesión. En septiembre, la inflación se acercaba al 2%. El recorte de medio punto indicaba que la prioridad de la Reserva Federal era ahora proteger el mercado laboral.

Entonces, el informe de empleo de septiembre de la semana pasada cambió de un plumazo la imagen del mercado laboral, que pasó del deterioro a una salud robusta.

El giro de la Reserva Federal, y los datos de empleo, redujeron drásticamente las expectativas de los inversores de una recesión que obligaría al banco central a recortar drásticamente los tipos de interés durante el próximo año. Esto por sí solo merecería unas tasas a largo plazo más altas.

Mientras tanto, es posible que el crecimiento económico alcance un ritmo sorprendentemente rápido de 2,8% en los últimos cuatro trimestres. Eso sugeriría que la economía se ha vuelto menos vulnerable a la subida de las tasas de interés. En la jerga de los economistas, el “tipo de interés neutral”, que mantiene estables la inflación y el desempleo, parece haber aumentado. En diciembre, los funcionarios de la Reserva Federal pensaban que la tasa neutra era del 2,5%. En septiembre, la habían elevado al 2,9%, y algunos funcionarios la habían situado en el 3,5% o más.

Por sí solo, un tipo neutral más alto no es motivo de preocupación (aunque quizá no si se trata de conseguir una hipoteca), porque indica una vuelta a la normalidad.

Pero en combinación con la creciente deuda federal, podría causar problemas. Desde 2007, la deuda federal ha pasado del 35% del Producto Interno Bruto (PIB) al 98%. Gran parte de esto fue resultado de la crisis financiera de 2008-09 y del Covid-19. El endeudamiento no ejerció mucha presión al alza sobre los rendimientos de los bonos, porque la inflación y la tasa neutral eran muy bajas. Las bajas tasas, a su vez, hicieron que la deuda fuera relativamente fácil de sostener.

Sin embargo, en el pasado ejercicio fiscal, Washington pidió prestados US$ 1,8 billones. Alcanzando un 6,4% del PIB, se trata de un récord fuera de guerras, recesiones o crisis como la pandemia. El gasto en intereses no deja de aumentar. La Oficina Presupuestaria del Congreso prevé que, con la ley actual, la deuda pública alcanzará el 122% del PIB en 2034.

El efecto sobre las tasas de largo plazo ha sido prácticamente invisible hasta ahora. Puede que se haga más visible dentro de poco.

Tanto la vicepresidenta Kamala Harris, candidata demócrata a la presidencia, como Trump, su oponente republicano, han propuesto gastos suntuosos y recortes de impuestos que aumentarían significativamente la deuda.

El Comité no partidista para un Presupuesto Federal Responsable ha sumado heroicamente todas sus promesas y pagos. Su estimación de referencia del impacto de la deuda: US$ 3,5 billones para Harris, US$ 7,5 billones para Trump, de 2026 a 2035.

“Ninguno de los dos tiene nada parecido a un plan para hacer frente a la deuda global, pero está claro que la agenda de Trump sería significativamente peor que la agenda de Harris”, comentó Maya MacGuineas, presidenta del CRFB (Comité para un Presupuesto Federal Responsable).

Hay amplias bandas de incertidumbre en torno a ambas estimaciones. Trump, en particular, lanza regularmente nuevas propuestas con pocos detalles o explicaciones sobre cómo se pagarán.

Sin embargo, sería un error tachar los planes de Trump de poco serios. No sólo son más costosos que los de Harris, sino que también es más probable que se promulguen.

El Presidente Biden y Harris no tuvieron ningún reparo en endeudarse para financiar sus prioridades de gasto. Aún así, si Harris se convirtiera en presidenta, los republicanos son los grandes favoritos para recuperar el control del Senado, donde probablemente bloquearían la mayoría de sus costosos planes de gasto (El partido que gane la Casa Blanca probablemente ganaría el control de la Cámara de Representantes). Incluso dentro de su propio partido, Harris no cuenta con la lealtad personal que Trump tiene con el suyo.

“La probabilidad de que Harris consiga lo que quiere es mucho menor que la probabilidad de que Trump consiga lo que quiere, porque ella no tendrá el impacto sobre los demócratas que él tiene sobre los republicanos”, señaló Bob Corker, exsenador republicano por Tennessee.

Bajo la influencia de Trump, la deuda ha ido retrocediendo como prioridad para los republicanos. Desterró cualquier posibilidad de recortar las prestaciones de la Seguridad Social o Medicare, los dos principales motores del déficit a largo plazo.

Gran parte de la rebaja fiscal que promulgó en 2017 expira a finales de 2025, lo que prepara un nuevo proyecto de ley fiscal a principios del mandato del próximo presidente. Trump quiere hacer permanentes sus disposiciones, lo que podría costar unos US$ 4 billones en 10 años, sin incluir sus otros recortes fiscales propuestos. Aunque Trump no consiga todo lo que quiere -revocar los impuestos sobre las prestaciones de la Seguridad Social es una exageración-, podría conseguir mucho.

Puede que entonces los inversores empiecen a prestar atención. Los rendimientos de los bonos británicos subieron en septiembre de 2022 por un plan del gobierno para recortar los impuestos, posteriormente abortado, porque en ese momento el Banco de Inglaterra también estaba luchando contra la inflación.

No hay forma de predecir el impacto, si es que lo hay, en las tasas de interés estadounidenses. La investigación ha descubierto que los rendimientos de los bonos suben entre 0,01 y 0,06 puntos porcentuales por cada 1% del PIB que aumenta la deuda, según un análisis recogido en un reciente documento de la Reserva Federal. Cuando estas estimaciones se aplican a los distintos escenarios de deuda del CRFB para 2036, podrían suponer entre 0,25 y 2 puntos porcentuales.

También influyen otros factores. Una inflación más alta agravaría el impacto del déficit en los tipos de interés; una inflación más baja, la demanda de bonos por parte de una población que envejece o el pánico de los inversores, lo suavizarían.

Y sin embargo, la deuda estadounidense está entrando claramente en territorio desconocido. Un estudio reciente del Penn Wharton Budget Model sugería que, aunque Estados Unidos controla su propia moneda, su deuda se haría insostenible al acercarse al 175% del PIB. Aún no hemos llegado a ese punto, pero como muestran los escenarios poselectorales del CRFB, en la próxima década podríamos estar acercándonos.

Dijo Corker: “Para los que esperan aunque sea un mínimo de responsabilidad fiscal, recen por un Congreso dividido”.

-Traducido del inglés por Pulso.