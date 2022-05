Rodrigo Vergara y el después del plebiscito de salida constitucional: “No va a ser un proceso fácil independiente de qué opción gane”

Ya quedan menos de tres meses para el plebiscito de salida constitucional. El 4 de septiembre los chilenos decidirán si aprueban o rechazan la propuesta de nueva Constitución elaborada por la Convención Constitucional. Expertos, economistas y entidades internacionales han entregado su mirada sobre el borrador. En ese contexto, este jueves el expresidente del Banco Central y actual investigador del CEP, Rodrigo Vergara, indicó que independiente de qué opción gane el referéndum, lo que viene será complejo.

“No tengo dudas de que no va a ser un proceso fácil. De hecho, no va a ser un proceso fácil independiente qué opción gane. Si gana la opción Rechazo habrá que pensar cómo sigue esto hacia adelante. Cuáles son las opciones, las alternativas. Uno entiende que hay mucha gente pensando en eso. Qué se va a hacer. Rechazar para reformar, qué cosas se pueden modificar, qué cosas sería óptimo modificar”, dijo Vergara en Radio Infinita.

Por otro lado, si bien coincidió con otros expertos en que el pleno moderó las propuestas más radicales, señaló que la idea era tener una Carta Magna mejor.

“Estoy de acuerdo en que el pleno moderó muchas cosas que venían de las comisiones. Hay algunas cosas que se moderaron y que están mejor de lo que podían haber estado. Sin embargo, yo creo que el estándar debería ser una mejor Constitución, si no, qué sentido tiene. Entonces esa cosa de decir, ‘no es tan grave, no está tan malo’, para mí no es un argumento válido. Yo esperaría que una nueva Constitución mejorara las cosas, con toda la incertidumbre que pudiera traer en el corto plazo”, indicó.

Asimismo, planteó que la situación económica tiene efectos en las elecciones.

“Si la economía tiene efectos en las elecciones creo que es indudable. Está lleno de literatura que muestra que la situación económica tiene efectos en las elecciones. Una buena situación económica, en general, mejora la posición del incumbente, del que está en el poder. Lo inverso sucede cuando la situación económica es más bien negativa. Obviamente que el gobierno se identifica con la Convención, con el Apruebo, y por lo tanto la situación económica va a ser contraria a esa posición”, sostuvo.

Economía e inflación

La economía se ha venido desacelerando y la inflación ha ido al alza. Eso es lo que evidencian las cifras que se han ido divulgando en los últimos meses. De hecho, el IPC de abril superó las estimaciones y a doce meses se ubicó en 10,5%. Vergara puntualizó que la situación económica irá desmejorándose aún más en los próximos meses.

“La economía ciertamente se encuentra en una situación compleja. La desaceleración ya está aquí, no es que viene, ya está aquí. Se observa en las cifras trimestre a trimestre. Lo que pasa es que partimos de una base bastante alta y por lo tanto, en los comienzos de esta desaceleración, la economía empieza a bajar, pero eso no se nota demasiado. Creo que se va a notar con mucha más fuerza en un par de meses. A partir del tercer trimestre vamos a ver crecimientos en 12 meses que pueden ser cero o incluso negativos. Esto era una desaceleración esperada”, comentó.

Asimismo, señaló que el alza de precios afecta principalmente a los sectores más vulnerables.

“La inflación que ya está en dos dígitos, ciertamente es un tremendo problema. La inflación afecta mucho a la gente. Es un impuesto que tiene dos características bien claras. Es un impuesto no legislado y segundo, es regresivo. Afecta más a las personas de menores ingresos, que no tienen la misma capacidad de protegerse contra la inflación. Además, la inflación actual está muy liderada por dos elementos que afectan particularmente a las personas de menores ingresos, que son los combustibles y los alimentos. Ciertamente es un problema grande, que está presente y ha empezado a aparecer en las encuestas”, señaló.

Por último agregó que “hay una generación entera que no valora tanto la estabilidad de precios, porque nunca ha tenido inflaciones altas. Hoy estamos teniendo inflaciones altas, y eso afecta a la gente y creo que tiene un impacto político, no me cabe duda. Porque es un impuesto que afecta directamente el bolsillo de las personas, particularmente de los más vulnerables”.