Senadores de la Comisión de Constitución aprueban idea de legislar el cuarto retiro de AFP solo con votos de oposición

Este martes los senadores de la Comisión de Constitución votaron en general el cuarto retiro del 10% de las AFP, el cual fue aprobado con tres votos favorables de la oposición y dos en contra del oficialismo. Se trata de un escenario que estaba dentro de todos los cálculos políticos.

A favor de la idea de legislar votaron los senadores Alfonso de Urresti (PS), Francisco Huenchumilla (DC) y Pedro Araya (Ind). En contra se manifestaron los senadores de Chile Vamos, Luz Ebensperger (UDI) y Rodrigo Galilea (RN). Esta es la misma votación que han obtenido los tres retiros anteriores en dicha instancia.

“Este proyecto hay que rechazarlo, no hay ninguna indicación o cambios (...) que mitigue en forma importante la magnitud del daño que se genera”, dijo el ministro del Trabajo y Previsión Social, Patricio Melero, previo a la votación. Sobre el retiro en rentas vitalicias que se incorpora en la reforma, el senador Galilea señaló que “esto es una confiscación”, y agregó que de aprobarse “vamos a destrozar la industria de seguros en Chile”.

Comisión de Constitución del Senado aprubea idea de legislar proyecto de cuarto retiro de fondos

Por otro lado, el senador Huenchumilla criticó que la iniciativa solo se votó en general y que no se haya incorporado en la misma sesión la votación en particular, ”como fue el tratamiento que tuvieron los tres primeros retiros”. El senador Araya argumentó que eso se hizo así porque este proyecto es distinto a los tres que ya se han aprobado.

Huenchumilla retrucó: “Separar la discusión y votación en general, y después en particular, significa que esto va a ir a la sala, abrir un plazo de indicaciones, y esto se va a votar después de las elecciones, digamos las cosas francamente. A mí no me parece que nosotros podamos eludir nuestra responsabilidad, cuando el país tiene que pronunciarse respecto de quién va a conducir el país en el próximo tiempo, la gente quisiera ver transparencia en nuestras posturas, que no estuviéramos calculando respecto de cómo vamos a proceder”.

Con todo, ahora el proyecto deberá ser votado en general por la Sala del Senado, para que luego vuelva a la Comisión para su votación en particular. Pero nada de eso ocurrirá esta semana dada la apretada agenda legislativa del Senado.

De hecho, los senadores están evaluando retrasar la votación del cuarto retiro para después de las elecciones del 21 de noviembre en vista de estando en trámite el proyecto de ley de Presupuestos los plazos legislativos están estrechos como para despacharlo antes de la fecha. Otro camino es tantear la posibilidad de generar un preacuerdo que permita reunir los 26 votos que se requieren para aprobar el texto que, confiesan en la oposición, hoy no están.

Adicionalmente, la discusión del cuarto retiro ha retrasado la tramitación de la ley corta de pensiones que está en la Cámara de Diputados que busca ampliar el Pilar Solidario. Esto, según han argumentado desde el gobierno, ocurre por el impacto que puede tener el cuarto retiro de las AFP sobre el Pilar Solidario, lo que en definitiva generaría que tengan que volver a sacar cálculos sobre los potenciales beneficiarios que accederían y el costo fiscal que implicaría esta iniciativa.

Alfonso de Urresti, durante la Comisión de Constitución del Senado.

Previo a la votación de la iniciativa, durante este martes hubo exposiciones en la Comisión de Constitución del Senado. Allí acudió, por ejemplo, la presidenta de la Asociación de AFP, Alejandra Cox, donde habló de los efectos que han tenido los tres retiros y el anuncio de un cuarto sobre la rentabilidad de los multifondos.

También estuvo el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, quien recordó que con cuatro retiros son cerca de 5,6 millones de personas las que quedarían sin saldo en su AFP.