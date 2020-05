CMF: “Si algún banco no está de acuerdo con prestar a un sector, quizás lo debería hacer más explícito”

“Entendemos que este programa está recién empezando, estamos recabando toda la información, la estamos profundizando. De lo que escucho acá en la Comisión (de Economía del Senado), una cosa que me parece muy importante, es que los bancos expliciten sus políticas (...) Si algún banco no está de acuerdo con prestar a un sector, quizás lo debería hacer más explícito, creo que la transparencia en este proceso es muy importante”.

Eso fue lo que dijo hoy hoy el presidente de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Joaquín Cortez, en una presentación que hizo antes los senadores sobre el avance del programa de créditos que ha entregado la banca mediante las garantías estatales de Fogape.

Las declaraciones ocurrieron luego de que el senador Felipe Harboe, expusiera que un ejecutivo del Banco Security le dijo a una empresa que “por política del banco no aceptamos ni siquiera evaluar proyectos relacionados con la construcción o con empresas proveedoras de la construcción”, dijo el senador.

La respuesta de la CMF también ocurrió luego de que el senador advirtió: “Si yo fuera el regulador, le pondría los ojos a ese banco encima inmediatamente, diría momentito: si usted pone como política de su banco, no darle créditos a la industria de la construcción, mejor no participe de este programa (...) Si no, lo que va a ocurrir, es que nosotros como legisladores, vamos a tener que fijar ciertas normas”, puntualizó Harboe.

Cortez había señalado, previo a esas declaraciones, que “el reglamento Fogape dejaba en los bancos la gestión de su riesgo de crédito. Para nosotros, y lo hemos dicho anteriormente, es re importante que los bancos hagan una buena gestión de su riesgo de crédito”.

Por su parte, el senador Harboe dijo que "es que es muy legítimo que los bancos tengan la autonomía para poder evaluar a cada sujeto de crédito, si lo es o no, y eso me parece razonable (...) pero cuando hay garantías del Estado, hay que poner ciertas condiciones, y si el banco no quiere participar, legítimamente no participa (...) pero que nos encontremos que el mismo banco que por política no le quiere dar créditos a la industria de la construcción, aparezca después dándole un crédito a una gran empresa (...) eso me parecería muy grave”.

Avance de Fogape

El presidente de la CMF, detalló en la Comisión de Economía del Senado, que a la fecha se han otorgado derechos de garantías por UF 83 millones, lo que se traduce en unos US$3.000 millones, mientras que al 18 de mayo los bancos han usado garantías por casi UF 40 millones, lo que significa unos US$1.350 millones.

De acuerdo estimaciones de la CMF, “hay aproximadamente 600.000 empresas elegibles para este programa, alrededor de 53.000 de éstas, tenían una mora mayor a 30 días para el periodo evaluado, y 42.000 estaban clasificadas con deterioro, por lo cual, no serían elegibles. Eso hace que el potencial de empresas que podría estar sujeta a este programa de Fogape Covid, sería del orden de unas 510.000 empresas que podrían ser elegibles”, dijo Cortez.

Asimismo, detalló que según la información que han recopilado al 18 de mayo, es que se habían cursado un poco más de 30.000 créditos.

En la primera semana en que los bancos empezaron a dar créditos, es decir, al 10 de mayo, habían recibido solicitudes para 97.281 operaciones, gran parte concentrada en BancoEstado. Por otro lado, Cortez apuntó que hay un bajo número de solicitudes rechazadas, ya que eran 803 al 10 de mayo, y si se compara con las solicitudes aprobadas sin cursar (19.506), esta cifra representaría un 4%.

“La pregunta es: ¿por qué aparece tan bajo el número de rechazos? Esto tiene una explicación, porque inicialmente hicieron una preselección, los bancos primero preseleccionaron a aquellas empresas que mejor conocían y que cumplían con las condiciones, no es de extrañar que el porcentaje de rechazos sea bajo, y pensamos que en las próximas informaciones este porcentaje debería aumentar”, detalló Cortez.

Por otro lado, el presidente de la CMF analizó: “Los bancos han recibido un número relevante de solicitudes no elegibles. Esto es lo que queremos entender y poder cuantificar. Esas solicitudes no elegibles, se deben a personas naturales no empresarios, cartera vencida, duplicidad de solicitudes, gente que presenta solicitudes en diferentes bancos, y también solicitudes donde faltan antecedentes, básicamente tributarios y balances, etcétera”.

Cortez detalló que “el reglamento del programa le da la atribución a los bancos de definir cuánto dinero le van a otorgar (a cada pyme), y en algunos casos, tres meses de venta puede ser una deuda muy alta”.

El presidente de la CMF también dijo que “los sectores de la economía que han tenido menos acceso a este programa han sido turismo y servicios, y básicamente es por la situación en que están, y probablemente se requieran otras medidas para ese sector”.