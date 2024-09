Dólar a un paso de caer de $900 y cobre se acerca a los US$4,5 tras PIB de EEUU y más medidas en China

Al alza reaccionaron los mercados luego de que se conocieran las cifras de expansión de PIB de EEUU y de las medidas que el gobierno chino lanzaría para dar un impulso a su economía. En ese contexto, el precio del cobre dio un fuerte salto, y en Chile el dólar quedó al borde de los $900.

Durante este jueves, se conoció que el Producto Interno Bruto (PIB) estadounidense del segundo trimestre subió un 3%, en consonancia con lo esperado, según dijo el Departamento de Comercio en su estimación final del PIB del segundo trimestre. A la vez, se reportó que el número de personas que pidió ayudas estatales por desempleo en Estados Unidos se situó la semana pasada en 218.000, por debajo de lo previsto.

Durante la misma jornada, se conoció que China estaría considerando - según reportó Bloomberg- inyectar hasta US$142.390 millones de capital en sus mayores bancos estatales para aumentar su capacidad de apoyo a la economía.

Más allá de las versiones, durante el jueves los dirigentes chinos se reunieron y comprometieron a presionar para alcanzar el objetivo de crecimiento económico de 5% fijado para 2024 y frenar la caída del mercado inmobiliario. La comunicación se produjo dos días después de que las autoridades dieran a conocer el mayor estímulo del país desde la pandemia para sacar a la economía de su caída.

Así, el jueves el Politburó dijo que debía garantizarse el gasto fiscal necesario y que el país haría buen uso de sus bonos soberanos especiales a ultralargo plazo y de los bonos especiales de los gobiernos locales para apoyar la inversión pública.

En este contexto, en el que se anticipa un impulso adicional en China, el dólar en Chile siguió su fuerte camino bajista de las últimas jornadas y cerró en $901,45 una disminución de $12,5 con respecto al cierre de este miércoles. La divisa estadounidense llegó así a su menor nivel desde fines de mayo. El movimiento se produjo luego de que en la mañana el cobre avanzara hacia máximos de 16 semanas, anotando un incremento de 2,8% en la Bolsa de Metales de Londres que lo dejó en US$4,4652 por libra, también impulsado por el escenario chino.

Este marco de mayor crecimiento en China podría implicar que el tipo de cambio continúe su tendencia bajista. Así lo ve Alejandro Guin Po, economista jefe LarrainVial Asset management, quien sostiene que “el cobre reaccionó positivamente a los anuncios fiscales de China en un contexto que ya había sido favorable para el peso chileno, como los anuncios del Banco Central chino a principios de semana y también el recorte de tasas del Fed de la semana pasada”.

“Con la información actual, y ante la expectativa de que China pueda seguir apoyando a su economía, es esperable que el dólar pueda mantenerse por debajo de los $900, aunque por el momento veo difícil que se aleje demasiado de los niveles actuales. Cabe destacar que hay muchos eventos que seguirán dando volatilidad al mercado, como son las elecciones estadounidenses y eventos geopoliticos en medio oriente”, dice Guin Po.

En esa línea, Hugo Osorio, director de inversiones de Portfolio Capital, señala que el mercado de EEUU no ve ninguna razón para no percibir como positiva la baja de 50 puntos básicos de la tasa por parte de la Fed, y no ve riesgos en las cifras de empleo, por lo que “el escenario actual es súper constructivo. Y se suma a este esquema de optimismo generalizado lo que ocurre en China, entonces se produce una situación las condiciones siguen siendo constructivas. Ambas cosas hacen que el mercado se muestre fuerte, y en particular estará fuerte en un último cuarto del año”.

Con este telón de fondo, Osorio apunta a que “si se suman todas las fuerzas, con una Fed que baja las tasas, China estimulando la economía, estoy inclinado a suponer que los pisos que antes veíamos en el tipo de cambio ahora son más bajos. Si creíamos que $900 era el piso, hoy eso bajó y probablemente se iría a un piso probablemente de $860 en algún momento”.

En ese contexto, las bolsas globales cerraron sus operaciones con ganancias. El IPSA subió un 1,38% a 6.529,98 puntos, algo que según José Agustín Cristi, de Zurich AGF, se debió “a que se espera que China anuncie nuevos estímulos monetarios y fiscales en el corto plazo, esto genero un modo risk on en la bolsa local. También está sustentado en la fuerte alza en el precio del cobre y en la apreciación del peso”.

Wall Street finalizó con cifras positivas, y el S&P 500 llegó a un nuevo récord en la sesión, al terminar la jornada en 5,745.37, tras un al alza de 0,4%. En tanto, el industrial Dow Jones y el tecnológico Nasdaq se empinaron 0,62% y 0,58%, respectivamente.