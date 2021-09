El dólar se dispara y coquetea con máximos anuales ante la crisis de Evergrande

El dólar se encamina hacia su tercera alza consecutiva y coquetea con máximos anuales frente al peso chileno, en otra jornada de preocupación por los efectos de la potencial caída del gigante inmobiliario chino, Evergrande.

La divisa estadounidense se cotiza en una punta vendedora de $ 792,45, lo que representa un alza de $ 7,44 en relación al jueves pasado.

El dólar sube en Chile y todo el mundo, ejerciendo su tradicional rol de activo refugio en medio de la incertidumbre que genera Evergrande. El dollar index que mide a la divisa frente a una canasta de seis monedas líquidas, entre ellas el euro, sube 0,18% a más de 93 puntos, su cota más alta desde mediados de agosto.

Bolsa de Hong Kong sufrió dura caída por temor que genera Evergrande

“Los mercados de divisas comienzan la semana con nerviosismo, donde las mayores amenazas provienen de las dificultades del promotor inmobiliario chino Evergrande y de la reunión del miércoles del FOMC (Comité Federal de Mercado Abierto)”, dijo Francesco Pesole, estratega de divisas del G10 en ING, consignó Reuters.

El temor que genera Evergrande pasa la cuenta al cobre y los futuros a tres meses sufren una baja de 1,50% en este momento. China es el principal socio comercial de Chile y mayor consumidor de cobre del planeta, materia prima que condiciona al peso chileno.

“El precio del cobre ha registrado una mayor debilidad, después del fuerte desplome que se ve en las acciones de Evergrande, la gigante inmobiliaria china que está cerca de incumplir sus obligaciones, generando temor de desestabilización en el mercado financiero del país oriental, siendo un factor bajista para en metal rojo debido a la importancia de China en la demanda del commodity”, comentó Ricardo Bustamante, jefe de estudios trading de Capitaria.

El cobre sufre con la crisis de Evergrande y tiene efecto en el tipo de cambio

“Recordemos que es la segunda inmobiliaria más grande de China y su eventual caída implica un riesgo sistemático. A esto se suma que el miércoles hay decisión de tasas de interés en EEUU y Powell podría anunciar su tan esperada reducción gradual de estímulos”, dijo Diego Mora, estratega de mercados de XTB Latam.

Con todo, Guillermo Araya, de Renta 4, dijo que no habpia olvidar que China tiene una economía centralizada y en caso que el Gobierno Central vea un contagio hacia otros sectores de la economía, es posible que tome medidas que no se implementarían en países donde se deja el ajuste sólo al mercado. “Por lo tanto, no descartamos una intervención del Estado si la situación se pone más crítica”, afirmó.