Encuesta CEP: preferencia por destinar cotizaciones previsionales a fondos propios es transversal entre estratos económicos

Las pensiones y la salud siguen en el podio de los temas que más les preocupan a los chilenos, según la última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP). De hecho, los resultados reportados por el CEP, mostraron una preferencia mayoritaria por destinar los recursos en forma preferente a una cuenta individual. Y haciendo un zoom a los datos desagregados del sondeo, se ve amplia transversalidad entre los estratos económicos.

Cuando a los encuestados se les pidió repartir 10 fichas imaginarias que representaban el 100% sus cotizaciones previsionales, los resultados arrojaron un promedio 7,4 a un fondo propio, y 2,6 a un fondo colectivo. Es decir, si dependiera de los encuestados, el 26% de las cotizaciones -algo más de 4 puntos- irían al fondo común.

“¿Es adecuado que todo el 6% se vayan a un fondo común? Al menos las proporciones que se observan a la luz de esa encuesta nos dicen que no, pero eso no quiere decir que no exista un fondo común en la futura reforma”, explica sobre los resultados el coordinador académico del CEP, Sebastián Izquierdo.

Las diferencias poblacionales más significativas se dan al segmentar por posición política. Entre quienes se declaran políticamente de derecha, se expresa apoyo a la creación de un fondo que contribuya a mejorar las pensiones de los jubilados, destinando un 21% de su sueldo imponible a un fondo común, versus el 34% de quienes se declaran de izquierda.

Algo que llamó la atención de Izquierdo fue la transversalidad al segmentar por ingresos. “Lo interesante a mi juicio es que esta posición no cambia en relación con el nivel socioeconómico”, comenta al respecto el magíster en Políticas Públicas, señalando que, el CEP no abarca los sectores de ingresos más altos, pero “es tan pequeño, que al final es muy difícil” que los resultados cambien.

Respaldo al sistema mixto

Otro punto que la encuesta abordó fue el órgano que debe administrar los fondos previsionales, donde el 49% de los encuestados se inclinó por la coexistencia de entidades públicas y privadas, y el 36% apoya que haya únicamente una institución del Estado.

Al desagregar por grupos poblacionales, el respaldo al sistema mixto encuentra su mayor nivel entre las personas que se identifican políticamente con la derecha, con un 63% de apoyo. Le siguen los encuestados que estudiaron en la educación superior con un 55% y también el grupo etario entre los 30 y 44 años.

Valoración de las instituciones de salud privada

La medición también consultó sobre las preferencias del sistema de salud, con un 60% inclinado porque existan tanto una institución estatal e instituciones privadas administrando las imposiciones de salud.

En dicha temática, las diferencias más significativas se dieron por también por posición política, nivel educacional, y rango de edad. Nuevamente, las personas más identificadas con la derecha, con estudios superiores y de entre 30 y 44 años fueron los grupos poblacionales que más apoyaron el sistema mixto de salud.