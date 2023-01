Gobierno espera que el proyecto de 40 horas sea promulgado en marzo, y que mañana se vote la reforma previsional

El gobierno del Presidente Gabriel Boric mañana espera avanzar con dos proyectos emblemáticos para su gestión: la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales y la reforma previsional.

La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, explicó que mañana la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado votará hasta despachar el proyecto para que se trabaje menos horas a la semana, y por otro lado llamó a los parlamentarios que, componen la misma comisión, pero en la Cámara de Diputadas y Diputados, a que voten la idea de legislar el cambio al sistema de pensiones.

“40 horas va a avanzando, así que esperamos, como hemos señalado en otras oportunidades, que junto con despacharse del Senado mañana, pueda también, dentro del mes de marzo, salir de la Cámara de Diputadas y Diputados para empezar a implementarse la reducción de la jornada laboral”, dijo la ministra del Trabajo, Jeannette Jara.

Jara se mostró confiada sobre el futuro del proyecto de 40 horas e incluso anticipó que mañana tendrá una amplia mayoría, sino una unanimidad por parte de la comisión. “Hemos hecho un trabajo técnico y político en conjunto con la oposición para poder también respaldar el acuerdo del tripartismo que se había hecho entre empleadores y trabajadores”, resaltó la ministra.

Por otro lado, Jara recalcó que el gobierno desde que presentó el proyecto de reforma previsional ha dado cumplimiento a todos los requerimientos de los parlamentarios, y ante eso los llama a votar mañana la idea de legislar.

“Esperamos que los parlamentarios puedan dar cumplimiento al calendario que se planificó originalmente y como Ejecutivo esperamos que se apruebe la idea de legislar (...) No sería comprensible que no tuviera un avance habiendo dado cumplimiento a los compromisos, y no sería comprensible para la ciudadanía que, alguien se oponga a una idea de legislar, en una materia que es tan necesaria”, apuntó la ministra.

Las expectativas y llamados de la ministra del Trabajo también se dan en el contexto de que el Congreso se tomará un receso durante el mes de febrero, y esta será la última semana de actividad del parlamento hasta marzo.