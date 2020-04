Gobierno prepara nuevo plan de ayuda económica con foco en los municipios

Un nuevo plan de ayuda económica que busca ir en rescate de los municipios frente a la crisis del coronavirus se está trabajando desde el gobierno.

Así lo dieron a conocer algunos de los presidentes de los partidos de Chile Vamos tras sostener una reunión en La Moneda con los ministros de Hacienda e Interior, Ignacio Briones y Gonzalo Blumel, donde analizaron las medidas económicas y sociales que el Ejecutivo está adoptando para enfrentar la crisis económica que está dejando la pandemia.

Según dieron a conoce los timoneles de RN y el PRI, Mario Desbordes y Rodrigo Caramori, en el encuentro se les explicó que Briones está trabajando con los jefes comunales en una propuesta para enfrentar este tema. Una de las opciones que se baraja es adelantar dineros desde el gobierno central hacia los municipios para que así puedan tener recursos frescos para enfrenar estos meses complejos.

Hace exactamente una semana, el pasado jueves 13 de abril, un grupo de más de 50 alcaldes dio a conocer una carta donde emplazaron al gobierno a que acelerara "las decisiones tendientes a paliar la grave crisis financiera que afecta a los municipios, con fondos de libre disposición”.

“Conversamos qué pasa con el tema financiero de los municipios, que están con un problema financiero enorme producto, por un lado de ingresos que no les llegaron y que se van a postergar: permisos de circulación, contribuciones que no se pagaron el 31 de marzo. Y eso es más menos $ 800 mil millones. Lo han planteado los municipios y lo trajimos nosotros acá. También van a ver otro porcentaje no menor de recursos, varias decenas de miles de millones que no van a ingresar definitivamente a las arcas municipales", explicó Desbordes.

Para agregar que "temas como ese nos preocupan mucho. El ministro de Hacienda está preparando una propuesta con los alcaldes, una inyección y apoyo a los alcaldes y van a ver cómo hacerlo. Una posibilidad es un préstamo, una transferencia momentánea de esos dineros que no ingresaron el 31 de marzo, pero que tendrán que ingresar cuando se venzan los permisos de circulación”.

Su par del PRI, Rodrigo Caramori, detalló, en tanto, que “en el tema de la ayuda para el plan que va en beneficio de los municipios, ya se está haciendo en muchos gobiernos regionales donde se está entregando recursos desde el gobierno regional a los municipios. Eso ya está en marcha".

"Y también se está trabajando en otras medidas, como por ejemplo, anticipar dineros que les corresponden a los municipios por distintos temas desde la administración central, con el fin de que cuenten con dineros frescos en este momento complicado”, agregó.