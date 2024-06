Gobierno se cierra a división 5-1 del 6% de cotización adicional, calificándola como insuficiente

Este lunes la Comisión del Trabajo del Senado retomó el trabajo legislativo en torno al proyecto de reforma previsional del Gobierno, que se mantiene entrampado sobre todo en la repartición del 6% de cotización adicional entre las cuentas individuales y un fondo solidario.

La ministra del Trabajo Jeannette Jara, consultada por la propuesta del senador Ricardo Lagos Weber de una repartición 5-1 y la adherencia de algunas figuras de Chile Vamos, enfatizó en que “eso no alcanza para subir las pensiones ahora”, dijo.

“Sería una pésima señal para la ciudadanía que después de 10 años de espera les digamos que sus pensiones van a subir $1.000 mensuales. Desde el gobierno vemos que no solo no da lo mismo la distribución del 6% y por eso nos mantenemos en el 3-3, sino que además puede ser muy complejo haber hecho esperar tanto tiempo a los cotizantes y pensionados para decirles que sus pensiones no van a subir nada”, aseguró la líder de la propuesta, señalando que afectaría la credibilidad política.

Jara volvió a enfatizar en la importancia de que este proyecto se apruebe en general y afirmó que desde el poder ejecutivo esperan poder votarlo durante la primera semana de julio. En ese sentido, dijo que “hay cierta sintonía en poder dar pasos más concretos” para cumplir con dicha proyección.

Adicionalmente recalcó que el gobierno no apoyará los retiros de fondos previsionales, pese a que algunos sectores lo hayan planteado como una alternativa ante un escaso avance de la reforma.