Hermann González: “La economía está estancada (…) es claro que se necesitan más medidas para impulsar la inversión privada”

El coordinador macroeconómico de Clapes-UC, Hermann González, analizó el balance y los anuncios que hizo el Presidente Gabriel Boric en su Cuenta Pública. Entre sus principales mensajes dijo que faltaron medidas para impulsar la economía en el corto plazo, pero valoró la disposición que mostró Boric para llegar a acuerdos.

En líneas generales, ¿Qué le parece los principales mensajes en cuanto a las reformas de pensiones y tributaria?

Valoro que el Presidente muestre disposición a dialogar y espero que esa disposición sea genuina entre quienes les corresponda negociar, de lo contrario será muy difícil conseguir los votos necesarios para aprobar ambos proyectos. En materia de diagnóstico, es compartida entre gobierno y oposición la necesidad de mejorar las pensiones, pero las diferencias más significativas están en los instrumentos y en el alcance que debe tener esta reforma. En ese sentido, me parece que se debe avanzar en un proyecto mucho menos ambicioso que el presentado originalmente por el gobierno y que se enfoque en el objetivo central que es mejorar las pensiones.

¿Cree que era necesaria una mayor claridad en cuanto a lo que se pretende hacer con la reforma tributaria?

Es importante saber para qué queremos hacer una reforma tributaria y cuánto se quiere recaudar. Pero también es necesario conocer cuánto espacio de financiamiento se obtendrá por la vía de una mayor eficiencia del gasto y con mayor crecimiento económico. Sin estas otras patas de la mesa, será muy difícil alcanzar un acuerdo. Por otro lado, vale la pena recordar que en Chile rige el principio de no afectación tributaria, según el cuál los ingresos obtenidos vía impuestos no pueden ser destinados a un fin específico, con algunas excepciones. De esta forma, definir exante los usos de una potencial reforma tributaria, si bien es informativo y puede ser útil para la discusión, no pasa de ser solo un ejercicio teórico.

El Presidente dijo que se necesita la reforma para financiar la deuda del CAE, y la deuda histórica de los profesores, ¿alcanzarán los recursos?

Eso es algo que debería aclarar la Dirección de Presupuestos y el Ministerio de Hacienda. En todo caso, es importante en este ejercicio identificar las medidas que son por una vez de aquellas que implican mayor gasto permanente. En principio, solo estas últimas requieren un financiamiento permanente que, como mencioné antes, puede provenir de impuestos, pero también de una mayor eficiencia del gasto y de mayor crecimiento tendencial.

En cuanto a las medidas de crecimiento, Boric afirmó que enviarán un proyecto para agilizar los trámites de los proyectos de inversión, pero no hay medidas de corto plazo...

Me parece muy importante avanzar en la agilización de trámites, porque sabemos que esta es una traba para la materialización de proyectos de inversión. Esta es una iniciativa que genera consenso técnico y político y, por lo tanto, si se hace bien, podría avanzar rápido en el Congreso.

En su discurso destacó que se haya logrado sortear la crisis, ¿comparte ese optimismo?

El gobierno comete un error de diagnóstico respecto de la situación macroeconómica y eso lo lleva a conformarse con lo que hay y pensar que no son necesarias medidas adicionales para reactivar la economía. Sin embargo, la economía está estancada, el ajuste que están teniendo algunos sectores como el comercio y la construcción es muy intenso y, en ese contexto, es claro que se necesitan más medidas para impulsar la inversión privada y reactivar el crecimiento económico. Pero esto no se trata solo de medidas que faltan, también es necesario que se dejen de empujar iniciativas que impactan negativamente a las empresas, que muestran una permanente desconfianza en el sector privado, elevan los costos de producción y desincentivan la inversión. Además, lo que no se menciona en el discurso del Presidente es que gran parte de la mejora que hemos visto en las cifras macro proviene de eventos que no fueron responsabilidad del gobierno, como el mejor escenario internacional tras el fin de la política de Covid-0 en China y el rechazo de la propuesta constitucional.