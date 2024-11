La filantropía se profesionaliza con la primera “multiphilanthropy office”

hace 46 minutos Tiempo de lectura: 6 minutos

Natalia García-Huidobro (directora), Armando Holzapfel (socio y director ejecutivo) y Paula Streeter (socia y directora) de 40c.

Ex mano derecha de Nicolás Ibáñez se sumó a una investigadora de la UC para crear una consultora dedicada a la construcción, estructura y desarrollo de fundaciones filantrópicas de reconocidas familias empresarias como los Yuraszeck, Matetic, Valdivieso, Cox, Izquierdo y otras. En cuatro años ha ayudado a levantar ya 10 fundaciones cuyos presupuestos que pueden ir desde los US$ 1,5 millones hasta los US$ 40 millones.