Latam Airlines prevé concretar su esperada salida Capítulo 11 de la Ley que Quiebras en Estados Unidos el 3 de noviembre

Latam Airlines informó este sábado que el 3 de noviembre contempla salir del Capítulo 11 de la Ley de Quibras en Estados Unidos al cual ingresó en mayo de 2020 tras el fuerte impacto de la pandemia en sus operaciones.

“Dicho proceso le permitirá al grupo emerger más ágil, con una estructura de costos más competitiva, una liquidez adecuada para enfrentar el futuro, con aproximadamente US$10.300 millones en equity, y una deuda cercana a los US$6.900 millones”, dijo la aerolínea en un comunicado

En dicha fecha, Latam entregará las acciones y los bonos convertibles a los accionistas y acreedores según corresponda, y pagará ciertas obligaciones como el Junior DIP y otros fees como se establece en el plan de reorganización, añadió.

Por otro lado, Latam anunció que tras finalizar su periodo de opción preferente, la segunda vuelta y la elección por parte de los acreedores de las alternativas de recupero contempladas bajo el plan de reorganización envió los avisos de fondeo a las partes soportantes para concretar la recepción de los US$5.400 millones de nuevos fondos detallados en el plan de reorganización.

En julio de este año con un amplio respaldo los accionistas de Latam Airlines aprobaron la propuesta de reorganización con la que la compañía busca salir del Capítulo 11 y que dará el control a los acreedores.

La aprobación de los accionistas se dio luego que el plan fuera aprobado a mediados de junio por la Corte del Distrito Sur de Nueva York y que en mayo la aerolinea alcanzara un acuerdo con los acreedores disidentes.

Acreedores

En esa línea, Latam detalló el resultado de la elección de los acreedores de la Clase 5 con respecto a los bonos convertibles C que requerían suscripción con nuevos fondos. Finalmente, los acreedores no soportantes suscribieron 36.215.217 bonos convertibles C.

Luego de consideradas las referidas elecciones por parte de los acreedores, así como los resultados informados ayer del plan de opción preferente y la segunda Vuelta, el remanente de acciones y bonos convertibles no suscritos que consideran un aporte de nuevos fondos es de 31.349.388.220 acciones, 735.864.454 bonos convertibles B y 6.827.128.295 bonos convertibles C.

Dicho remanente deberá ser suscrito por las partes soportantes del plan de reorganización con sujeción a la normativa legal y reglamentaría aplicable, detalló la compañía.

Al respecto, cabe recordar que todos los instrumentos contemplados en el plan de Reorganización y el remanente por colocar están completamente respaldados por los accionistas soportantes (Delta Air Lines, Qatar Airways, Grupo Cueto) y por los acreedores soportantes (grupo Evercore y ciertos tenedores de bonos locales), asegurando que Latam contará con los fondos necesarios para salir exitosamente del proceso de Capítulo 11, agregó.

Asimismo indicó que hoy se enviaron los avisos a los partes soportantes a través de los cuales se les solicita a los acreedores soportantes fondear aproximadamente US$3.600 millones y a los accionistas soportantes aproximadamente US$736 millones.