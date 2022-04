Mario Marcel busca dejar atrás los proyectos de retiros: “Es el momento en que nos concentremos en aquellas reformas estructurales”

Los proyectos de retiro de fondos desde las AFP sufrieron un portazo este lunes en la Cámara de Diputados. La iniciativa presentada por parlamentarios, y la alternativa del gobierno no lograron el quórum para seguir con su tramitación en el Congreso. De todas formas, el Ejecutivo podría insistir con su propuesta en el Senado, algo que está en evaluación.

“Es un tema que se va a evaluar. He estado en estas actividades toda la mañana, así que no he tenido oportunidad de conversar con otras autoridades. Para insistir en el Senado se requiere una mayoría muy amplio, y se requeriría un grado de acuerdo en el Senado muy alto. Es algo que tenemos que evaluar, así como las alternativas que puedan existir respecto a insistir en el mismo proyecto. Hay otras formas de abordar los mismos temas que se abordaron en este proyecto”, dijo el ministro de Hacienda en el marco de lanzamiento de los diálogos ciudadanos por la Reforma Tributaria.

Luego que los proyectos se cayeron en la cámara baja, el ministro de Hacienda, indicó que “me parece que lo más positivo es que imperó la responsabilidad, imperó la razón, en términos de no empujar al país a un escenario en que los costos podrían haber sido pagados por la gran mayoría de los ciudadanos por la vía de la inflación, el mayor costo de los créditos, y que eventualmente perjudicaran a los más necesitados. Lo que tenemos que hacer ahora es continuar con nuestra agenda”.

Ante la posibilidad de que nuevos proyectos de retiro comiencen a ser discutidos en el Parlamento, el secretario de Estado, sostuvo que es el minuto de impulsar las grandes reformas.

“Ya hemos dedicado suficiente tiempo y energía al tema de los retiros en los últimos diez días. Este es el momento en que nos concentremos en aquellas reformas estructurales que son más importantes y provocan cambios más importantes, como estos diálogos sociales”, señaló Marcel.

El rechazo de las iniciativas en el Congreso generó inmediatas reacciones en los mercados. El dólar arrancó la jornada a la baja, mientras que la bolsa de Santiago repunta tras la decisión de la Cámara de Diputados.

Reforma Tributaria

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, junto a la subsecretaria de la cartera, Claudia Sanhueza, dieron inicio al proceso de diálogos ciudadanos por la próxima reforma tributaria.

“No es simplemente una reforma legal, sino que es parte de un pacto fiscal en el cual seamos capaces, entre distintos actores de la sociedad, de ponernos de acuerdo respecto de cuáles son las características básicas del sistema tributario (...) queremos esta reforma tributaria sea para el Chile del futuro”, comentó el secretario de Estado.

En esa línea, Marcel explicó que las expectativas son “contar con un sistema tributario más eficiente y que garantice que todas y todos contribuyan, pero al mismo tiempo que las personas se sientan parte”.

Sobre los resultados del proyecto, el ministro anticipó que “más recursos van a permitir políticas de bienestar más inclusivas y tener un mejor Estado, pero al mismo tiempo también lo van a obligar a hacer un uso más eficiente y más transparente de los recursos que recauda”.

Ante este escenario, el ministro adelantó que el plan del gobierno es aumentar la carga tributaria que se acerque a la de los países más desarrollados.

Renta de las personas y las empresas; evasión y elusión; y contribución para el cuidado del medioambiente son parte de los temas a abordar en el trabajo para la próxima reforma tributaria.

Por otro lado, Marcel reconoce que no es “buen antecedente” que se discuta en cada Gobierno una reforma tributaria, pero estima que si se logra presentar un proyecto en donde todos los actores participen, se podrá tener un sistema de impuestos que perdure en el tiempo.

“Esperamos un sistema tributario que facilite el cumplimiento por parte de los contribuyentes y que haga que se dediquen menos horas con el cumplimiento tributario y más ahora a trabajar, producir y satisfacer las necesidades de la ciudadanía”, agregó Marcel.

El ministro de Hacienda también comentó, que a la par de los diálogos ciudadanos por la reforma tributaria, se realizará un trabajo pre legislativo con los parlamentarios.