Mario Marcel tras críticas de Jadue por quinto retiro: “No comento las declaraciones del alcalde”

El gobierno ha mostrado su rechazo a un quinto retiro de fondos previsionales. Son varios los ministros que han salido a decir que no apoyan la iniciativa que se está viendo en el Congreso. Esta situación, generó las críticas del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien dijo que es impresentable que su coalición cambie de postura frente al tema. El ministro de Hacienda, tras la aprobación de un aumento de recursos para el Mepco en la Comisión de Hacienda del Senado, salió al paso de las declaraciones del ex candidato presidencial del PC.

“Yo no comento las declaraciones del alcalde Jadue”, indicó escuetamente el ministro de Hacienda. El secretario de Estado, además evitó profundizar en el tema.

“Tendrán que explicar de mejor manera a la gente cuáles son las condiciones que han cambiado para rechazar lo que antes aprobaron. Yo tengo mis serias dudas de que las condiciones hayan cambiado. Me parece que cuidar al mercado de capitales y a las AFP no estaba dentro de los planes del gobierno, al menos no del programa”, fue parte de lo que dijo el alcalde en Radio Universo.

Hace solo algunos días, el ministro de Economía, dijo que el quinto retiro no está dentro de las propuestas del Ejecutivo, y que van a mantener esa postura. El propio Marcel ha sido crítico de estas iniciativas desde que era presidente del Banco Central. Señaló además hace pocos días, que todas las advertencias que se dijeron en la discusión de los retiros se fueron cumpliendo.

De todas formas el quinto retiro ya está instalado en el debate público. Este lunes, la Cámara de Diputados aprobó por 117 votos a favor y 26 en contra la viabilidad para analizar un nuevo rescate de fondos de las AFP, pese a la postura contraria del Ejecutivo. La Comisión de Constitución de la cámara baja es la encargada de estudiar las iniciativas que se han presentado al respecto.