Jadue emplaza al gobierno de Boric por nuevo retiro: “Impresentable que la misma coalición que aprobó cuatro, hoy día diga que el quinto retiro es absolutamente inviable”

Daniel Jadue en una imagen de archivo. Foto: Sebastián Beltrán Gaete / Agencia Uno.

"Tendrán que explicar de mejor manera a la gente cuáles son las condiciones que han cambiado para rechazar lo que antes aprobaron. Yo tengo mis serias dudas de que las condiciones hayan cambiado. Me parece que cuidar al mercado de capitales y a las AFP no estaba dentro de los planes del gobierno, al menos no del programa", aseguró el alcalde de Recoleta.