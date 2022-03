Subsecretaria Sanhueza reitera rechazo a un quinto retiro de las AFP y afirma que “tenemos que recuperar la legitimidad del sistema”

En sus primeras declaraciones a la prensa tras el inicio del nuevo gobierno, la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sanhueza reforzó la postura de la administración de Gabriel Boric en cuanto a no apoyar un quinto retiro de los fondos previsionales, iniciativa que están impulsando un grupo transversal de parlamentarios liderados por el diputado independiente René Alinco.

“Yo me voy a sumar a las palabras del Presidente, hasta los ministros Jackson y Grau y también el ministro Marcel, no está dentro de los planes de nuestro programa de gobierno un quinto retiro, estamos planificando otras ayudas distintas porque viene otro periodo también, a recuperar la economía y, por lo tanto, no es parte hoy día de nuestras tareas, es más nuestras tareas están abocadas a poder generar las reformas que nos comprometicos”, dijo la economista en el marco del seminario “Mercado de capitales: ¿Qué está en juego en este mega ciclo económico?”, organizado por SURA y AIPEF.

Consultada respecto de si el el gobierno está analizando entregar nuevas ayudas sociales para bajar el incentivo a la idea de implementar un nuevo retiro de laa AFP, Sanhueza afirmó que “estamos en un momento distinto de la pandemia este año, estamos en un momento en que en la literatura internacional llamamos de recuperación y transformación de la economía, por lo tanto, más que los tamaños del gasto, es cómo se va a realizar el gasto y este año el apoyo tiene que ser a generar empleo”.

En este sentido sostuvo que el llamado es a la recuperación inclusiva para que ciertos sectores tanto económicos como sociales, que todavian no llegan a recuperarse totalmente respecto a los niveles previos a la pandemia, puedan hacerlo.

Mercado de capitales

Sanhueza señaló que además del crecimiento inclusivo, la reforma tributaria y la reforma de pensiones, uno de los principales desafíos y prioridades del gobierno es mejorar las condiciones del sector financiero.

“En el tema del sector financiero una de las principales preocupaciones es cómo recuperar la profundidad del mercado de capitales doméstico, esto genera mejores tasas de interés de largo plazo y, por lo tanto, necesitamos un mercado financiero que sea estable y que sea profundo”, aseveró.

Al respecto indicó que “nosotros tuvimos una caída fuerte de los activos totales del sistema de pensiones producto de los mismos retiros el año pasado y, por lo tanto, eso también es una preocupación porque afecta de manera sistémica al resto de la economía”.

Agregó que el sistema de pensiones tiene también como objetivo especifico y secundario proteger los fondos que son para financiar las pensiones de los futuros jubilados.

Reforma de pensiones

En cuanto a la reforma de pensiones recordó que la idea es regularizar las contribuciones, dado el bajo nivel del aporte previsional solidario e individual frente al promedio de la OCDE y también elevar las tasas de reemplazo.

En este sentido aseveró que “hay medidas indirectas que tienen que ver con la reforma al sistema de pensiones y parte de eso tiene que ver con recuperar la legitimidad del sistema y tener ahí los fondos de pensiones estables que sirvan para financiar básicamente pensiones”.

La economista reiteró que, como en otras iniciativas que pretende impulsar el gobierno,la idea es construir una propuesta en base a un diálogo social.