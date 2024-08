Una jornada de respiro vivieron los mercados este martes, luego de que el lunes tuvieran un “día negro”, donde los temores de una eventual recesión de la economía de EE.UU. llevó a los inversionistas a concretar ventas masivas.

Así, el Nikkei repuntó un 10% en Tokio, esto tras la caída del 12,4% del lunes, la mayor diaria desde el “lunes negro” de 1987. En tanto, el índice paneuropeo STOXX 600 se mantuvo casi plano, con una leve alza de 0,08%, mientras que los índices bursátiles estadounidenses treparon: el Dow Jones y S&P500 se empinaron 0,76% y 1,04%, respectivamente, mientras que el Nasdaq subió un 0,98%.

Mercados globales viven jornada de recuperación, pero mantienen dudas sobre si lo peor ya pasó

Durante la jornada, varias de las acciones tecnológicas más golpeadas el día previo repuntaron: Nvidia se empinó 3,78%, Tesla 0,78%, Microsoft 1,13%, Amazon 0,57%. Sin embargo, hubo otras que siguieron cayendo algo más: Intel perdió 1,39%, Alphabet 0,6%, y Apple 0,97%.

Parte de la reacción al alza de este martes también se explicó por las oportunidades de compra que quedaron del lunes, pero además a que los resultados de las compañías se muestran sólidos. Por ejemplo, los títulos de Caterpillar subieron 3,11% tras reportar un aumento en sus ganancias trimestrales, dada la demanda de excavadoras y otros equipos de construcción en el contexto de un mayor gasto en infraestructura en los EE.UU.; mientras que los papeles de Uber subieron 10,89%, luego de informar de ingresos y ganancias por sobre lo esperado.

En Chile, el Ipsa se contagió del ánimo global, reportando un alza de 1,31%, versus el lunes que perdió 3,43%, su mayor caída diaria desde el 20 de diciembre de 2021, tras el triunfo de Gabriel Boric en la segunda vuelta presidencial.

Las acciones más golpeadas del IPSA en la sesión del lunes fueron SQM-B, que perdió 4,76%, y Falabella, que bajó 3%. En cambio, al cierre de este martes, la minera no metálica se empinó 1,54%, y el retailer se recuperó 1,02%. De hecho, señalaron los expertos, ninguna de las acciones locales parece haber recibido un golpe en particular por su exposición a EE.UU. Al respecto, Cristián Araya, gerente de estrategia de Sartor, sostuvo que “el lunes todas las acciones del IPSA reaccionando en negativo, es una base bastante amplia para mi gusto. No vi nada excepcional”.

En línea con la recuperación global, el dólar comenzó sus operaciones sin mayor variación, pero retrocedió con fuerza en una jornada de escasos datos. Con esto, el tipo de cambio cerró en los $944,30, con una baja de $8,7 respecto al cierre de este lunes.

El fortalecimiento del peso se produjo en una jornada donde además el cobre recuperó terreno, con un alza de 1,1%, que lo dejó en US3,9531, buscando acercarse de vuelta a los US$4 por libra.

¿Pasó el nerviosismo?

A pesar de las alzas de la jornada, aún ronda la pregunta respecto de si la volatilidad exhibida por los mercados se acabó. Un reporte enviado por la mañana del martes por el banco suizo Julius Baer, indicó que “los movimientos recientes son una corrección intermedia en una tendencia alcista primaria en el mercado. Aunque están surgiendo focos de oportunidades individuales, los continuos temores de recesión probablemente resulten en mejores oportunidades de compra para el mercado de acciones en general en el futuro cercano”.

En esa línea, señaló que “la caída de las acciones globales probablemente se vea exacerbada por los menores niveles de liquidez típicos de los meses de verano. Desde hace algún tiempo, nuestra opinión es que los mercados de acciones estaban maduros para una corrección a corto plazo, dado el elevado posicionamiento junto con las expectativas optimistas de ganancias”.

Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta4, comentó que “el mercado ya fue golpeado por esta ola de incertidumbre, que en verdad no tiene muchos fundamentos, pero donde los altos precios alcanzados por algunas acciones hace que ante un ruido los inversores prefieran tomar ganancias y donde muchos inversionistas minoritarios huyen sin tomar en cuenta los fundamentos. Es un ajuste que no debería seguir profundizándose, por lo tanto, no deberíamos ver la volatilidad de los días anteriores”.

Así, afirmó que “que hubo una sobrerreacción”, pero que “el mercado ya se limpió, donde huyeron aquellos inversionistas que no suelen invertir en la bolsa, pero que estaban invertidos en ella”.

Para Hugo Osorio, director de Inversiones y socio de Portfolio Capital, más allá de lo ocurrido en EE.UU., el bajón en Japón “es súper incierto, pues no sabes cuanto flujo puede salir de dicho mercado”. Además, sostuvo que el mercado por ahora tiene un techo: “A niveles cercanos de los 5.300 puntos, que logró marcar hoy, aparecen órdenes de venta. Pero esa tendencia recién se definirá el miércoles, y el índice podría bajar a los 5.100 puntos antes de retomar una senda alcista”.

Más allá de lo ocurrido en la plaza nipona, a nivel global y local los temores parecen haberse calmado, pero todavía con interrogantes abiertas. Así lo ve Cristián Araya, quien manifestó que “usando el VIX como parámetro, puedo comentar que el promedio de este indicador durante este año ha sido de 13 puntos, actualmente esta en 28,2, y en su peak el lunes llego a 38,6, por ende, aún no desaparece en su totalidad la volatilidad para mi gusto”.