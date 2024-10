Oposición pide anticipar los recursos del Mepco en el Presupuesto 2025 por alza del gasto en el mecanismo vía otras leyes

En el marco de la revisión de la partida 50 del Presupuesto 2025, correspondiente al Tesoro Público, los senadores Ximena Rincón y Juan Antonio Coloma criticaron la falta de asignación de recursos para el Mecanismo De Estabilización De Precios De Los Combustibles (Mepco).

Los parlamentarios de oposición estimaron que debería existir una estimación de los recursos que el Estado va a gastar en el mecanismo en el marco de la Ley de Presupuesto y no esperar la discusión de recursos para el Mepco, cuando se discuta en una iniciativa aparte, tras la asignación de recursos en este tema durante este año.

Oposición pide anticipar los recursos del Mepco en el Presupuesto 2025 por alza del gasto en el mecanismo. En la foto: el senador Juan Antonio Coloma.

“¿Cuál es la lógica de no asignarle ningún recurso eventualmente a eso? Nadie sabe lo que va a pasar, yo entiendo, pero si ya sostenidamente, veo adicionalmente que el dólar subió hoy día y veo que el petróleo también está con problemas en este minuto, entonces de alguna manera hay que anticipar”, dijo el senador de la UDI.

De esta forma, el parlamentario de oposición apuntó que, “todos los años no hay ni un concepto vinculado a ese punto (...) como el año pasado fue cero en el presupuesto y se han gastado 142.500 millones, chuta, no veo por qué va a ser cero ahora, en circunstancias que estamos utilizando una cantidad de recursos importantes ahora”.

Una discusión en que se da en el contexto que los gastos del Estado, por temas de subsidio, bajarían un 12% en 2025, según la exposición de la Dirección de Presupuestos (Dipres) en la Comisión Mixta. Esto en el contexto del fin de las políticas públicas que eran transitorias, como las iniciativas relacionadas a hacer frente a los efectos de la pandemia.

“Es muy importante lo último que precisa el senador, o sea, se hace una consignación de cero y termina gastando una cifra importante”, dijo la senadora Rincón. “Se ha gastado más en Mepco porque en el reajuste le pusieron plata y no en el presupuesto, yo creo que es importante que eso también quede reflejado. En el presupuesto venía con una cifra que no se condice con lo que fue, pero en el reajuste estaba considerada”.

En esa línea, la parlamentaria pidió “la historia de la evolución de estos gastos y que veamos cuál es el comportamiento en la ley de presupuestos y no en otra ley”.

En tanto, la subdirectora de Presupuestos, Sereli Pardo, comentó que el Mepco no tiene recursos asignados porque “depende de tantas variables que son inciertas, que por eso en el fondo se abre la línea solamente en la Ley de Presupuesto. Pero podemos ver qué es lo que ha sucedido tanto este año como el año anterior”.

Oposición pide anticipar los recursos del Mepco en el Presupuesto 2025 por alza del gasto en el mecanismo. En la foto: La senadora Ximena Rincón.

Ante esto, la senadora Rincón citó el acta del año pasado donde se le hizo la misma observación al gobierno del Presidente Gabriel Boric: “Creo que este año se ha gastado más en Mepco, porque en reajuste le pusieron plata y no lo pusieron en el Presupuesto. Y eso no queda reflejado en la Ley de Presupuestos. Entonces creo que no corresponde. Creo que es poco transparente al final del día. Entonces pidamos este año que se consigne como una glosa para este efecto. Porque ya si no funciona por la discusión, bueno, pongámoslo como una obligación”.

En tanto, la diputada oficialista Gael Yeomans pidió proyecciones de precios en relación con los factores que determinan el precio de los combustibles. “Si vamos a discutir más en detalle este tema, poder también tener ese análisis en término económico (...) ahí vamos a saber si es que vale la pena o no presentar una glosa”, dijo.

Por su parte, la directora de la Dipres, Javiera Martínez explicó que, “debido al comportamiento que (gastos como el Mepco) se dejan siempre abiertas con $10 y después se regularizan durante el año”.

Así, a modo de ejemplo, Martínez recordó que los reajustes del Mepco, “tiene que ver con los subsidios que quedaron rezagados, que por alguna razón no se hicieron de manera online en la Tesorería cuando ocurrieron los mayores subsidios del Mepco, y estos son del año 2022 principalmente. El Mepco lo que hace es estabilizar el precio mes a mes, pero en algún momento del año 2022 se hizo subsidio directo. Y algunos de esos rezagos se pagaron en el año 2023. Y de los $100.000 millones ejecutados hasta ahora también vienen de esa fecha. El próximo año, ya sea por precio o porque debieran acabarse los rezagos de esa situación”.