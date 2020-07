Presidenta de la Asociación Gremial de Asesores Previsionales: “A todas las personas le conviene retirar este 10%”

Hoy a las 9:00 empezó el proceso de solicitud para el retiro del dinero de las AFP. Algunos analistas y asesores previsionales son bastante críticos con la medida, mientras otros aseguran su conveniencia. En este caso, en conversación con Pulso, la presidenta de la Asociación Gremial de Asesores Previsionales (AGAP), Ann Katharine Clark, respondió algunas de las preguntas que más se hacen los chilenos al momento de tomar su decisión, analizando los pros y los contras de hacerlo.

Qué es más conveniente, ¿cuenta 2 o APV? ¿Régimen A o B?

-Depende. Son dos cosas diferentes, para tiempos diferentes y para objetivos diferentes. Primero vamos a suponer que las personas no saben o no tienen una razón especifica para efectuar el retiro, por lo tanto, la idea es ahorrar. Si la idea es ahorrar de aquí a seis meses o diez años, entonces estamos hablando de que es mejor una cuenta 2. Es exactamente lo mismo a la cuenta obligatoria con la diferencia en que lo que estoy haciendo es cambiar la disponibilidad de la plata. En la cuenta obligatoria no tengo disponibilidad y en la cuenta dos sí. Absoluta. 24 veces al año la puedo retirar. Si eventualmente no ocupo la plata, me voy a pensionar y lo quiero destinar a pensión, lo puedo hacer. Por lo tanto, quedo en igualdad de condiciones con la cuenta obligatoria. Sin embargo, tuve disponibilidad durante todo el tiempo antes de pensionarme.

¿Y el APV?

-El APV es otra cosa, primero que nada, debes estar trabajando, a diferencia de la cuenta dos que cualquiera puede tener mientras sea afiliado. Además, va a depender de cuanto tiempo vas a mantener esa plata antes de pensionarte. La idea es que esté destinado a la pensión, sino no conviene. Se recomienda para las personas que solamente le falten tres a cinco años para pensionarse. ¿Por qué? Porque el APV tiene costo de administración. En cambio, la cuenta dos no tiene. Si yo hago eso, y pertenezco al grupo que tributa menos del 15%, entonces debo ponerlo bajo el régimen A y eso me otorgará un 15% del monto que deposite, pero con tope de 6 UTM. Siendo así, si lo mantengo demasiado tiempo en la AFP antes de pensionarme, el beneficio se lo come los costos de administración. Por esto, debe ser para personas que les falte poco para pensionarse para que puedan hacer uso de ese beneficio. Por otro lado, el APV letra B y está destinado a las personas que tributan sobre el 15% y esa persona va a recibir un beneficio tributario inmediato en el sentido de que será dentro de el año. Ese beneficio va a depender de cuanto es lo que deposita

Para una persona que empezó a cotizar hace pocos años, ¿qué se recomienda?

-A todas las personas, y esto lo digo con dolor de guata, pero es real, le conviene retirar este 10% o el monto que le corresponda retirar. ¿Por qué razón? Porque hay un regalito de disponibilidad. Eso no lo tienes nunca y por eso vale la pena hacerlo. Si no sabes para qué lo vas a ocupar, lo pones en la cuenta 2 y el día que necesitas lo sacas. No tendrá costos de administración, y si después no lo ocupas lo puedes destinar a la pensión. Entonces, vale la pena siempre.

¿Me podría perjudicar hacer el retiro?

-No he visto ninguna razón para no efectuar el retiro. Una persona que quiere destinar todo su saldo a pensión y no le interesa que le baje su pensión, podría perjudicarle. Pero, por otro lado, es tener plata en una cuenta de ahorro. No es que la va a perder, sino que simplemente no la va a destinar a eso, sino a otro curso y puede complementar pensión.

¿Cuándo hacer el retiro?

-Yo entiendo que el 68% de las personas van a utilizar este retiro para poder pagar alimentos o deudas inmediatas. Pero el otro 32% no sabe bien en que lo va a gastar. Por lo tanto, esas personas son las que estamos pidiendo por favor no retiren inmediatamente. Esperen que las otras personas puedan realizar su retiro de manera que no se copen las paginas y no colapse el sistema. Eso le va a traer beneficios a ella. Además del social, de haber dejado que la persona que lo necesiten más pueda acceder primero y de forma más rápida al retiro, tiene también beneficios monetarios. Por ejemplo, si tú eres una persona que está recién cotizando, de aquí a un año vas a tener 12 cotizaciones y eso va a permitir que tu retiro sea mayor al que retirarías al principio. Otro de los beneficios tiene que ver con el valor cuota. Estamos viendo una baja en los valores cuota por efectos de la salida a vender instrumentos al mercado y por la incertidumbre que existe. Eso se va a revertir cuando las cosas estén más calmadas. Por lo tanto, el hecho de esperar permitirá que puedas retirar con un valor cuota más alto.

En caso de un jubilado, ¿debería retirarse el 10%?

-A toda persona le conviene efectuar el retiro. Las personas que están jubiladas tienen que revisar qué les conviene más. Si tener la plata en la cuenta y que le baje el monto de su pensión, o que no retire y no haya ningún efecto, pero financieramente vale más la pena retirar.

De igual forma, Clark aprovechó la instancia para hacer un llamado a, en caso de tener alguna duda, asesorarse con agentes registrados en la superintendencia de pensiones y la CMF.