Semana pasada “del terror”: Rodrigo Vergara dice que prioridad debe ser el crecimiento económico y urge a reformar el sistema político

La semana pasada se conoció el Imacec de septiembre, que decepcionó al mercado (0%), y el IPC de octubre (1%), que superó las expectativas. En ese sentido, el expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, coincidió con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en cuanto a no mirar un dato puntual, pero indicó que si uno ve la tendencia, tampoco es positivo el panorama.

“Había un cierto grado de optimismo. La semana pasada fue del terror en materia de datos. Partimos con un Imacec de 0% y terminamos la semana con una inflación de 1%. Fueron muy malas noticias. Le encuentro razón al ministro cuando dice que no nos concentremos en un dato específico. Tratemos de ver tendencias. El problema de ese argumento es que al ver la tendencia tampoco se ve bien. Una proyección razonable de crecimiento y algo optimista podría ser entre 2% y 2,4% para este año. No hay que mirar el dato puntual, pero hay que recordar que cuando sale un dato bueno, las autoridades hablan de los agoreros, y algo parecido pasa con la inflación”, dijo Vergara en radio Pauta.

Y agregó que “una de las cosas que aprendemos en el Banco Central es que hay que tener cuidado con cifras puntuales, que pueden tener mucho ruido”.

De todas maneras, el actual investigador senior del CEP consideró que el Banco Central va a mantener las reducciones de tasas de interés en las próximas reuniones.

“Tenemos una actividad que está muy débil y debiera traducirse en una política monetaria más expansiva. Por otro lado, tenemos una inflación que le cuesta ceder, y eso va en sentido contrario. Creo que el Banco Central va a tener que ser más cuidadoso, pero pienso que la baja de tasas va a mantenerse. La trayectoria está más o menos clara”, sostuvo Vergara.

Asimismo, planteó que “la política monetaria tiene efecto en el crecimiento económico. Es un efecto con rezago y por eso se hace contracíclica. Tenemos que priorizar la inflación, lo que no significa dejar de lado el crecimiento. La gradualidad de esa baja en el sentido de cuándo. La próxima reunión es en diciembre: si vamos a tener o no baja va a depender de cómo siga evolucionando la economía”.

Coincidió con otros economistas de que la reforma al sistema político es algo que debiera ser prioritario para impulsar la economía.

“Es uno de los grandes problemas. Tenemos un sistema político muy disfuncional, donde es imposible llevar a cabo un programa. Un sistema tremendamente fraccionado y creo que es urgente cambiarlo, e ir a un sistema de alguna forma mayoritario. El sistema binominal era un sistema mayoritario. Se le critica porque supuestamente no era representativo, y cuando uno mira los números era bastante representativo. Lo que sí tenía el problema de que la competencia se producía dentro de una misma coalición. Me parece bien cambiar el sistema, porque lo que se hizo fue muy negativo. Es una gran traba para el crecimiento económico”, señaló.

Enfatizó que la prioridad número uno debiera ser el crecimiento económico.

“En mi opinión debiera haber tres prioridades en lo económico. La primera crecimiento, la segunda crecimiento y la tercera crecimiento. Si tenemos crecimiento, tenemos recursos, tenemos empleo, crecimiento de salarios y el resto vamos a poder atacarlo de forma significativa. Ahí debiera estar el foco”, puntualizó.

Por último, abordó el triunfo de Donald Trump en las elecciones de EE.UU. y señaló que primero hay que ver qué cosas de su programa puede aplicar.

“Estamos creciendo menos que el mundo. En 1990 el PIB per cápita de Chile era un 24% del de EEUU, en 2014 llegamos con 42%. Nos acercábamos. Hoy es un 37%-38%. En los últimos años hemos crecido menos que el mundo, y no podemos echarle la culpa al mundo de nuestros problemas. Los problemas son propios. No soy de los que cree que se viene la noche negra ni el sol brillante. EE.UU. es un país con instituciones bien sólidas. Para hacer ciertas cosas el Ejecutivo necesita supermayorías. Las instituciones son fuertes y ya tuvimos un primer gobierno de Trump. Tenemos que hacer planes de contingencia, para lo que más me preocupa del programa de Trump, que es el proteccionismo. Vamos a ver cuánto de eso se puede aplicar”, planteó. “Ha prometido desregulaciones, baja de impuestos que pueden tener un efecto positivo. Hay que ver cuánto de lo que ha dicho va a poder hacer”, agregó.